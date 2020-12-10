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İski Su Borçlarını Yapılandırıyor

İBB’nin bağlı kuruluşlarından İSKİ Genel Müdürlüğü, yeni çıkan kanun kapsamında vatandaşların su borçlarını yeniden yapılandırıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Aralık 2020 Perşembe 12:37
İski Su Borçlarını Yapılandırıyor
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İSKİ Genel Müdürlüğü, 7256 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle İlgili Kanun” kapsamında, abonelerin 31 Ağustos 2020 öncesine ait ödenmemiş su borçları yeniden yapılandırmaya başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Peşin ödemede yüzde 90 gecikme zammı indiriminden yararlanılabiliyor. 

Su borçları ikişer aylık dönemler halinde 36 aya kadar taksitle de ödenebiliyor. 

Uygulamadan yararlanmak isteyen abonelerin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar www.iski.istanbul  adresi üzerinden Borç Yapılandırma Formu doldurarak veya randevu alındıktan sonra en yakın İSKİ Şube Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek, su borçlarının yapılandırılmasını gerçekleştirilebilir.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)

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