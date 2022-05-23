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İş Adamı Emir Kosif’in kurduğu The Brain Group, YILIN GİRİŞİMİ ödülüne layık görüldü.

Kurumsal danışmanlık, eğitim ve etkinlik alanlarında hizmet veren The Brain Group '’Yılın Girişimi’’ ödülüne layık görüldü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:54
İş Adamı Emir Kosif’in kurduğu The Brain Group, YILIN GİRİŞİMİ ödülüne layık görüldü.
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Türkiye Marka Zirvesi kapsamında düzenlenen 6. Türkiye Altın Marka Ödülleri 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Cemal Reşit Rey Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen bir organizasyonla sahiplerini buldu. Ekonomi ve iş dünyasından önemli isimlerin katılımlarıyla sektörün devlerini ağırlayan törenin sunuculuğunu Özlem Yıldız yaptı.

Ödül töreni öncesi gerçekleşen, moderatörlüğünü Okan Karacan’ın yaptığı Sürdürülebilir Marka İletişimi paneline The Brain Group Kurucusu Emir Kosif, Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar, Jolly Tur CEO’su Mert Vardar ve Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu konuşmacı olarak katıldı.

“Metaverse’in yanlış anlaşıldığını düşünüyorum.”

Panelde Okan Karacan’ın “Metaverse’ün kişiler ve kurumlar tarafından yeterince anlaşıldığını ve/veya yeterli hazırlıkların yapıldığını düşünüyor musunuz?” sorusuna çarpıcı bir yanıt veren Kosif, “Metaverse’e yeterince hazırlanılabilmesi için, öncelikle Metaverse’in ne olduğunu doğru anlamak gerekiyor. Fikir lideri olarak görülen ve televizyonlarda saatlerce Metaverse’ü anlatan kişilerin dahi konuyu tam olarak anlamadığını düşünüyorum. Metaverse’ü doğru anlayan üreticilerin ve bu üreticileri Metaverse’e hazırlayacak hizmet/danışmanlık firmalarının pastayı paylaşacağı, ara sağlayıcıların ise oldukça zorlanacağı bir gelecek bizi bekliyor.” dedi.

Emir Kosif, gençlere de mesaj verdi

Panel sonrası The Brain Group adına Yılın Girişimi ödülünü BIG Creative Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş’tan alan Kosif, salondaki 1000’i aşkın gence, sınav sistemi ve toplumsal yapıya dikkat çekerek, “4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü baskısı ve yanılgısıyla yetiştiriliyoruz. Hatalarınızdan ders alın, denemekten asla vazgeçmeyin. 4 yanlış 1 doğruya götürür.” dedi.

Etkinlik, ödül töreninin ardından sahneye çıkan İrem Derici’nin coşkulu konseriyle sona erdi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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