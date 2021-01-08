İnternet Medyası İçim Mecliste Komisyon Kurulsun Teklifi

Gerekçede, “2021’in Türkiye’sinde internet medyasının yasal çerçeveden yoksun olması, TBMM için bir utanç kaynağıdır. İnternet gazeteciliği, hız demektir. Ancak Meclis düzenleme konusunda kaplumbağa hızı ile hareket ediyor” denildi.



Daha önce internet gazeteciliğinin Basın Kanunu kapsamına alınması ve gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi için 2 farklı kanun teklifi hazırlayıp TBMM Başkanlığı’na sunan CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, bu sefer ise milletvekili arkadaşlarıyla birlikte internet medyasının, internet ortamında habercilik yapan editörlerin, gazetecilerin, basın emekçilerinin sorunlarının araştırılarak, çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını teklif etti.



GAZETECİLİK BAŞ DÖNDÜREN BİR HIZLA DİJİTALLEŞTİ



Mahmut Tanal ve milletvekili arkadaşlarının imzasıyla sunulan Meclis Araştırması önergesinin gerekçesinde, internetin, teknolojik imkanların yaygınlaşmasının, gazetecilik için de yeni bir dönemin başlangıcı oldu hatırlatılarak, “1990’lı yılların sonlarına doğru Türkiye’de yaygınlaşmaya başlayan bir internet medyası gerçeği karşımızda duruyor. 2000’li yıllardan itibaren gazetecilik baş döndüren bir hızla dijitalleşti. Akıllı telefonlardan, tabletlerden, bilgisayarlardan tek tuşla her türlü habere ücretsiz erişim imkanına kavuşuldu” bilgisi aktarıldı.



İnternet haberciliğinin hızlı gelişiminin geleneksel, konvansiyonel medya olarak bilinen gazete, dergi ve TV’leri de etkileyip dönüştürdüğünün vurgulandığı gerekçede, “Yazılı ve görsel medya, internet yayıncılığına zamanla ayak uydurdu. Gazete ve TV’ler, kendi resmi web sitelerinden bağımsız internet haber portallarıyla rekabete tutuştu. Değişim konusunda en katı kurallara sahip basılı gazeteler bile üretilen haberleri, yazıları online ortamda sunmak zorunda kaldı” denildi.



İNTERNET MEDYASININ YASADAN YOKSUN OLMASI TBMM İÇİN UTANÇ KAYNAĞI!

Bugün Türkiye’de bağımsız haber siteleri, gazete, televizyon ve dergilerin web siteleriyle birlikte online habercilik yapan dijital gazete sayısının 10 binleri bulduğunun aktarıldığı gerekçede, şöyle devam edildi:



“Fazla bir maliyet gerektirmeyen internet gazeteciliği hızla yaygınlaşmaya devam ederken, online haberciliğin halen yasal bir zemine oturtulmaması, büyük bir sorun ve kayıp olarak karşımıza çıkmaktadır. Önümüzde duran gerçekliğe rağmen internet gazeteciliğinin halen Basın Kanunu kapsamına alınmaması, diğer gerekli yasal düzenlemelerin yapılmaması, internet ortamında habercilik faaliyeti yürüten, bireylerin haber alma hakkına yönelik emek ve mesai harcayan fedakar basın mensuplarının, muhabirlerin, internet haber editörlerinin mağduriyetini katlamaktadır.



2021’in Türkiye’sinde internet medyasının yasal çerçeveden yoksun olması, TBMM için, parlamento üyeleri için bir utanç kaynağıdır. İnternet gazeteciliği demek, zamanla yarışmak, hızlı olmak demektir. Ancak üzülerek görülüyor ki Meclis, internet medyası yasası konusunda gerekli adımları atmada deyim yerindeyse kaplumbağa hızı ile hareket etmektedir.



EDİTÖRLER ÖZLÜK HAKLARINDAN MAHRUM KALIYOR



İnternet gazetecisi olmak, her açıdan donanımlı olmayı gerektirir. Bir internet haber editörü/muhabiri; hem gazete hem televizyon hem dergi hem radyo hem de internet formatında haber yazabilecek, hazırlayabilecek, sunabilecek bir yatkınlığa sahip olmak zorundadır. Mesai mevhumu gözetmeden çalışan, pratik şekilde içerik üreten internet medyası editörleri, muhabirleri, yasal boşluk nedeniyle özlük haklarından mahrum kalmakta, emeklerinin karşılığını alamamaktadır.



GELENEKSEL MEDYADAN AYRILAN GAZETECİLER AĞIR BEDEL ÖDÜYOR



Yine işsiz kalan, geleneksel medyayla yolları ayrılan deneyimli gazeteciler, internet medyasını bir kurtuluş kapısı olarak görmektedir. Geleneksel medyada yetişen çok sayıda tecrübeli gazeteci, fazla bir yatırım gerektirmeyen internet gazeteciliğiyle mesleklerini özgürce icra edebilmeyi, seslerini duyurabilmeyi, az da olsa alınabilecek reklamlarla yaşamlarını idame ettirebilmeyi, eve ekmek götürebilmeyi hedeflemektedir. Ancak internet medyasına ilişkin yasal düzenlemelerin bir türlü hayata geçirilmemesi, geleneksel medyanın dışına itilen basın emektarlarının da ağır bedeller ödemesine yol açmaktadır.



ARTIK KAYBEDİLECEK ZAMAN YOK



Bu sebeplerle, internet gazetecilerinin özlük haklarının, Basın Kanunu çerçevesinde görev yapan medya mensuplarının hakları ile eşitlenmesi, online habercilikle uğraşanların sarı basın kartı almaları, haber sitelerinin resmi ilanlardan yararlanabilmeleri, Basın Kanunu’nda internet gazeteciliğine de yer verilmesi hayati önemdedir.



Artık kaybedilecek zamanın olmadığının farkına varılmalıdır. TBMM’nin 27. Dönemi’nde internet medyasının karşılaştığı sorunlar çözüme kavuşturulmalı, sektörün gelişmesini, güçlenmesini, kurumsallaşmasını engelleyen, kısıtlayan etkenler ortadan kaldırılmalıdır.”