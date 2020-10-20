İmamoğlu’ndan Muhtarlara “Özel Bütçeye” Destek

İmamoğlu’nun muhtarlarla buluşmasında, “muhtarlık bütçesi” konusu da gündeme geldi. “Yerel Yönetimler Taslağı” üzerinde çalıştıklarını belirten İmamoğlu, “Muhtemelen bu kanun gelecek Meclis’e belediyelerle ilgili. Bu konuyu bir gündem parçası yaptıracağım. Çünkü bu iş, iki dudağın arasında olmaz. Bu öneriyi getirelim, siz de bu işin kamuoyu gücünü oluşturun” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2015 yılından bu yana kutlanan “19 Ekim Muhtarlar Günü"nde, kentte görev yapan 12 mahalle muhtarını, Saraçhane’deki makam odasında ağırladı. Ziyarete; İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta ile birlikte Siyavuşpaşa Mahallesi Muhtarı Selami Aykut, Yeşiltepe Mahallesi Muhtar Nadiye Polat, Mareşal Çakmak Mahallesi Muhtarı Nuray Aydın, Mollafenari Mahallesi Muhtarı Mehmet Ragıp Polat, Telsiz Mahallesi Muhtarı Edanur Menteş, Bostan Mahallesi Muhtarı Emin Ceylan, Fulya Mahallesi Muhtarı Bülent Abdullah Özen, Şişli Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Gülay Değer, Sancaktepe Atatürk Mahallesi Muhtarı Cennet Taçyıldız, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Rahşan Sertbaş ve Çengelköy Mahallesi Muhtarı Can Cumurcu katıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ile Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık da toplantıda hazır bulundu.



“MUHTARLIK; DEMOKRASİNİN KIVILCIMI”

Muhtarlarla bu özel günde buluşmanın kendileri için değerli olduğunu belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

“Cesur bir makam diye tanımlarım hep muhtarlığı. Çünkü, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan, kendi iradesiyle karar vererek, yola çıktığı andan itibaren vatandaşın oyuyla seçilen insanlar. Tam da demokrasinin kıvılcımı gibi. Muhtarlık süreci sönerse, o kıvılcım yok olursa, bence demokrasi Türkiye’de çok ciddi sıkıntı yaşar, yara alır. Bu bağlamda, geçmiş dönemlerde bazen muhtarlığı ya da muhtarlık mekanizmasını biraz aşağıya çalışmaya çalıştıklarında hep onu söylemeye çalışmıştım, şimdi de ifade edeyim; gerçekten dünyada olmayan örneklerden biri olarak, bize has bir makam olarak tanımladığımız muhtarlık, Türkiye’deki demokrasinin kılcal damarları… Bu olmadı mı da vücut olmuyor. Bu bağlamda makamınızın, sürecinizin kıymetinin farkındayız.



“İLETİŞİMİ GÜÇLÜ KILMAK İSTİYORUZ”

Muhtarlarla daha sıkı işbirlikleri oluşturma konusunda çalışmaları olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Bu noktada hem federasyon başkanlarımız olsun hem de muhtarlarımızla birebir denk geldiğimizde olsun; bu iletişimi nasıl güçlü kılarız diye bir çalışma içerisindeyiz. Elbette sizin de öneri, tavsiye ve yol göstericiliğinize ihtiyaç var en doğruyu bulmak adına. Bu, tamamen İstanbul’un lehine bir irtibat kurmaktır. Kişisel ya da siyasi menfaatimiz üzerine kurulu bir işbirliği çalışması asla değildir ve asla olmayacaktır” dedi.

MUHTARLIK BÜTÇESİ KONUŞULDU

İmamoğlu’nun muhtarlarla buluşmasında, “muhtarlık bütçesi” konusu da gündeme geldi. Bu konuda CHP’nin bir kanun önerisi çalışması olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Benim bildiğim, bu Meclis’e bile sunuldu ama kabul edilmedi. Şu anda biz, bir ‘Yerel Yönetimler Taslağı’ da çalışıyoruz. Ben, bu konuyu onun gündemine de ekleyeceğim. Şimdi muhtemelen bu kanun gelecek Meclis’e belediyelerle ilgili. Bu konuyu da bir gündem parçası yaptıracağım. Çünkü bu iş, iki dudağın arasında olmaz. Bu öneriyi getirelim, siz de bu işin kamuoyu gücünü oluşturun” ifadelerini kullandı.

MUHTARLARDAN FATİH TABLOSU ZİYARETİ

Ziyarete katılan muhtarlar, toplantının ardından İBB Saraçhane Yerleşkesi’nde halka açılan, içinde Fatih Sultan Mehmet’in tablosunun bulunduğu sergiyi gezdi. Sergiyi görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, meslektaşlarını, kenti 1453’te fetheden Fatih Sultan Mehmet’in 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini’nin atölyesinde yapılan orijinal tablosunu görmeye davet etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı