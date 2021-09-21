Instagram’da hesap hırsızlarına dikkat!

Hesapları çalan hırsızlar iade etmek için genelde şantajla para istiyorlar ve vermeyenlerin hesaplarındaki yazışmaları ve fotoğrafları ifşa etmekle tehdit ediyor ya da kullanıcı adlarını kullanarak hesap sahibinin arkadaşlarını dolandırmaya çalışıyorlar. Peki sosyal medya hırsızlıklarına karşı ne yapmak gerekiyor? Çalınan Instagram hesapları nasıl kurtarılıyor?

‘Önleminizi alın’

Yaşanan hesap hırsızlıklarına karşı uyarılarda bulunan Sosyal Medya İtibar Yönetimi Uzmanı Aras Abdullahoğlu, hırsızlıkları önlemek adına bazı önlemler hakkında bilgi verdi. Başka biri hesabınıza giriş yaptığı anda haberinizin olması için şüpheli giriş uyarılarının açılması gerektiğini vurgulayan Abdullahoğlu, hesabınıza kayıtlı e-posta ve telefon numarasının güncel olması gerektiğini söyledi. Aras Abdullahoğlu’nun açıkladığı önlemler arasında hesap güvenliği için en az altı rakam, harf ve noktalama işaretlerinden oluşan güçlü bir şifre oluşturulması ve bunun internette kullanılan diğer şifrelerden farklı olması gibi noktalar bulunuyor.

Siber hırsızlıklara karşı alınması gereken diğer önlemleri ise şunlar:

• Instagram hesaplarında 'iki faktörlü kimlik doğrulama' özelliği açılmalı.

• Instagram hesabına ait parola bir başka kişiyle, bir uygulamayla ya da web sitesiyle paylaşılmamalı.

• Hesaba güvenli olmayan bir bir Wi-Fi ağı veya cihaz üzerinden girilmemeli.

• Hesaba ortak kullanılan teknolojik cihazlarla girildiğinde mutlaka çıkış yapılmalı.

• Instagram hesabının 'Beni hatırla' özelliği aktif olmamalı. Bu özellik açık kaldığına tarayıcılar kapatılsa bile başka kişiler sosyal medya hesaplarına ulaşabiliyorlar.

Nasıl kurtarılır?

Aras Abdullahoğlu’nun verdiği bilgilere göre çalınan Instagram hesabınızı kurtarmanız için yapmanız gereken ilk şey, Instagram ile iletişime geçerek hacklendiğinizi belirtmeniz. Bunun için hesabınızın “Ayarlar” kısmından “Yardım Merkezi’ne” gelerek “Giriş yapma ve Sorun Giderme” bölümüne girmeniz gerekiyor. Daha sonra “Hesabımın bir başkasının eline geçtiğini düşünüyorum” kısmına giriş yapmalısınız. security@mail.instagram.com’ dan e-posta adresinizin değiştiğini bildiren bir e-posta almanız durumunda “Bu değişikliği geri al” seçeneğini işaretlemeniz, şifrenizin değiştirilmesi durumunda ise Instagram’dan bir giriş bağlantısı veya güvenlik kodu talep etmeniz gerekiyor.

Giriş bağlantısı talebi için “Giriş” ekranında “Yardım al” veya “Şifreni mi unuttun?” seçeneğine tıklayarak hesabınızla ilgili kullanıcı adını, e-posta adresini veya telefon numarasını girin ve ardından “İleri” seçeneğine dokunun. E-posta adresinizi ya da telefon numaranızı seçtikten sonra “Giriş bağlantısı gönder” seçeneğine dokunun. Bu adımları uygulamanıza rağmen hesabınızı geri alamazsanız, “Daha fazla yardıma ihtiyacım var” linkini tıklayarak gerekli yönlendirmeleri uygulamalısınız. Bu da sonuç vermezse vakit kaybetmeden bir siber güvenlik uzmanından destek almanız yararınıza olacaktır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)