İslam Dünyasının Problemleri Ve Çözüm Önerileri Ankara'da Masa' ya yatırıldı ...

Dünya Seyyidler ve Şerifler Kültür ve Araştırma Derneği (DÜSEYDAR) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen toplantıda “İslam Dünyasının Problemleri ve Çözüm Önerileri” konuşuldu.

Ankara Başkent Öğretmenevi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya yurt içinden ve yurt dışından katılımcılar katıldılar.

Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlanan kahvaltılı toplantıda Dünya Seyyidler ve Şerifler Kültür ve Araştırma Derneği Genel Başkanı Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki,genel başkan yardımcısı ilahiyatçı Seyyid Şeyh Abdülbaki Zeydani, Ankara Şube Başkanı Seyyid Cesim Zeydani,Lübnan Seyyidler Cemiyeti başkanı Dr.Seyyid Şeyh Cemil Abdülhalim, Suriye'de Seyyid Şeyh Muhammed Daher Bavekâl,Kahraman Maraş Seyyidlerinde Emekli Kolordu Komutanı Seyyid Musa Kazım Dalkıran,Kadir-i Tarikat-ıTürkiye'de ki önde gelen isimlerden Prof.Dr.Seyyid Şeyh Fadıl Geylani, Alevi Dedesi Strateji Uzmanı Müsseyyip Erdoğmuş birer konuşma yaparak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundular:

Genel Başkan Dr.Seyyid Hüseyin ZERRÂKİ konuşmasında özetle şöyle dedi...

"İslam Dünyasında Özlenen Huzur ve Barışın Yolu Resulullahın Torunları Seyyid ve Şeriflerden Geçer"

Hazreti resulullah ümmetine emanet ettiği ehli beytine dosdoğru sahip çıkılırsa bu proplemleride beraber aşmış olacağız. islam coğrafyasında yaşanan olaylar ve katliamların tablosuna bakıldığında,Afganistan, Pakistan,Irak,Suriye, Libya,Somali,Sudan Fas,Tunus,Yemen,Mısır hepsi'de kan revan içersindeler;

Bu durumda olan daha birçok islam ülkeleride vardır,manası sevgi ve barış olan kardeşliği hakkı,adaleti ve merhameti öğütleyen islam dinini ve onun yolu ve esaslarını gösteren yüce rehber kur'an-ı kerim'i yanlış yorumlayan yada cehaletlerinden dolayı yanlış istikametlere götürenler ve gaflet içersinde olanlar yüzünden islam dünyası asırlardır huzur,barış ve esenliğe muhtaç hale gelmiştir.

"Peki ne yapmak lazımdır? Yüce allah'ın anayasası olan Kur-an-ı kerim-i ve islam peygamberi olan Hz.Muhammed Mustafa'nın s.a.v.'min ehl-i beyti ile ilgili söylemiş olduğu sahih hadislerini dosdoğru yorumlamak ve sahip çıkmak lazımdır. Rasulullah vefat etikten sonra ümmetine emanet ettiği gözide torunlarına ve kiyamete kadar devam eden zürriyetlerine seyyid ve şeriflere sahip çıkılmadı, katletiler yerlerinden ve yuvalarından sürüldüler. Halende islam ülkelerinin çoğunda bu kutlu soya saygı ve hürmet yoktur. Tanımiyorlar ve tanımakta istemiyorlar. "Müslümanlara soruyoruz" ? Ehl-i beyt'in ana vatanı Mekke ve Medine de kaç aile Seyyid ve şerif yaşadığını biliyormusunuz? Maalesef çok komik bir rakam 20 aile yaşiyor. Çünkü emeviler ve daha sonrası vahhabi rejimi onları oradan kovmuşlardır..

Peygamber efendimizin torunları resmi belgelere göre çoğunluğu türkiyede yaşiyorlar.

4/1 Doğu ve güneydoğuda,geri kalanlarda batı bölgelerimizde yaşiyorlar; İç Anadolu bölgesinde,Karadeniz bölgesinde,Marmara bölgesinde,Ege bölgesinde,Akdeniz bölgesinde ve balkanlarda yaşiyorlar dedi.

Toplantı,hatıra fotoğraf çekimleriyle sona erdi.