İmamoğlu’ndan ‘toplumsal Ci̇nsi̇yet Eşi̇tli̇ği̇’ Mesajı: “kurumsallaştırmak İsti̇yoruz”

BAKIRKÖY / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurum iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen “İBB Kadınlar Günü” etkinliğine katıldı. Bakırköy Yenimahalle’deki Cem Karaca Kültür Merkezi’nde “Yaparım Bilirsin” başlıklı etkinlikte, İmamoğlu’na eşi Dilek Kaya İmamoğlu eşlik etti. Etkinlikte sırasıyla; İBB Spor Kulübü Başkan Vekili Şirin Mine Kılıç ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan konuşma gerçekleştirdi. Kılıç ve Arslan’ın ardından söz alan İmamoğlu, “Kadın, eğer toplumda her hususta en az kendi oranı kadar olmaz ise, o toplumda çağdaşlıktan, gelişmişlikten ya da geleceğe dair umuttan bahsetmek öyle çok da kolay değil. Sadece lafta kalır ve başarıya kavuşmaz” dedi.

“KADININ EŞİT HAKLARLA VAR OLMADIĞI BİR TOPLUM, EKSİK KALMIŞTIR”

Kadın haklarının, sadece kadınlar için değil, bir toplum için değerli ve önemli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Burada konuştuğumuz mesele kadını savurmak değil, toplumu savunmak, toplumun geleceğini düşünmek. Çünkü, kesinlikle kadının eşit haklarla var olmadığı bir toplum, eksik kalmış bir toplumdur. Sürecini tamamlayamamış bir toplumdur. Bu çok net. Kadınlar, siyasetten sanata, ekonomiden sağlığa, turizmden spora her dalda var olmalı ve var oldukça aslında o alanlara hem itibar kazandırıyorlar hem de daha mutlu, daha huzurlu, daha doğru kararların alındığı bir kısım ekosistemler oluşuyor. Bu anlamda ben, bu verilen mücadelenin tek taraflı olmadığını ifade edeyim. Sadece kadınlar için burada değiliz. Aslında toplumumuz için ve milletimizin geleceği için buradayız.”

“BAŞARIMIN EN ÖN SAFTAKİ KİŞİLERİ KADINLAR”

Sporda da kadının ayrımcılığıyla ilgili sürecin yaşandığına dikkat çeken İmamoğlu, “Çok yetenekli, sporcu olmak isteyen kadınlar, belki de hiç başlamadan hayattaki yönlerini başka bir yöne çevirdiler, çevirdiler ve o güzelliklerle, o mutluluklarla buluşamadılar. Spor, gerçekten işine tutkuyla bağlı, çalışkan, yetenekli, azimli insanların başarılı olabileceği bir yer. Bu söylediğim karakterde aslında kadınlar da var yani. O alanda birinci sıra kim başarılı olur? Tekrar işine tutkuyla bağlı olacak, çalışkan olacak, yetenekli olacak, azimli olacak. Kadınlar, benim kendi deneyimlediğim hayatımda hep öyle oldular” ifadelerini kullandı. Annesi Hava Hanım ve eşi Dilek İmamoğlu’nu “mücadeleci” kadınlara örnek olarak gösteren İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Bugüne geldiğimizde siyaset yaşamımda, belediyecilik yaşamımda da gerçekten kadın yöneticilerimiz, kadın siyasi arkadaşlarım, görevlerine tutkuyla bağlı, kendi kişisel hedeflerinin önünde ideallerini tutan ağırlıkta sürece bakan çok kıymetli yol arkadaşlarım oldu. Çok kıymetli kadın yol arkadaşlarım, benim bugünkü bir başarım var ise, o başarımın en ön saftaki kişilikleridir, kişileridir. Onlara minnet duygularımı iletiyorum buradan. O bakımdan kadınların mutlak sporda olmasını sağlamak şart.”

“FIRSAT SAĞLAYAN TESİSLERİ, ORTAMLARI, MEKANLAR HAZIR EDECEĞİZ”

“Toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini kurumumuzda kurumsallaştırmak istiyoruz” diyen İmamoğlu, hedeflerini şu sözlerle dile getirdi:

“Hem spor kulüplerimizde ve diğer kurum ve kuruluşlarımızda kurumsallaştırmak istiyoruz. Ama esas toplumda kurumsallaştırmak ve yaşamın çok önemli bir parçası haline getirmek istiyoruz. Bu politikalarla biz neyi hedefliyoruz aslında? Kesinlikle toplumda huzuru, mutluluğu, birbirine saygı duymayı, çocuklarımızın daha iyi yetişmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bugün de gerçekten spora ilgisi olan genç kızlarımıza, çocuklarımıza ilham verecek mükemmel kadın sporcularımız ve yine onlardan sorumlu kadın eğitimcilerimiz kendi anılarını, süreçlerini paylaşacaklar. Eminim ki ilham verici bir buluşma olacak. İlham veren bir sunumla çocuklarımız ve gençlerimiz daha çok genç kızlarımız daha çok spora ilgili olacaklar ve katılımda bulunacaklar. Biz de onlara bu fırsatı sağlayan tesisler, ortamlar, mekanları hazır edeceğiz.”

Konuşmaların ardından; İBB Spor Kulübü’nün kadın sporcuları buz hokeyde Alara Lökbaş, yüzmede Elif İldem, tekvandoda Kübra Dağlı, Nafia Kuş ile atletizmde antrenör Seda Erbay, Spor İstanbul Takım Sporları Sorumlusu Gülşah Akkaya ve Küçükçekmece Belediyesi E-Spor oyuncusu Ayça Yılan kendi spor öykülerini katılımcılarla paylaştı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)