İnegöl AVM ' de Sonbahar Çok Renkli Geçecek

16 Ekim Cuma günü başlayacak Sonbahar Kampanyası ile 200 TL’lik alışverişlerde Sonbahar’a özel hediyeler verilecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla karşılayacak olan İnegöl AVM, çocukların yaptıkları resimleri ziyaretçileriyle sergide buluşturacak. Resmini getiren her çocuğa 12’li boya seti hediye edilecek.

14 Ekim 2020, İstanbul;

Geniş yerli ve yabancı marka karması ile her zevke ve ihtiyaca yönelik alışveriş imkanı sunan İnegöl AVM, Ekim ayında yine ziyaretçilerinin yüzünü güldürüyor.

Yenilenen yüzü, açık hava AVM’si olmasının getirdiği ferah yapısı ve geniş sosyal alanlarıyla sağlıklı ve hijyenik bir alışveriş deneyimi sunan İnegöl AVM, 16 Ekim Cuma günü başlayacak kampanyası ile Sonbahar dönemine özel hediyeler verecek. Kampanya kapsamında İnegöl AVM; 200 TL’lik alışveriş yapan misafirlerine termos, polar, şal, fincan takımı, şemsiye veya kozmetik ürünlerinden birini hediye edecek.

Çocukların hayalleri sergilenecek…

Bölgenin sosyal ve sanat yaşamına önemli katma değer sağlayan İnegöl AVM, Ekim ayında anlamlı bir sergiye de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu sergi kapsamında çocuklar evlerinde yaptıkları resimlerini, AVM’ye gelerek teslim edecekler. Gelen resimlerden oluşacak sergi 29 Ekim’den itibaren bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Resmini getiren her minik yeteneğe 12’li boya kalemi seti hediye edilecek.

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından FİBA Commercial Properties (FİBA CP) yatırımı olan İnegöl AVM ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.inegolavm.com.tr, FİBA Commercial Properties hakkında detaylara ise www.fibacp.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.