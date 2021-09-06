İmamoğlu’ndan Balkan Ülkelerine Sesleniş

İBB, kurum tarihinde ilk kez “Balkan Belediye Başkanları Zirvesi” düzenleyecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29-30 Kasım tarihlerinde düzenlenecek zirve öncesinde Balkan ülkelerininin başkonsolosluk yetkilileriyle bir araya geldi. Balkanlar’ın coğrafi, siyasi, ekonomik, tarihi, kültürel ve insani bağlar bakımından Türkiye ile İstanbul için öncelik taşıdığının altını çizen İmamoğlu, “Ortak tarihsel kökleri ve bir göç hikayesini paylaştığımız düşünüldüğünde, kentler ve kültürel aktörler arasındaki ilişki ve iş birliklerini bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz” dedi.



Son dönemde yaşanan afetlere vurgu yapan İmamoğlu, “Bir yandan iklim değişikliği nedeniyle yaşadığımız afetler, öte yandan ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı’ gibi ekonomilerimizin yeşil dönüşümünü hızlandıracak ortak gündemlerimiz var. Küresel düşünüp, yerel eyleme geçmek gereken bu çağda, yerelin gücünü önüne almayan hiçbir girişimin başarıya ulaşmayacağını artık net olarak biliyoruz” ifadelerini kullandı.



EMİRGAN / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29-30 Kasım tarihlerinde düzenlenecek “Balkan Belediye Başkanları Zirvesi” öncesinde, toplam 9 Balkan ülkesinin başkonsolosluk yetkilileri ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. İBB tarihinde ilk kez düzenlenecek zirve öncesinde gerçekleştirilen etkinliğe, alfabetik sırayla; Arnavutluk Başkonsolosu Blerta Kadzadej, Bosna Hersek Başkonsolosu Sinisa Mihailovic, Bulgaristan Başkonsolosu Vassil Petkov Valchev, Hırvatistan Başkonsolos Vekili Vesna Fabris Perunicic, Karadağ Başkonsolos Vekili Jelena Grbovic, Kosova Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, Kuzey Makedonya Başkonsolosu Aktan Ago, Sırbistan Konsolosu Kristina Radovic ve Yunanistan Başkonsolos Vekili Stavros Christodoulidis katıldı. İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı’nın da hazır bulunduğu çalışma yemeğinde İmamoğlu’na, toplam 11 kişilik İBB heyeti eşlik etti.

“BİZİ, YILLARA DAYANAN DOSTLUK BİR ARAYA GETİRDİ”



Etkinlik, İmamoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Türkiye ve Balkanlar arasında yıllara dayanan dostluğun kendilerini bir araya getirdiğini belirten İmamoğlu, “Kasım ayı sonunda İstanbul’da gerçekleştireceğimiz, ‘Balkan Belediye Başkanları Zirvesi’nin, belediyelerimiz arasındaki köklü iş birliklerine yeni bir vizyon kazandırmasını umuyoruz” dedi. Türkiye’nin Doğu Akdeniz, Karadeniz, Avrasya, Yakın-Doğu ülkesi olduğu kadar, bir Balkan ülkesi de olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Balkanlar ise Avrupa Birliği’nin Doğu sınırlarını, Avrasya’nın Batı’daki ayağını oluşturması bakımından hassas bir ekonomik ve politik bölge” saptamasında bulundu. Balkanlar’ın coğrafi, siyasi ve ekonomik açıdan olduğu kadar, tarihi, kültürel ve insani bağlar bakımından da Türkiye ile İstanbul için öncelik taşıdığının altını çizen İmamoğlu, “Türk ulusunu şekillendiren tarihi süreçteki konumu, bölgesel bütünleşme ve AB üyelik hedefi bağlamında öneme sahiptir. Ortak tarihsel kökleri ve bir göç hikayesini paylaştığımız düşünüldüğünde, kentler ve kültürel aktörler arasındaki ilişki ve iş birliklerini bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bağların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi uzun vadede tüm tarafların lehine bir süreç yaratacaktır” ifadelerini kullandı.



“YEŞİL DÖNÜŞÜMÜNÜ HIZLANDIRACAK ORTAK GÜNDEMLERİMİZ VAR”



İBB’nin yanı sıra ilçe belediyelerinin de Balkan kentleri ile uzun ve köklü bir iş birliği geleneğine sahip olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, konuşmasına şu sözlerle devam etti:



“Kültürel, tarihsel ve dini bağların öne çıktığı bu iş birlikleri, çoğunlukla etkinlikler, şenlikler, festivaller gibi kültürel organizasyonlar şeklinde gerçekleşiyor. Ancak dünya nüfusunun yarısından fazlasının kentlerde yaşadığı bir dönemde, güçlü bir kent vizyonu ortaya koymak ve iş birliklerini çağa uygun bir anlayışla şekillendirmek gerekiyor. Bir yandan iklim değişikliği nedeniyle yaşadığımız afetler, öte yandan ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı’ gibi ekonomilerimizin yeşil dönüşümünü hızlandıracak ortak gündemlerimiz var. Küresel düzeydeki risk ve fırsatlara bölgesel cevaplar üretebilmemiz yeni gelişim alanları doğurabilir. Bu fırsatların değerlendirilebilmesi için doğru bir vizyon, bilgi, deneyim ve küresel ağlar içinde etkin bir role ihtiyaç var. Küresel düşünüp, yerel eyleme geçmek gereken bu çağda, yerelin gücünü önüne almayan hiçbir girişimin başarıya ulaşmayacağını artık net olarak biliyoruz.”



“İSTANBUL, REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR ŞEHİR HALİNE GELDİ”



İstanbul’un bölgesel ve küresel düzeyde başarıyla yürüttüğü ilişkiler neticesinde, uluslararası alanda rekabet gücü yüksek bir konuma gelebildiğine vurgu yapan İmamoğlu, “İstanbul artık daha güçlü, daha adil ve yaratıcı bir şehir ve bu birikimimizi, Balkanlardaki belediyelerle paylaşmaya hazırız. Bu sayede ortaklaşan gündemlerimizi, birlikte daha başarılı biçimde ele alabileceğiz. Kasım ayında gerçekleştireceğimiz zirveyi; yeni ve vizyoner bir kentsel dayanışma örneğini sergilemek için nadir bir fırsat olarak değerlendiriyorum. İstanbul, bölgesel ve küresel ölçekte de bilgi, deneyim ve kaynaklarını dost ülke ve kentlerle paylaşmaya devam edecektir. ‘Balkan Belediye Başkanları Zirvesi’nin, bu güzel coğrafyanın, içinde yaşayan herkes için daha iyi bir yaşam sunmasına yol açacak bir başlangıç olacağına inanıyorum. Bu önemli etkinlikte bir araya gelmemizde emeği olan, başta Dış İlişkiler Dairemiz ve İstanbul Planlama Ajansı olmak üzere, tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.



İBB BÜROKRATLARI SUNUM YAPTI



İmamoğlu’nun konuşmasının ardından, sırasıyla; İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Genel Koordinatörü Esra Huri Bulduk ve iştiraklerden sorumlu Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, katılımcı diplomatlara, slaytlar eşliğinde gerçekleştirdikleri sunumlarla, İBB vizyonunu aktardı. Sunumların ardından söz alan diplomatlar, düzenlenecek zirveden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ülkelerindeki belediyecilik uygulamalarıyla ilgili bilgiler paylaşan diplomatlar, yapılacak olası iş birliklerine açık olduklarını belirtti.



“BALKANLAR’DAKİ HUZUR, AVRUPA’YA VE

DÜNYAYA DEĞERLİ MESAJLAR ÇIKARACAKTIR”



Toplantının kapanış konuşmasını gerçekleştiren İmamoğlu, “Burada temel amaç, gerçekten Balkanlar'ın çok değerli tarihi ilişkilerinin 21. yüzyıla yakışan ve bugünün ihtiyaçlarını gideren bir zeminde buluşmalarını sağlamak. Şehirler arası bu diyaloğun, ülkeler arası dostluğa ve samimiyete de çok büyük katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Bütün şehirlerin iyi yaşamlar sunması, Balkanlar'da çok sıkı, çok güzel bir hayatın, çok değerli bir hayatın var olacağına işarettir. Balkanlardaki huzur ve iyi yaşam, bence hem Avrupa'ya hem dünyaya çok değerli bir mesaj çıkaracaktır. Bu manada tekrar hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Toplantı, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)