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İmamoğlu’ndan şehit Koç’un ailesine taziye ziyareti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terörist saldırı sonucu 8 Ocak’ta Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde şehit olan Piyade Onbaşı Enes Koç'un, Bahçelievler’de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ocak 2022 Çarşamba 16:35
İmamoğlu’ndan şehit Koç’un ailesine taziye ziyareti
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BAHÇELİEVLER / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, geçtiğimiz şehit olan Piyade Onbaşı Enes Koç'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki evine, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ile birlikte giden İmamoğlu, Koç ailesinin acısını paylaştı. Şehit Onbaşı Koç’un babası Cemalettin Koç ve annesi Emine Koç'a başsağlığı dileklerini ileten İmamoğlu, acılı aileye yanlarında oldukları mesajını verdi. 

Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç şehit olmuştu. 

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