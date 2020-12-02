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İmamoğlu'ndan Adalar Çıkarması

"30 yıl sonra konuşulmayacak bir dönem yaşatmak istiyoruz."

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Aralık 2020 Çarşamba 10:48
İmamoğlu'ndan Adalar Çıkarması
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yanına kurmaylarını alarak, Adalar sokaklarını adım adım turladı. Adalar’da, 25-30 yıl genel sorunların konuşulmayacağı bir dönem yaşatmak istediklerini vurgulayan İmamoğlu, “Geçmişte, siyasi tutumlar üzerinden mağduriyet yaşatılmış birtakım ortamlar oldu. Ben, buna şahidim ne yazık ki. Adalar Belediyesi ve Büyükşehir olarak, birbirinin ayağına basmadan, ayaklar birbirine dolanmadan ya da şahsın kişisel kararlarına değil, kurumsal birtakım tutarlılığı olan hizmet mutabakatı yapacağız” dedi.


İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner


İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugünkü mesaisinin büyük bölümünü Büyükada ve Burgazada’ya ayırdı. İBB üst yönetimi, Adalar ziyaretinde İmamoğlu’na, Genel Sekreter Can Akın Çağlar ile birlikte tam kadro eşlik etti. İlk olarak Büyükada Anadolu Kulübü’ne geçen İmamoğlu, “Adalar Strateji Belgesi Kısa Vadeli Eylem Planı” toplantısına katıldı. Toplantı, İBB İlçe Belediyeler Koordinatörü Tonguç Çoban’ın 9 ana maddeden oluşan detaylı sunumuyla başladı. Çoban’ın ardından sözü, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül aldı. Gül, Adalar’ın çehresini değiştirecek restorasyonlar ile projelerde, tarihi ve doğal yapıyı bozmayacak uygulamalar yapmak istediklerini aktardı.


“ADALAR’DA ÖZGÜN ARAÇLARIMIZ 2021’DE HİZMETE GİRECEK”
İmamoğlu, Adalar gezisiyle ilgili değerlendirmesini, İBB’nin Adalar’da açacağı hizmet binasında yaptığı incelemenin ardından, İETT elektrikli araçlar hareket noktasında yaptı. Adalar’ın, İstanbul’un 39 ilçesi arasında en farklı konuma sahip alan olduğunu belirten İmamoğlu, şunları söyledi:
“Nüfusu belki çok makul seviyede; ama geçmişiyle, değerleriyle, tarihiyle, kültürüyle birçok değeri var. İnsanların bir arada yaşama kültürü, geçmişte buraya değer katan insanlar, edebiyattan sanata, devlet insanından birçok kavrama kadar bambaşka bir avantaja sahip. Buraya biz, çok değer veriyoruz. Hayatı değiştiren birtakım işlere imza attık son bir yılda; görünen var, görünmeyen var. Görünen kısmı, belki de burada faytonla ilgili değişim. Adalar’a özgün araçlarımız da inşallah 2021’in sonunda tümüyle hizmete girecek. Bu araçlar, bir değişime uğrayacak. Görünmeyen kısmı da var; altyapı. İSKİ eliyle burada, 2021’de, arıtma ile ilgili yatırımlarımız olacak.”


“KURUMSAL HİZMET MUTABAKATI YAPACAĞIZ”
Adalar’da 25-30 yıl genel sorunların konuşulmayacağı bir dönem yaşatmak istediklerini kaydeden İmamoğlu, “Geçmişte, siyasi tutumlar üzerinden mağduriyet yaşatılmış birtakım ortamlar oldu. Ben, buna şahidim ne yazık ki. Bundan sonra olmaması adına, ciddi anlamda bir hizmet mutabakatı yapacağız, Adalar Belediyesi ve Büyükşehir olarak, birbirinin ayağına basmadan, ayaklar birbirine dolanmadan ya da şahsın kişisel kararlarına değil, böyle kurumsal birtakım tutarlılığı olan hizmet mutabakatı yapacağız. İlk defa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinatörlüğünü açtık. Yapıların tadilatlarına başlıyoruz. Kültür, sanat, tarih ve turizm odaklı senkron bir master plan çalışıyoruz. Arkadaşlarımla konuştum; inşallah Ocak 2021’de, şöyle önümüze 3 yıllık plan koyacağız ve bunu da vatandaşla paylaşacağız; yani ay ay ‘Adalar’da ne yapacağız, neyi hizmete katacağız’ diye. Belediye Başkanı’mız, biz, hepimiz takip edeceğiz oradan. Bizi takip etsinler diye ilçenin kaymakamına, emniyetine, buradaki siyasi parti başkanlarına, buradaki sivil topluma yollayacağız” dedi.


“ADALAR; DÜNYA MİRASI”
Adalar’ın, pandemi süreci atlatıldıktan sonra, çok renkli bir yaşama ve İstanbul’un çok sevimli bir alanına dönüşeceğini ifade eden İmamoğlu, “Burası dünya mirasıdır. İstanbul, zaten dünyanın en güzel kenti. Ama şu Adalar bile, alın götürün dünyanın bir şehrine verin, tek başına yeter o şehre. Böyle değerli bir mevkiye sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Onun karşılığını ödeyeceğiz şimdi” diye konuştu. İmamoğlu, değerlendirmelerinin ardından, Büyükada’da saha ziyaretlerinde bulundu. Faytonların kaldırılmasının ardından yaşadıkları zulümden kurtarılan atların barındığı ahırları ziyaret eden İmamoğlu’nu, atlı zabıta birliği karşıladı. İBB bünyesinde bir ilk kez görev yapmaya başlayan atlı kadın zabıta birliğine başarılar dileyen İmamoğlu, bir bölümü İETT bakım ve tamir atölyesine dönüştürülmeye başlanan ahırları gezdi.


BURGAZADA’DA ESNAFIN VE VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ
Türkiye siyasetinin tarihi kişiliklerinden Fethi Okyar’ın adını taşıyan koruyu ziyaret eden İmamoğlu, ünlü politikacının ailesiyle bir araya geldi. İmamoğlu, çay eşliğinde gerçekleştirilen keyifli sohbetin ardından, Büyükada’nın, İBB tarafından restorasyona alınan sembol yapılarından Taş Mektep’te incelemelerde bulundu. İmamoğlu, söz konusu yapıdaki çalışmaların en kısa zamanda bitirilmesi talimatını verdi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, alandaki çalışmaların 1 yıl içinde tamamlanacağı bilgisini İmamoğlu ile paylaştı. İmamoğlu, Taş Mektep incelemesiyle Büyükada turunu tamamladı ve tekneyle Burgazada’ya geçti. İmamoğlu, Burgazada’da sırasıyla itfaiye, polis merkezi ve Adalar Cemevi’ne ziyaretlerde bulundu. Esnaf ziyaretlerinde de bulunan İmamoğlu, vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyen İmamoğlu, onlardan gelen fotoğraf çektirme taleplerini yerine getirdi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 02.12.2020 12:51
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