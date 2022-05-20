İSBİKE Bi̇si̇klet Okulu’na Kayıtlar Başladı

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), binlerce kişiye ücretsiz bisiklet eğitimi veriyor. İBB iştiraki İSPARK tarafından ilk olarak geçtiğimiz yaz başlayan “İsbike Bisiklet Okulu” bu yıl da devam ediyor. 3 Haziran’da Yenikapı ve Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda başlayacak ücretsiz eğitimlere, 7’den 70’e her yaştan İstanbullu katılabilecek.

4 SAATTE ÖĞRENMEK MÜMKÜN

Katılımcılar, deneyimli eğitmenler eşliğinde 4 saat gibi kısa bir sürede bisiklet sürmenin püf noktalarını öğrenebilecek. Bisiklet eğitimi almak isteyenler https://bisikletokulu.isbike. istanbul/ adresinden başvurularını kolayca yapabiliyorlar.

OKULDA ÖĞREN, İSBİKE İLE İSTANBUL’U TURLA

İSPARK, kentin 300 noktasında bulunan yaklaşık 3 bin akıllı bisikletle hizmet veriyor. Bisiklet severler İSPARK’ın Avrupa ve Anadolu ve yakasında bulunan İsbike istasyonlarından kiraladıkları bisikletlerle; Florya’dan Küçükçekmece’ye, Karaköy’den Sarıyer’e, Bakırköy’den Fatih’e, Bostancı’dan Kartal, Pendik ve Kurtköy’e, Üsküdar’dan Beykoz’a, istedikleri noktaya yolculuk yapabiliyorlar. Zeytinburnu ilçe güzergahında, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece ve Ümraniye’de kent içi ulaşımda bisiklet kullanabiliyorlar.

Akıllı bisikletler Google Play-App Store’da bulunan İsbike cep uygulamasının indirilmesiyle kolayca kiralanabiliyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)