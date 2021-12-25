İmamoğlu’ndan ‘Terörist’ Yanıtı

İYİ Parti, ‘Kalkınma Kongresi’ni Genel Başkan Meral Akşener’in katılımıyla gerçekleştirdi. Kongre kapsamında düzenlenen ‘Kapsayıcılık Paneli’nde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, etkinlik sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, terörle iltisaklı 45 bin kişinin İBB’de işe alındığı şeklindeki iddialarına yanıt verdi. “Devletin kurumlarından bu insanlar temiz kağıdı alıp biz de işe başlıyor” diyen İmamoğlu, “Bunun terörist olduğunu ifade edip ve bunu afişe edip de birilerine terörist damgası vuran bir kısım medyayı da kınıyorum. Devletin bakanı çıkıp, ‘500 küsur kişi isim listesi var elimizde’ diyor. Ben, yazı yazdım kendisine. Bütün bilgileri de yazdım. Yalan yanlış ifadelere göz yummasın diye, bizimle irtibat kursun diye Sayın Cumhurbaşkanı'na da bugün sabah saatlerinde bu mektubumu yolladım. Oradan net, gerçek bilgileri görebilir. Bilgi kaynağını düzeltsin Sayın Cumhurbaşkanı” yanıtını verdi. İmamoğlu, Erdoğan’a, “Bir de bizim yapmak isteyip de yapamadığımız, kendi imzasına ait bir kısım işlere de onay versin de işimize engel olmasın. İmzasını İstanbul’dan esirgemesin Sayın Cumhurbaşkanı” çağrısında bulundu.

ŞİŞLİ / İSTANBUL

Millet İttifakı’nın ana bileşenlerinden İYİ Parti’nin, “İYİ Kalkınma Kongresi”ni, Genel Başkan Meral Akşener ile İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun katılımıyla gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Harbiye’deki İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen kongreye panelist olarak katıldı. Akşener, Kavuncu ve İmamoğlu, kongre salonunda, ön sıra yerine katılımcıların arasında oturmayı tercih etti. Prof. Dr. Ümit Özlale’nin sunumuyla başlayan “Yoksulluk, Kapsayıcılık, İstihdam Paneli”nin diğer katılımcıları; uluslararası iktisat ve finans uzmanı Dr. Murat Kubilay ile Yanındayız Derneği Kurucu Başkanı, iş insanı Nur Ger oldu. İBB’nin, toplumun dezavantajlı kesimlerini oluşturan çocuklar, gençler, kadınlar ve engellilerle ilgili çalışmaları ile projelerinden detaylı örnekler veren İmamoğlu, kent yoksulluğuna karşı istihdam temelli politikaları çoğaltma hedefinde olduklarını açıkladı.

“BİR SORUSU VARSA CUMHURBAŞKANI’NIN İBB BAŞKANI'NA BUNU BİZZAT SORABİLİR”

İmamoğlu, panel çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu’na sorulan sorular ve İBB Başkanı’nın sorulara verdiği yanıtlar şunlar oldu:

- Cumhurbaşkanı, dün CHP'li belediyeleri eleştirdi. “İstanbul ve Ankara ne yaptı” dedi. Sizin için de ‘Bizim yaptığımız işleri de kendilerine mal ediyorlar. 15 bin kişiyi ekmeğinden ettiler. Ne olduğu belli olmayan, terörle iltisaklı 45 bin kişiyi de belediyeye doldurdular’ dedi. Bu konuda ne söyleyeceksiniz?

“Sayın Cumhurbaşkanı'nın bilgi kaynağını, ben hep sorguluyorum en başından beri. Çünkü verdiği bütün bilgiler, aktardığı bütün bilgiler, ne yazık ki yanlış. Hiçbiri doğru değil. Bilgi kaynağını düzeltmeye davet ediyorum. Hatta doğru adresin, kaynağın kendisi olduğu için, bizimle irtibat kurmayı öneriyorum. Bir sorusu varsa Sayın Cumhurbaşkanı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na bunu bizzat sorabilir. Sormama tercihini kullanıp, davet etmeme tercihini kullanıp, bunları bu şekilde ekranda söylemesinin Türkiye'm adına talihsizlik olduğunu düşünüyorum. Tabii bu, dikkati başka yerlere çekme çabası. Biz, işimize bakıyoruz. Her gün iş üretiyoruz Allah'a şükür. Yani İstanbul'da 10 tane, 4’ü hiç başlanmamış metroyu yapıyoruz; başlattık. Diğerlerini bitiriyoruz. Bir yandan hizmete açıyoruz. Daha birçok şey… Onlarca kreş yapıyoruz. İnsanımıza dokunuyoruz. Bu zor günlerinde, milyonu aşan hanede vatandaşımızın evinde, ona destek oluyoruz. Allah şahit ki, 2,5 senedir bir Allah'ın bir kulu ne gördü ne şahit oldu o veren elin, alan görmediği bir biçimde yürütüyoruz.”

“BİR KISIM MEDYAYI DA KINIYORUM”

“Bu ‘45 bin insan işe alındı’ vesaire cümleleri için de yani şunu ifade edeyim: AK Parti’nin Grup Başkanvekili, ‘İstanbul'da 45 beş bin’ dedi. Aradan iki hafta geçti, İçişleri Bakanı, ’33 bin’ dedi mecliste. Şimdi yine kendisi, ‘45 bin’ diyor. Ben de az önce gerçek sayıyı açıkladım, yine açıklıyorum. 21 binin biraz üzeri bir sayıda insan alındı ve bu insanların nasıl işe alındığı da tek tek, kalem kale belli. Ne kadarı sınavla alındı? Ne kadarı kanun gereği alınmak zorundaydı; Alındı. Çünkü taşeron kadrosundan kurum kadrosuna geçti vesaire. Gelelim ‘terörist’ meselesine. Ben 10 gün önce, Sayın İçişleri Bakanı'na yazı yazdım. Bizzat kendim, bizzat şahsına. Bu ‘500 küsur terörist dediği sayıyı kimdir? Kimlerdir? Bize yaz, gönder; biz de bilelim.’Bir. İki; devletin kurumlarından bu insanlar temiz kağıdı alıp biz de işe başlıyor. Bunun terörist olduğunu ifade edip ve bunu afişe edip de birilerine terörist damgası vuran bir kısım medyayı da kınıyorum. Yani o insanların, ‘terörist’ diye fotoğraflarını yayınlıyorlar. Devletin bakanı çıkıp, ‘500 küsur kişi isim listesi var elimizde’ diyor. Ben, yazı yazdım kendisine. Yazıyı da ekine koydum. Bütün bu bilgileri de yazdım. Kendisine yalan yanlış ifadelere göz yummasın diye, bizimle irtibat kursun diye Sayın Cumhurbaşkanı'na da bugün sabah saatlerinde bu mektubumu yolladım. Oradan net, gerçek bilgileri görebilir. Bilgi kaynağını düzeltsin Sayın Cumhurbaşkanı.”

“İMZASINI İSTANBUL’DAN ESİRGEMESİN”

“Bir de bizim yapmak isteyip de yapamadığımız, kendi imzasına ait bir kısım işlere de onay versin de işimize engel olmasın. İmzasını esirgemesin bizden Sayın Cumhurbaşkanı. Ne imzaymış bir de! Yani o imza, İstanbul'dan esirgeniyor, ama İstanbul'un dışında herhangi bir şehirden esirgenmiyor. İstanbul'dan imzasını esirgemesin, işlerimizi hızlandırsın. O kıymetli imzalarını lütfen İstanbul ‘un şleri için atsın. Yoksa insanlar, ‘Sevdam İstanbul’ diye ifade ettiği bu kente dair olan sözlerine inanmamaya başlayacak. Buna maruz kalsın istemem. ‘İmzasını İstanbul'un lehine atsın, ki işlerimiz engellenmesin’ diyorum. Benim cevabım bu. Ama işimize devam ediyoruz.”

“KİBİR KİME YAKIŞIYORSA; O DÜŞÜNSÜN”

- Cumhurbaşkanı, şunu da söyledi: ‘Belediye başkanlarında kibir olmaz.’ Bir de “Benim boyum 1.85, mezarım daha büyük olacak; onlar düşünsün’ dedi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

“Vallahi kibir, en fazla bu ülkede kime yakışıyor; onu da kendisi düşünsün. Ben bilmiyorum. Ben en azından üstüme alınmıyorum. Kime yakışıyorsa, o düşünsün. Ben bilmiyorum. Kimi kastettiğini kendisi düşünsün.”