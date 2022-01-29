İmamoğlu’nun MOBESE Görüntüleri TBMM Gündeminde

BAKAN’A SORULAR

Emecan, Bakan Soylu’nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

24 Ocak 2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiği bir sokaktaki MOBESE görüntüleri paylaşılmış ve söz konusu durum basına yansımıştır.

Yayımlanan video görüntülerinin “027-G-34SRY-0” nolu MOBESE’den alındığı iddia edilmektedir.

Bu çerçevede;

Söz konusu görüntülerin 027-G-34SRY-0 numaralı MOBESE kamerasına ait olduğu iddiaları doğru mudur? Bakanlığınız tarafından bu konu ile ilgili bir çalışma yapılmış mıdır?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun söz konusu MOBESE görüntülerini kim ya da kimler almıştır? Bu kişi ya da kişiler hakkında herhangi bir cezai işlem yapılmış mıdır?