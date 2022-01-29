İmamoğlu’nun MOBESE Görüntüleri TBMM Gündeminde

BAKAN’A SORULAR
Emecan, Bakan Soylu’nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:
24 Ocak 2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiği bir sokaktaki MOBESE görüntüleri paylaşılmış ve söz konusu durum basına yansımıştır.
Yayımlanan video görüntülerinin “027-G-34SRY-0” nolu MOBESE’den alındığı iddia edilmektedir.
Bu çerçevede;
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Söz konusu görüntülerin 027-G-34SRY-0 numaralı MOBESE kamerasına ait olduğu iddiaları doğru mudur? Bakanlığınız tarafından bu konu ile ilgili bir çalışma yapılmış mıdır?
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun söz konusu MOBESE görüntülerini kim ya da kimler almıştır? Bu kişi ya da kişiler hakkında herhangi bir cezai işlem yapılmış mıdır?
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Bakanlığınız tarafından MOBESE görüntülerinin amacı dışında kullanılmasının bir güvenlik zafiyeti oluşturduğu düşünülmekte midir? Bu konu ile ilgili bir önlem alınması Bakanlığınızın gündeminde midir?
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)