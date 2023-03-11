İmamoğlu:“Doğru Kakar Alalım Seçimden Sonra Kim Yönetecekse O Devam Ettirsin"

Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehircilik Grubu şirketleri; KİPTAŞ, İstanbul İmar AŞ ve BİMTAŞ tarafından kurulan İstanbul Yenileniyor platformu, tek yapı dönüştürme projesine 1967 yapımı Ferah Apartmanı’yla devam etti. 20 Nisan 2021’de riskli yapı ilan edilen 18 bağımsız birimli binanın yıkımı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve hak sahiplerinin şahitliğinde gerçekleştirildi. Yıkıma İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da tanıklık etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“EN ÜST SEVİYEDE DUYARLI OLMASI ŞART”

Ferah Apartmanı’nın yıkım işleminden önce basın mensuplarına açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tek yapı döşümünün önemini “Bir binanın dahi kaç cana mal olabileceğini, depremde hep beraber gördük, yaşadık” sözleriyle ifade etti. “Ne yazık ki artık binlerce binalarımız yıkıldı tabutlarımız oldu” diyen İmamoğlu, Adana ve Hatay’a tekrar giderek deprem bölgesinde incelemelerde bulunacağını açıkladı. İstanbul'un her binasını dönüştürmek için azami gayret içerisine olduklarını söyleyen İBB Başkanı, İstanbullara da çağrıda bulundu. Dönüşüm konusunda uzlaşma davetinde bulunan İmamoğlu, “Vatandaşlarımız uzlaşamaz, bu süreci uzatır ise var olan tehdide karşı inanılmaz derecede tedbirsiz davranmış olurlar. Çünkü depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz. İnsanlarımızı tehdit eden binalarda oturmak, -Allah korusun- kendini ölüme bırakmak demektir. Burada bile uzlaşı zamanı, iki yıl gibi bir sürede süreç olgunlaştı… Vatandaşlarımızın en üst seviyede bu sürece duyarlı olması şart. Yani mali beklentiler ve bunun gibi birtakım hususlar üzerinden süreci uzatmak gerçekten büyük bir tehdittir. Anlaşma zeminini en üst seviyeye taşıma konusunda ben bütün İstanbullu hemşehrilerimi sorumluluğa davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BU İŞİN SEÇİM TAKVİMİYLE İLGİSİ YOK”

Güvenli konuta geçiş için el birliğiyle konuya eğilmek gerektiğine dikkat çeken İmamoğlu, “Niçin bir arada çalışmamız gerektiğini, niçin bu kararların en hızlı şekilde sonuca evirilmesi gerektiğini; planlamasından alınacak birtakım mali imkanların sunulmasına, bazı yönetmelik konularının tek bir çatı altında yönetilmesinden bütün kurum, kuruluş ve STK'ları, şahısları tek çatı altında toplanmasına varana kadar deprem konseyi tarifimiz tam da zamanı kısaltmak, hızlandırmaya dönük bir adımdır. Buradan tekrar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere bütün ilgili bakanlıklara hala çağrı yapıyorum. Bakın demiyorum iki ay sonra seçim var. Biz çözeceğiz demiyorum. Çağrı yapıyorum. Çünkü bunun bugünü yarını yok. Bunun seçimi vesairesi de yok. Bir seçim vaadi sahası asla değil. Bugün bir araya mı gelelim? Buyurun gelelim. Buyurun konuşalım. Aksaklıklar ne? Çağırın koşa koşa gelelim. İstanbul'da yapalım. Seçim vaadi meselesi değildir. Bu işin seçim takvimiyle ilgisi yoktur. O bakımdan bugün bir doğru karar alalım. Seçimden sonra kim yönetecekse o devam ettirsin” diye konuştu.

KİRALIK KONUTTA TEDBİR ŞART

Ekonomik koşullar ve yüksek kiraların var ettiği sorunlar nedeniyle sağlam olmayan yapıda kimsenin oturmaması gerektiğini belirten İmamoğlu, “Her binada oturmayı mutlaka kendilerine çözüm olarak görmesinler. İstanbul'un bir konut politikasına ihtiyacı var. İstanbul'un bir kiralık konut noktasında birtakım tedbir almalara ihtiyacı var. Bunlarla ilgili konut politikalarımız var… Çürük binayı yani ağır hasar almaya dönük tehdidi olan bir binayı hiç kimsenin kiraya verebilme hakkı olamaz. Bunu da engelleyici öneriler vardır. İşte bütün bunları bir masada konuşalım arzusundayız” dedi.

“BUNLARI DEPREMDEN SONRA DÜŞÜNMEMELİYİZ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın depremden sonra kira desteğinde iyileştirmeye gittiğini anımsatan Başkan İmamoğlu, “İstanbul'da gelirin yok ise bir evin bakanlığın 1.500 lira olan kira yardımıyla ev bulması mümkün değil. Şu anda en ucuz ev onun beş altı katı. Böyle bir ortamda biz bu süreci destekleyelim dedik ve neredeyse bunun üç katı bir rakamı belirleyerek meclise sunduk. 4.500 lira kira yardımını meclisimize sunduk. Dün itibariyle 3.500 lira bir karar açıklandı bakanlık tarafından. Sevindiricidir, değerlidir. Teşekkür ediyoruz ama İstanbul için bu bile bir şey ifade etmiyor. Biz 4.500 lirayı aralık ayında sunmuştuk. Ortada deprem yoktu. Bunları depremden sonra düşünmemeliyiz. Yani 1.500 liranın bu şehirde hiçbir şey ifade etmediğini, bir buçuk senedir biliyoruz. 1.150’den1.500 liraya çıkartıldı yaklaşık bir buçuk sene önce. Pragmatik bir şekilde yenilemeli ve sürece katkı sunmalıyız. Bunu İstanbul'daki Deprem Konseyinde düşüneceğiz. Bakanlık da orada, vatandaş da orada, kurumlar da orada. Buna bu şekilde baktığımızda inanın her gün onlarca, yüzlerce binanın yenilenmesine katkı sunan, onun altına imza atan insanlar oluruz. İstanbul'umuzun buna çok acil ihtiyacı var. 24 seneyi ne yazık ki rölantide geçirdik, şimdi gaza basmalıyız” ifadelerini kullandı.

SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

Ferah Apartmanı’nın sakinleri, 20 Nisan 2021’de riskli yapı ilan edilen binalarını yenilemek için 3 Ekim 2021’de istanbulyenileniyor.com’a başvurdu. Proje hazırlanarak 13 Eylül 2022’de hak sahipleri ile sözleşmeler imzalanmaya başlandı. 6 Ocak 2023’te hak sahipleriyle yüzde yüz uzlaşı sağlandı ve tahliyeler yapıldı. Yasal süreçler çerçevesinde doğalgaz, elektrik, su altyapı hizmetleri kesilen Ferah Apartmanı’nda bir kiracı bu kesintiler için 3 Şubat 2023’te mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. 21 Şubat 2023’te hak sahipleri adına verilen hukuk mücadelesi sonuçlandı ve yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Ardından 27 Şubat 2023’te ilgili kurumlarla elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin yeniden kesintisi yapıldı. 7 Mart 2023’te apartmandaki son kiracının da daireyi boşaltmasıyla riskli apartmandaki tahliye süreci tamamlandı.