İmamoğlu’ndan ‘İspark’ Yanıtı: Zararı Dile Getiren Siyasiler, Geçmişte Bu İşin Başındaydı

ŞİŞLİ / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile birlikte, yenilenen Maçka Demokrasi Parkı’nda incelemelerde bulundu. İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin’den çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, vatandaşlarla sohbet edip, park içindeki yeni konsept BELTUR’da kahve molası verdi. Aldığı kurabiyeleri vatandaşlara ikram eden İmamoğlu, inceleme gezisiyle ilgili değerlendirmelerini de park içinde yaptı. Maçka Demokrasi Parkı’nın İstanbulluların içinde güzel anılar biriktirdiği bir alan olduğunu belirten İmamoğlu, “Ama ne yazık ki kullanılmaz noktaları ve kötü bir takım bölümleri olan bir parktı. Bunu Şişli Belediye Başkanımızla saha gezilerimizde tespit etmiştik” dedi.

“PARK, KİMLİKLİ BİR YAPIYA KAVUŞTU”

İBB ve iştiraklerinin iş birliğiyle parkın kimlikli bir yapıya kavuştuğunu vurgulayan İmamoğlu, “Ama tabii bu, burada bitmiyor. Bunun gibi yakın bölgede, diğer parklara da dokunmaya devam edeceğiz. Maçka Parkı, İstanbul'un göbeğinde, merkezinde önemli parklarımızdan birisi. İstanbul'un en hareketli noktalarından biri olan Nişantaşı, Osmanbey gibi, o bölgenin akışla beraber bu parklardan geçerek Taksim Meydanı'yla, Atatürk Kültür Merkezi’yle, İstiklal Caddesi'yle buluşacak güzel aksılar oluşturma konusunda çalışmalarımız da devam ediyor. Maçka Parkı'mızın bu yeni hali İstanbul'umuza hayırlı olsun. Arkadaşlar güzel de bir tanımla, davetkar bir tanımla İstanbulluları ‘Maçka'da buluşalım’ diyerek de davet ediyorlar” diye konuştu.

KESKİN: “ALANLARI YENİDEN YEŞERTMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Şişli’nin, yeşil alan açısından çok şanssız bir ilçe olduğunu kaydeden Keskin ise, “Burası, İstanbul'a, hatta İstanbul dışından gelen misafirlerimize de hizmet veriyor. O yüzden yenilenme ihtiyacı vardı. Tespitimiz oydu. Onu gerçekleştirdik. Çok teşekkür ederim. Birkaç şeyi daha söylemekte yarar var. Yakında Mecidiyeköy Meydanı'nı açıyoruz. Yine Sayın Başkanımın ve ekibinin katkılarıyla. Taksim. Meydanı'na kadar olan alanın da düzenlemesi yapılacak. Şişli, İstanbul ve Türkiye'ye hayırlı olsun diyorum. Çok güzel alanları yeniden yeşertmeye çalışıyoruz. Artık burayı kullanan komşularımızın daha iyi kullanmasını, özen göstermesini de ayrıca rica ediyorum. Çünkü burası hepimizin” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NDAN ‘İSPARK’ SORULARINA YANIT

İmamoğlu, konuşmaların ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin soruları ve İmamoğlu’nun sorulara verdiği yanıtlar şunlar oldu:

- İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır’ın görevden alındığı yönünde iddia var. Başka bir iddiaya kendisi istifa etti ve özel sektöre geçtiği söyleniyor. İSPARK Genel Müdürü'nün durumunu öğrenebilir miyiz?

“Şu anda kamuoyuyla paylaşacağımız netleşmiş bir durum yok. Netleşirse, zaten paylaşırız. Yani özel bir husus yok. Bizimle çalışmak isteyen çok yönetici var. Bizimle, gelip emeğini ortaya koyan yöneticilerimiz var. Bazıları yorgun düşebilir, bazıları değişim isteyebilir, bazılarını biz değiştirebiliriz. Bunların hepsi mümkün. Normal hayatta, profesyonel hayatta, kurumsal hayatta mümkün. Ama şu anda kamuoyuyla paylaşacağımız netleşmiş bir husus yok.”

- Şirketin zarar ettiğine ilişkin tartışmaların olduğu bir dönemde bu konunun gündeme gelmesi de dikkat çekiyor…

“Gelebilir, olabilir, denk düşebilir ama yani şirketin zarar etmesiyle ilgili hususun doğru olmadığını kamuoyuyla paylaştık. Geçmişte bu şirketleri çok kötü kullanan aklın, bugün bir ya da iki şirket üzerinden böyle bir polemik yaratma çabasını, onlar adına ‘iyileşme’ olarak görüyorum. En azından sağlıklı düşünmeye başladılar. Kendilerine geldiler. Daha önce 27-28 iştirakimizin nasıl çarçur edildiğini biz kamuoyuyla paylaştık. Soruşturmalar açıldı. Hala açılanlar var. Konuşulan, bir zararı dile getiren o siyasiler, geçmişte bu işin başındaki insanlardı. Sadece bir araziden elde ettikleri ya da elde edilmesine fırsat verdikleri kötü yönetim, hatta kötü niyetli yönetim döneminde, bugün konuştukları rakamın yaklaşık yirmi misli, on beş misli, sadece bir arsada yapılan kötü niyetli yürütülen süreç. O bakımdan bu tür konuları gündeme getirmeleri… Varsa bir eksiklik, zaten bakıyoruz, ediyoruz, inceliyoruz. Denetimli şirketlerimiz var artık. Hem ulusal hem uluslararası denetim hizmeti alan şirketlerimiz var artık. Yetmedi; iç denetim mekanizması kurduğumuz da bir şirket bünyesi var artık İstanbul'un. Çok profesyonelce bakıyoruz. Halk adına bakıyoruz bütün bunları yaparken. Bu bağlamda, gerçekten böylesi bir konuyu dile getirmelerini İstanbul'daki muhalefet üyeleri sağlıklı bir gelişme, iyileşme olarak görüyorum.”

Kaynakl : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)