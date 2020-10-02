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İmamoğlu’ndan İstanbul Müftülüğü’ne Ziyaret

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" kapsamında İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı’yı ziyaret etti. İBB’nin, ibadethaneler ve din görevlilerine dair üzerine düşen görevleri yapmaya devam edeceğini vurgulayan İmamoğlu işbirliğine, aynı masada ortak akılla düşünmeye ve insanlara hizmet etmeye hazır olduklarını vurguladı. Maşalı da İmamoğlu’na, “Her an kapınıza gittiğimizde görüşeceğimizin bilincindeyim” sözleriyle teşekkür etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Ekim 2020 Cuma 10:20
İmamoğlu’ndan İstanbul Müftülüğü’ne Ziyaret
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" kapsamında İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı’yı ziyaret etti. Ziyaret, Süleymaniye’deki İstanbul Müftülüğü binasında gerçekleşti. Maşalı, çalışma arkadaşları ve bütün din görevlilerinin haftasını tebrik eden İmamoğlu, şunları söyledi: 

“ORTAK AKILLA HİZMET ETMEYE HAZIRIZ”

“Bir yandan Kovid’i konuşurken, camilerimizin de en üst düzey tedbirlerle ibadete açıldığını biliyorum. Vatandaşlar da riayet ediyor gördüğüm kadarıyla. Ama her yönüyle zor bir dönem geçiriyoruz. Bu zor dönem, ister istemez yaşamı, alışkanlıkları, ekonomiyi, her şeyi etkiliyor. İnsanların ibadet geleneklerini, adetlerini bile etkileyebiliyor. Burada belki de toplumumuzun hassasiyeti gereği, en içten ve en ciddi uyarıları, bizim din görevlilerimizden alır vatandaşımız diye düşünüyorum. Bu kapsamda da ciddi uyarıları dinliyoruz kürsülerden. Bu güzel bir şey. Başta bütün din görevlilerimize güzel görevler, aynı zamanda sağlık diliyoruz. Bütün teşkilata, bütün çalışanlara da aynı zamanda yine sağlık diliyoruz. Bu maksatla buradayım. Büyükşehir Belediyesi de hem ibadethanelerimize hem de din görevlilerimize dair, her zaman üzerine düşen görevi yapmıştır, yapmaya da devam edecektir. Hassasiyetlerimizle beraber, maneviyatımızla beraber yapılacak ne varsa da işbirliğine, aynı masada ortak akılla düşünmeye ve insanlarımıza hizmet etmeye biz de hazırız. Her birinize sağlık diliyoruz.”

“KAPINIZA GİTTİĞİMİZDE GÖRÜŞECEĞİMİZİN BİLİNCİNDEYİM”

İmamoğlu’na ziyaretinden dolayı, kendisi ve çalışma arkadaşları adına teşekkürlerini ileten Maşalı da “Belediyeyi ilgilendiren hususlarda hem kimi zaman dolaylı olarak ilgililerle irtibatımızı sürdürüyoruz hem de 3 defa da zatıalinizle biz görüşme imkanı bulduk. Her an kapınıza gittiğimizde görüşeceğimizin bilincindeyim. Öyle bir imkanı bize tanıdığımız için çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Yakında yine bazı meselelerimiz var, zatıalinizi ziyaret edeceğim inşallah” ifadelerini kullandı. 

Son Güncelleme: 02.10.2020 10:23
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