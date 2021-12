İmamoğlu’ndan “kentsel Dönüşümde Si̇yasi̇ Si̇msarlar Var” Uyarısı

GÜNGÖREN / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Güngören Gençosman Mahallesi’nde, kurum iştiraki KİPTAŞ’ın kentsel dönüşüm kapsamında inşa edeceği “Doğakent Evleri”nin temelini attı. Temel atma töreninde konuşan İmamoğlu, iş ve ev yaşamının yaklaşık 14 yılının Güngören’de geçtiğini belirterek, “Güngören'in o zaman diliminden bugüne yaşadıklarını, sıkıntılarını bilirim. O bakımdan, buraya yapılacak her güzel işin, atılacak her adımın -inanın ki bir Büyükşehir Belediye Başkanınız olarak değil- bir hemşehriniz, bir kardeşiniz olarak yanınızda olacağımı ve her hususta Güngörenlileri destekleyeceğimi ifade etmek isterim” dedi.

GÜNGÖREN BELEDİYESİ’NE ELEŞTİRİ, ÇEVRE BAKANLIĞI’NA TEŞEKKÜR

“Doğakent Evleri”nin kentsel dönüşüm sürecince Güngören Belediye Başkanlığı’nın basiretsizliğinin söz konusu olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Süreci; akılcı, vicdanlı ve adaletli yönetememiştir. Ama hem vatandaşlarımızın feraseti hem KİPTAŞ kurumumuzun sürece zamanında müdahale edip, zamanında takipleri yapması ve de açıkçası teşekkür ederim ki Şehircilik Bakanlığı’nın da bu anlamda doğru müdahaleler yaparak sürece katkı sunması vesilesiyle bu iş, bu zamana, bu ana gelmiştir” diye konuştu. Kentsel dönüşümün siyaset üstü bir mesele olduğu görüşünü tekrarlayan İmamoğlu, şu uyarılarda bulundu:

“Bu şehrin dönüşmesi lazım. Ne yazık ki güçlü ve dayanıklı olmayan yapılarımızın, hızlıca güçlü ve dayanıklı hale gelmesi şarttır. Bu anlamdaki dönüşüm mücadelemizin amacına kavuşması için, her kurumun siyaset üstü düşünüp, birbirine katkı sunması lazım, birbirine destek olması lazım. Bununla yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda vatandaşlarımızın da uzlaşmacı olması lazım. Yani bir sitedeki dönüşüm, öncelikli olarak bir para kazanma mekanizması değildir; olamaz. Her vatandaşımızın öncelikli hesabı, öncelikli mevzusu, uzlaşmayla binasının dönüşmesini sağlamak olmalıdır.”

“KİPTAŞ, İSTANBUL’UN EMRİNE AMADE”

KİPTAŞ’ın bu anlamda bütün İstanbul'un emrine amade olduğunun altını çizen İmamoğlu, vatandaşlara, “İstanbul Yenileniyor” kampanyasına katılma ve destek verme çağrısında bulundu. Vatandaşlara, “Lütfen uzlaşınız” şeklinde seslenen İmamoğlu, “Allah korusun, bir deprem olduğunda, canımızdan hiçbir şey değerli değildir. Bazı sitelerde bunu görüyorum. Yani 50 daireli yerde 8, 10, 15 kişinin, ne yazık ki anlaşılmaz, inatçı tavırları yüzünden bazı yapıların dönüşmesi olamıyor. Bazı siyasi simsarlar, bazı işlerin olmasını engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Benim yaşadığım, bildiğim örnekleri var” ifadelerini kullandı. Kentsel dönüşüm sürecinin, sadece KİPTAŞ’a yüklenemeyeceğini, kurumların ve kişilerin topyekun mücadelesiyle çözülebileceğinin altını çizen İmamoğlu, şöyle konuştu:

“SİYASİ SİMSARLIĞIN NASIL YAPILDIĞINI BİLİYORUM”

“Bu konuda, bütün İstanbulluları bu sürece davet ediyorum. Beylikdüzü Belediye Başkanımız burada. Gürpınar'da nasıl mücadele verdiğini biliyorum. Ve bu mücadeleyi kaç yıl önce başlattığımızı da biliyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin o dönemde bu işi engellediğini de biliyorum. Siyasi simsarlığın nasıl yapıldığını ve şu anda bile nasıl devam ettiğini de biliyorum. Ses kayıtlarını dinledim. Ayıptır. İstanbul'da, dönüşüm yapmak arzusunda olan bir Belediye Başkanı olarak, dönüşüm yaptığımız için milletimiz bana oy versin; hiçbir talebim yok. Benim insanımın burnu kanamasın. Benim insanımın yaşamı tehdit altında olmasın. Bu iş oy meselesi değildir. Bunu zihinlerimize sokalım. Lütfen birbirimize destek ve yardımcı olalım” dedi.

“YÖNETİCİLERİN GÜVEN KAYBETMEMESİ LAZIM”

Her konuda olduğu gibi, kentsel dönüşüm sürecinde de “güven” konusunun önemli olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Güven, siyasi bir yönetim için kıymetlidir. Buradaki ilçe belediyesi, güven kırılması yaşamıştır. Gereksiz yere, anlamsız yere güven kırılması yaşamıştır. Ben, bu konuda bütün siyasilere, bütün belediyelere sesleniyorum. Lütfen ama lütfen, aynı şekilde yaparsanız, güveni kaybedersiniz” uyarısında bulundu. İnşaat sektörünün kullandığı malzemenin yüzde 80 oranında ithalata dayalı olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Ne yazık ki, dövize bağlı bir ekonomi sisteminin içerisindeyiz. Dövizin nasıl bizi alabora ettiğini, birkaç aydır yaşıyoruz. Yani 17’ye çıktığına mı üzülelim; 13’e indiğine mi sevinelim? Böyle bir ekonomi anlayışı olmaz. Tabii ki ekonomimiz iyi olsun. Ekonomimiz iyi olsun, ellerim çatlayana kadar bugünkü iktidarı alkışlamayan namerttir. Çünkü, bu insanların ekmeğinin önünde daha başka bir şey yoktur. Bizim insanımız, ekmeğini kazandıkça mutlu olur, huzurlu olur. Dünyanın her yeri öyledir. Önünde ‘Türk’ yazan Türk Liramızın bu şekilde alabora olması, kıymetsizleşmesi, 84 milyon insanımızın hiçbirisini mutlu etmez. Mutsuz eder. Varlığımızı kaybediyoruz, değerimizi kaybediyoruz. Tabiri caizse boynumuz bükülüyor. Onun için, yöneticilerin güven kaybetmemesi lazım” ifadelerini kullandı.

“GÜVEN RUH GİBİDİR; TERK ETTİĞİ BEDENE ASLA GERİ DÖNMEZ”

Vatandaşlar nezdinde tesis için KİPTAŞ’a ve emeği geçen her kurum, kuruluş ve kişilere teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “Güven önemli. Çok güzel bir sözdür: Güven ruh gibidir; terk ettiği bedene asla geri dönmez. Onun için bütün idarecilerin, bütün yöneticilerin, insanların güvenini kaybetmediği bir biçimde süreçleri yönetmesini diliyorum. Bunlar hassas işlerdir. Bu bakımdan, bugünkü süreci önemsiyorum. Tekrar hak sahiplerimizin de güvenleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Onlara hayırlı uğurlu olsun. 18 ayı dikkatli bir biçimde takip ediyor olacağım. Demek ki, 2023 yılının mayıs-haziran aylarında, belki de Haziran'ın 4’ünde, benim doğum günümde gelir sizlerin anahtarlarını ben teslim ederim” ifadelerini kullandı.

KURT: “7 AYLIK GECİKMENİN FATURASI AĞIR OLDU”

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da konuşmasında, temeli atılacak Doğakent Evleri’nin kentsel dönüşüm sürecine yer verdi. “Çok ciddi bir mücadele verdik burada hak sahiplerimizle birlikte” diyen Kurt, “Görev sürecimizde, görevde olduğumuz süre boyunca hep önceliğimizi, riskli yapıların yenilenmesi için nasıl bir çözüm üretiriz, alternatif finans metotlarıyla bu işin önünü nasıl açarız diye kafa yorduk” şeklinde konuştu. Yüzde 80 oranında ithalata dayalı inşaat sektörünün dövizdeki aşırı dalgalanmalardan olumsuz anlamda etkilendiğinin altını çizen Kurt, devletin farklı kurumlarında yaşanan gecikmelerden dolayı yaşanan 7 aylık gecikmenin faturasının da ağır olduğunu dile getirdi. Sadece demirdeki artışın yüzde 162 olduğu bilgisini paylaşan Kurt, “Sırf bu süreçte zaman kaybedelim diye, vatandaşın kafası karıştırıldı. Zaten borçlanıyorlar. Zaten zor bir süreç. Vatandaşımız, ‘Başka kurumlar da acaba buraya girecek mi? Fiyatlarda bir iyileştirme olabilir mi’ diye vakit kaybetti. Ve bugün biz, 7 ayın maliyetini burada karşılamak için, projemizden ödün vermek zorunda kaldık” dedi.

Konuşmaların ardından CHP İstanbul milletvekilleri Turan Aydoğan, Gökan Zeybek, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve hak sahibi vatandaşlardan oluşan grup, İmamoğlu ile birlikte inşaatın ilk harcını döktü. İmamoğlu, ilk harcı döken butona, hak sahibi vatandaşlardan birinin küçük çocuğuyla birlikte bastı.

KİPTAŞ, HAK SAHİPLERİNE EK MALİYET ARTIŞI YANSITMAYACAK

2017 yılında riskli yapı ilan edilen Doğakent Sitesi; 4 blok 136 bağımsız birimden oluşuyordu. Doğakent Sitesi, Haziran 2020’de yıkıldı. Evleri yıkılan hak sahiplerinin çözüm arayışı, yıllarca sürdü. 17 Mart 2021’de hak sahipleri, 3’te 2 çoğunluğu sağlayarak, sitelerinin yeniden yapılması için KİPTAŞ’a başvurdu. 22 Kasım 2021 tarihi itibariyle, hak sahiplerinin yüzde 100’ü ile uzlaşma sağlandı. Riskli ve depreme dayanıksız yapılarının dönüşmesini uzun zamandır bekleyen hak sahipleri; güvenli, son yönetmeliklere göre yapılmış, sosyal tesisleri ve donatı alanları olan kapalı otoparklı yeni evlerine sahip olacak. Yeni proje; 150 konut, 14 ticari birim olmak üzere, toplam 164 bağımsız birimden oluşacak. KİPTAŞ, projede yaptığı revizeler sayesinde, hak sahiplerine ek maliyet artışı yansıtmayacak.