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İmamoğlu’nun MOBESE Görüntüleri TBMM Gündeminde

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun MOBESE görüntülerinin basına servis edilmesi konusunu Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Sülayman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi veren Emecan, “Anayasanın 20. Maddesinde  “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.” ibaresinden de anlaşılacağı üzere; özel hayatın gizliliğini isteme hakkı anayasal bir hak olarak teminat altına alınmaktadır. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun restorana giriş görüntülerinin MOBESE sisteminden alınarak yayınlanması Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na göre suç teşkil etmektedir.” dedi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ocak 2022 Cumartesi 17:21
İmamoğlu’nun MOBESE Görüntüleri TBMM Gündeminde
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BAKAN’A SORULAR

Emecan, Bakan Soylu’nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

24 Ocak 2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiği bir sokaktaki MOBESE görüntüleri paylaşılmış ve söz konusu durum basına yansımıştır.  

Yayımlanan video görüntülerinin “027-G-34SRY-0” nolu MOBESE’den alındığı iddia edilmektedir.

Bu çerçevede;

  • Söz konusu görüntülerin 027-G-34SRY-0 numaralı MOBESE kamerasına ait olduğu iddiaları doğru mudur? Bakanlığınız tarafından bu konu ile ilgili bir çalışma yapılmış mıdır?

  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun söz konusu MOBESE görüntülerini kim ya da kimler almıştır? Bu kişi ya da kişiler hakkında herhangi bir cezai işlem yapılmış mıdır?

  • Bakanlığınız tarafından MOBESE görüntülerinin amacı dışında kullanılmasının bir güvenlik zafiyeti oluşturduğu düşünülmekte midir? Bu konu ile ilgili bir önlem alınması Bakanlığınızın gündeminde midir?

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 29.01.2022 17:59
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