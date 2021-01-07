İslam Ülkesi Halklarının Gözü Türkiye’de

TRUMP’IN YAHUDİ DAMADI KUŞNER İSRAİL’İ TANIYACAKSINIZ DEDİ BİR ÇOK KUKLA DEVLET BAŞKANI KOŞA KOŞA İMZA SIRASINA GİRDİLER

Ortadoğu da bir çıban başı gibi çıkan İsrail kurulduğu 1948’den bu yana kan ve göz yaşı ‘nın durmamasının tek nedeni.

Selahaddin Eyyubi Kudus’ü fethe kalkmadan önce ilk olarak Müslümanların Kur’an ruhuna uygun yaşamasını sağladı. Camiler Cuma günü nasıl doluyorsa sabah namazında da şuurlu Müslümanlarla dolmadan Kudüs’ü fethedemeyiz dedi.

Yine aynı Selahaddin Eyyubi Müslümanlar kendi aralarında onlarca fırkaya bölünmüş iken biz bir şey yapamayız deyip Bağdat halifesi başta olmak üzere devrin önemli alimlerini ve devlet adamlarını Şam’da bir araya toplayıp kendi aralarında savaşa son verip Haçlılar’a karşı birlikte hareket etmelerini sağaldı. Ve bunun tabii neticesi de Kudüs’ü haçlı işgalinden kurtardı.

DOSTLARIYLA UĞRAŞANLAR DÜŞMANLARI İLE SAVAŞAMAZLAR …

Bugün bakıyorsunuz iktidar Muhalefete illet, zillet, diyor, muhalefet hükümete diktatör diyor. Küçük Ortak ise herkese yargı dağıtıyor. Rakibine kızan diğerini hain FETÖCÜ vs. damgası vurarak suçluyor. Halkımız dertlerine deva olmayan bu tarz eylem ve söylemlerden sıkıldı. Artık kavga ve ayrışma zamanı değil.

İstanbul Times Tv özel YouTube kanalı olarak Türkiye’nin seçmen sayısının % 20 si nin olduğu İstanbul’un 39 ilçesinde sokak röportajı yapıyoruz.

Halkın büyük çoğunluğu kavga,şiddet ayrıştırma istemiyor. Ayrıştırma yapan siyasi parti kaybeder.

Henüz vakit varken kavgadan ve ayrıştırmadan yana olan partiler bundan hemen vazgeçmelidir.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)