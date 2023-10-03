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İrem Dıravacı Hayatını Murat Yasin Karaoğlu İle Birleştirdi

Giresun eşrafından iş insanı Ahmet Dıravacı ve eşi Naile Dıravacı kızları İrem ‘i telli duvaklı bir şekilde Zeytiburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’u kıydığı nikah ile gelin ederek Murat Yasin Karaoğlu ile evlendirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ekim 2023 Salı 15:16
İrem Dıravacı Hayatını Murat Yasin Karaoğlu İle Birleştirdi
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BAŞKAN ARISOY YOĞUN GÜNDEMİNE RAĞMEN DIRAVACI VE KARAOĞLU AİLELERİNİ MUTLU GÜNLERİNDEN YALNIZ BIRKMADI

Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Kültür Merkezinde yapılan Nikah merasimine çok sayıda aile dostu katıldı.

Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy İrem ve Murat Yasin’in nikahını kıyarken Ahmet Dıravacı’nın kendisi için önemli olduğunu ifade ederek İrem ve Murat Yasin’in nikahını kıymanın kendisi için bir mutluluk vesilesi olduğunu ifade etti.

Nikahtan sonra ailenin hoca dostları sahneye çıkarak genç çiftin dini nikahını da orada kıyarak bir ömür boyu mutluluk dilemesi güzel bir görüntü oldu.Bazı kişilerin aynı sahnede iki nikah diyerek gelin ve damadı tebrik etmeleri gözden kaçmadı.

GELİNİN BABASI AHMET DIRAVACI HER İKİ AİLE ADINA KISA BİR SELAMLAMA KONUŞMASI YAPTI

“Öncelikle 19.Yöresel Günlerin kapanış gününe dek gelmesinden dolayı oldukça yoğun olan Zeytinburnu Belediye Başkanımız sayın Ömer Arısoy kızımızın ve damadımızın nikahını kıyarak bizi mutlu etti.

Başta Başkanımız olmak üzere uzaktan ve yakından gelen her iki ailenin bütün yakılarına nikah merasimimize katıldıkları için Dıravacı ve Karaoğlu adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 03.10.2023 15:35
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