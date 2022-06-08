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İmamoğlu’ndan Şampi̇yon Sporculara: Si̇yaset Hari̇ç, Tüm Alanlarda Katkınıza İhti̇yacımız Var

İBB Spor Kulübü’nün ‘Avrupa Şampiyonu’ apoletli 4 sporcusu, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun konuğu oldu. “Sadece sahada, müsabakadaki başarınız değil, aynı zamanda bütün karakteriniz ve varlığınız önemli” diyen İmamoğlu, “Çocuklara ve gençlere, hayatın sadece spor olmadığını, onun bir disiplin olduğunu, bir karakter olduğunu, ahlak olduğunu, centilmenlik olduğunu anlatmanız çok güzel sonuç doğurur. Siyaset hariç, tüm alanlarda sizin katkınıza ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Haziran 2022 Çarşamba 11:04
İmamoğlu’ndan Şampi̇yon Sporculara: Si̇yaset Hari̇ç, Tüm Alanlarda Katkınıza İhti̇yacımız Var
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SARAÇHANE / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 25-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında arasında düzenlenen 57’nci Avrupa Karate Şampiyonası’nda 4 altın madalya kazanan İBB Spor Kulübü’nün (İBBSK) şampiyon sporcularını ağırladı. İmamoğlu’nun Saraçhane ana yerleşkesindeki makam odasında gerçekleştirilen buluşmaya; şampiyon sporcular Serap Özçelik Arapoğlu, Eda Eltemur, Erman Eltemur ve Burak Uygur katıldı. İBBSK Başkanı Fatih Keleş, Genel Sekreter Erdem Aslanoğlu ve Karate A Takım Koordinatörü Yaser Şahintekin de şampiyon sporculara eşlik etti.

İMAMOĞLU: “BÜTÜN KARAKTERİNİZ VE VARLIĞINIZ ÖNEMLİ”

“Sadece sahada, müsabakadaki başarınız değil, aynı zamanda bence bütün karakteriniz ve varlığınız önemli” diyen İmamoğlu, “Sizleri vatandaşla, çocuklarla, ailelerle buluşturmaya dönük çalışmalar yapmak lazım. Çünkü sembol oluyor ya da etkileniyor bir çocuk, bir genç. Ondan sonra ‘Ben de onun gibi olacağım’ diyor. Onu da sadece spordaki başarılı değil de tavsiyeleri, motivasyonu; onu da yapabilecek güzellikte insanlarsınız. Onu Başkanımız, heyeti, sizler düşünün. Ailelerle, bizim spor okullarıyla, spor okullarına gelen çocukların anne babalarıyla sizleri buluşturmak, konuşturmak beni çok verimli bir saha oluşturur bize. Orada, hayatın sadece spor olmadığını, onun bir disiplin olduğunu, bir karakter olduğunu, ahlak olduğunu, centilmenlik olduğunu anlatmanız çok güzel sonuç doğurur. Siyaset hariç, tüm alanlarda sizin katkınıza ihtiyacımız var. Onu değerlendirirsek, çok iyi olur. Keyifle izliyoruz sizi. Güzel bir ekip olduğunuzu görüyorum yani. Başarılar dilerim. Yolunuz açık olsun,” ifadelerini kullandı.

KELEŞ: “4 FİNALİN 4’ÜNÜ DE KAZANDIK”

Türk Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası'nda toplam 7 altın madalya kazandığını aktaran Keleş de İmamoğlu’yla, “4’ü sporcularımız tarafından kazanıldı. Sakat arkadaşlarımız da vardı turnuvaya gidemeyen. Onlar olsaydı, biraz daha belki bu dereceler artabilirdi. Çok güzel bir hafta sonu geçirdik. 4 final yaptı sporcu arkadaşlarımız, dördü de finali kazandılar; Avrupa Şampiyonu oldular. Daha önce bunu yaşayanlar var tabii aramızda ama ilk defa Avrupa Şampiyonu olan arkadaşlarımız da var,” bilgilerini paylaştı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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