“Inspiration X İstanbul’’ Heyecanlı Başladı

Tasarım, dekorasyon, mimari dünya ile sektör paydaşlarını bir araya getiren ve alanında “Büyük Buluşma” olarak nitelendirilen “Inspiration X İstanbul” Skyland HOM Dekorasyon Merkezi’nde başladı. “Şimdi ve Gelecek - Now and Future” temasıyla iki gün sürecek etkinliklerde; sektörd eki yeni trendler başta olmak üzere farklı mimari bakış açıları, paneller, workshoplar ve özel konuşmalar ile dinleyicilere aktarıldı.

Sektörün bugünüve geleceğinin çok yönlü olarak ele alındığı “Inspiration X İstanbul”, alanında Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en kapsamlı etkinlik olarak dikkat çekti.

“Sektörde güç birliğine ihtiyaç var”

Inspiration X İstanbul’un açılışında konuşma yapan Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, hızlı değişen, atılım halinde olan, dünya üzerinde farklı pazarlara girmek için hareket eden bir sektörün daha çok güç birliğine ve bilgi transferine ihtiyacı olduğuna inandığını belirterek şunları söyledi;

“Konularında uzman isimler tasarım dünyasında bugün konuşulan trend olan konuları ve gelecekte bizleri nelerin beklediğini buradaki etkinlikte değerlendirecekler. Bu etkinlik tasarım, dekorasyon, mimari dünya ile sektör paydaşlarını bir araya getiriyor. Dünyada bu tür organizasyonlar düzenleniyor. Türkiye’de de olması fikri bizi ilk andan itibaren çok heyecanlandırdı. Uzun sayılabilecek bir süredir bu konuda ekiplerimiz ve paydaşlarımız çalıştı. Umuyorum tüm sektör için faydalı, projeksiyon yaratan ve ufuk açıcı bir etkinlik olur.”

İstanbul Times Haber Merkezi- Hüseyin Çetiner

“Yapay Zeka İnsan Yaratıcılığının Önünü Açacak”

X İstanbul’un ilk gün etkinlikleri arasında yer alan Yekta Kopan moderatörlüğünde Mimar Gökhan Avcıoğlu ile Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Özlem Yalın’ın katıldığı “Şimdi ve Gelecek- Now&Future” paneli büyük ilgi topladı. İnteraktif şekilde yapılan paneli, çok sayıda sektör profesyoneli ve öğrenci izledi. Panele yapay zeka damgasını vururken, Mimar Gökhan Avcıoğlu, yapay zekayı gereklilik olarak niteleyerek “İnsanın kendini göstermesi için ideal bir fırsat doğdu. Bu insanın yaratıcı gelişiminin önünü açacaktır” dedi. Endüstriyel Tasarımcı Özlem Yalın da özellikle Türkiye’nin beyaz ışığa teslim olduğunu Avrupa’daki gibi sarı ışık kullanılmasının hem görsel hem de ekolojik açıdan daha yararlı olacağını dile getirdi.

Inspiration X İstanbul’un ikinci panelinde ise “Minimalizm-Maximalizm İkilemi” Yüksek Mimar Emre Kuzlu moderatörlüğünde İç Mimar Atilla Kuzu ile İç Mimar Esat Fişek katılımıyla gerçekleşti. Konuşmacılar, çalışma ve yaşam alanlarında geçmişten günümüze uzanan minimalist ve maximalist akımları etkisini değerlendirdiler.

Mimar Spela Videcnik’in de bir konuşma yaptığı Inspiration X İstanbul’un etkinliklerinin ilk günün son paneli Sanatçı Fırat Neziroğlu yönetiminde gerçekleşen ve Mimar Gürhan Bakırküre ile İç Mimar Renda Helin Çizer’in katıldığı “Biyofilik Tasarım ve Biyomimikri” paneli oldu. Panelde doğal malzemelerin yaşam alanlarında kullanılmasının artışlar kaydettiğine dikkat çekilirken, doğal malzemelerin geri dönüşümünün olumlu çevresel etkileri de masaya yatırıldı.

Tasarım ve mimari alanlarında 2 gün sürecek Inspiration X İstanbul boyunca 6 panel, 5 workshop ve 2 özel konuşma etkinliği düzenlenecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)