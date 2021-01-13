İmamoğlu: “Zor Koşullarda Mücadele Edip Başarmak Hepimizin Sorumluluğu”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelen başkanlar, kentte bulundukları süre içerisinde İBB tesislerini gezdi, yetkililerden sunum aldı ve şantiyelerde incelemelerde bulundu. Yaşanan zor günlerde görev alan insanlar olarak tarihi bir misyonları olduğunun altını çizen İmamoğlu, başkanlara, “Bu zor koşullarda mücadele edip, başarmak da hepimizin sorumluluğu” sözleriyle seslendi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Türkiye genelinde görev yapan 16 İYİ Partili belediye başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) misafiri oldu. Başkanlar, 2 gün boyunca İBB tesislerini gezdi, iştirak şirketlerinden sunum aldı ve şantiyelerde incelemelerde bulundu.

Çorum/Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner önderliğindeki heyette; Okan Kocakaya (Antalya/Demre), Halil Öztürk (Antalya/Elmalı), Nurettin Güney (Balıkesir/Susurluk), Selahattin Gökçe (Burdur/Bucak/Kocaaliler), Saim Zileli (Çanakkale/Eceabat), Ünal Çetin (Çanakkale/Gökçeada), Abdullah Naci Ünsal (Edirne/İpsala), Mehmet Aziz Tuna (Isparta/Uluborlu), Salih Atakan Duran (İzmir/Tire), Atilla Zorlu (Karaman/Ermenek), Mustafa Bıyık (Trabzon/Yomra), Soner Yalçın (Yozgat/Yenifakılı), Ferhat Yılmaz (Yozgat/Yerköy), Vedat Öztürk (Zonguldak/Gökçebey) ve Şerif Ün (Samsun/İlkadım Başkan Yardımcısı) yer aldı.

İBB Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse organizatörlüğünde İstanbul’u deneyimleyen İYİ Partili başkanlar, 11 Ocak’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Florya’daki İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Yerleşkesi’nde gerçekleşen toplantıda, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da hazır bulundu. Başkanlara hitaben konuşan İmamoğlu, sözlerine, İPA’nın kuruluş amacını aktararak başladı. “Bir kentin bugününü tespit edememişseniz, ‘Ne durumdayız? Hangi koşullardayız’ diyemezseniz, geleceğinizi de tasarlama veya planlama şansına sahip olamazsanız” diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

“İSTANBUL’DA PLANLAMA YETKİSİNE SAHİP 9-10 KURUM VAR”

“İstanbul’un, ‘Bugün neredeyiz’ diyen bir envanteri yok. Ne yazık ki yok. İstanbul, son 15-20 yıl içinde o kadar başlı bir sisteme dönüşmüş ki; kimin, nerede, ne yaptığı, nasıl çekiştirdiği belli değil. İstanbul’da İBB’den habersiz, hiç bilgi vermeden planlama yetkisine sahip 9 ya da 10 kurum var; İller Bankası, TOKİ, Şehircilik Bakanlığı, Özelleştirme Daire Başkanlığı gibi. Bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bilmediğimiz usullerle de bu mümkün olabiliyor. Akşamdan sabaha bir kalkıyorsunuz, geçmişten bugüne bir kültürel tesis alanı veya sosyal donatı alanı olan bir bölümde 20-30 katlı binaları görebiliyorsunuz; bir anda. Bu değişim ve dönüşüm, elbette ki İstanbul’a yapılan en önemli ihanet biçimiydi. Bu pervasızlığın, bu koordinasyonsuzluğun İstanbul’a yarattığı travmanın, belki bugün bir kısmını hissediyoruz ama ilerleyen yıllarda daha da acısını yaşayacağız. Bunu engellememiz lazım.”

“BİZDEN ÖNCE DE İPA BENZERİ ÇALIŞMA YAPILMIŞ”

Bu kapsamda İPA’yı oluşturduklarını aktaran İmamoğlu, amaçlarının İstanbul’un hem bugününü anlamak hem de yarınlarda nereye doğru gittiğini belirleyip, kamuoyuyla paylaşmak olduğunun altını çizdi. İPA benzeri bir çalışmanın Ali Müfit Gürtuna döneminde de “Metropolitan” adıyla başlatıldığını kaydeden İmamoğlu, bu kapsamda İstanbul’un 1/100.000’lik planlarının çalışıldığı bilgisini paylaştı. “Ama ne yazık ki ne o 100.000’lik plan kaldı, darmadağınık oldu, ne de o tarihte oluşturulan hiçbir aklın bugün kıymeti kalmadı” diyen İmamoğlu, “Örneğin, ‘İstanbul’un nüfusu 16 milyonu geçmemelidir’ diye taahhütleri var. Ama bunların hiçbirinin ne yazık ki kıymeti kalmadı. Şu an resmi nüfusu 16 milyon civarında olsa da İstanbul, 2 milyonun biraz üzerinde mültecisi, 1 milyon 100 bin civarında öğrencisi, ki bunun yarısına yakını ‘gurbetçi’ öğrenci, olan bir kent. Bu kentin aktif yaşayanı 19 milyon civarında. Yılda 15-16 milyon turiste ulaşacağını düşünüyorduk geçen sene. Kovid’den dolayı bu olmadı. Ki, potansiyeli en az 25-30 milyondur” bilgilerini aktardı.

KADİR TOPBAŞ’LA OLAN ANISINI PAYLAŞTI

İmamoğlu, Gürtuna döneminde başlatılan ve Kadir Topbaş’ın devam ettirdiği Metropolitan uygulamasının neden son bulduğuyla ilgili ilginç bir anısını da İYİ Partili belediye başkanları ile paylaştı. İmamoğlu, “Adaylığım döneminde kendisini (Topbaş) ziyaret ettiğimde -Allah şifa versin; zor bir tedavi süreci geçiriyor- ‘Niye kapattınız’ dediğimde, ‘Benim irademle değil, tamamen siyasi bir iradeyle kapatıldı, ne yazık ki’ dedi” ifadelerini kullandı. Tasarımı ve geleceğe dair bir fikri olmayan bir kentin freni boşalmış bir kamyon gibi duvara toslayacağı benzetmesinde bulunan İmamoğlu, “Biz, bütün bunları engellemek adına, böylesi bir bilimsel alanın, merkezin oluşturulması kararını verdik” dedi.

“TARİHİ BİR MİSYONUMUZ VAR”

Yaşanan zor günlerde görev alan insanlar olarak tarihi bir misyonları olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Bu zor koşullarda mücadele edip, başarmak da hepimizin sorumluluğu” dedi. Yerel yönetimlerin 21’nci yüz yılda öne çıktığı noktasında inanç birliği bulunduğunu sözlerine ekleyen İmamoğlu, dünya nüfusunun yüzde 80’i aşan bir bölümünün şehirlerde yaşadığı bilgisini paylaştı. Bu kapsamda kendilerine yeni görevler düştüğünü kaydeden İmamoğlu, dünyanın farklı kentlerinin yerel yöneticileri ile yaptığı görüşmelerden örnekler verdi. Bu sürecin “yeni nesil belediyecilik” kavramını beraberinde getirdiğini aktaran İmamoğlu, “Bu kavramın içinde, kesinlikle insan odaklı bir süreç var. Kesinlikle çevreye, doğaya duyarlılık… İklim değişikliği, dünyanın en büyük tehdidi. Hepiniz, kendi yörelerinizde yaşanan iklim değişikliklerinin şahidisiniz. Her konuya muhatap, her konuya çözüm arayışı olan, katılımcı, insanları içine katan karar alma mekanizmalarını hayata geçiren bir yerel yönetim anlayışı olmalı” diye konuştu.

KAVUNCU: “İBB’NİN VARLIĞI VE SİZLERİN BAKIŞ AÇISI ÇOK ÖNEMLİ”

Kavuncu ise partili belediye başkanlarına, “Türkiye, zor şartlardan geçiyor. Ekonomik anlamda da sıkıntılı bir dönemdeyiz. Özellikle Millet İttifakı’na ait belediyeler arzu ettikleri, bekledikleri desteği bugünkü hükümetten, istedikleri oranda almaları zor; mümkün değil. Öyle olunca da kendi içinizdeki yardımlaşma, kendi içinizdeki destek çok daha büyük önem kazanıyor. Bu anlamda İBB’nin varlığı ve sizlerin bakış açısı çok önemli. Bugün ve yarın yapılacak ziyaretlerde, ne tür iş birlikleri ortaya çıkar buna bakacağız. Belki, bulunduğunuz bölgelerde sizlere ilham verecek birtakım tesisler de olacaktır.” sözleriyle seslendi.

MERHUM MUSTAFA CANLI’NIN ADININ VERİLDİĞİ TEMA PARKI ZİYARET ETTİLER

İYİ Partili belediye başkanları, İmamoğlu ile buluşmalarının ardından İPA’da meydanlarla ilgili sunuma katıldı. Florya’dan Sultanahmet’teki Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı’na geçen heyete, Adalar ve İSKİ sunumu gerçekleştirildi. Sultanahmet’ten sonra Kemerburgaz Kent Ormanı’na geçen heyet, İstanbulluların yeni gözde alanında yürüyüş yaptı. Heyetin sonraki durağı, İSTAÇ’a ait Odayeri Atık Bertaraf Tesisi oldu. Heyet, burada, Kovid-19 nedeniyle kaybedilen eski İSTAÇ Genel Müdürü merhum Mustafa Canlı’nın adının verildiği Tema Park’ı ziyaret etti. İSTAÇ yetkililerinden sunum alan heyet, Kemerburgaz’daki İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’ne geçti.

FATİH SULTAN MEHMET TABLOSU KONUKLARINI AĞIRLADI

Ziyakretlerini ikinci gününde ilk olarak Kadıköy’deki İBB Gazhane İklim Müzesi’ni ziyaret eden heyet, Ataşehir-Ümraniye metro şantiyesinde incelemelerde bulunup, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin’den Hızray sunumu aldı. Metro şantiyesinden AKOM’a geçen başkanlara, İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak bir sunum gerçekleştirildi. AKOM’dan sonraki durağı İBB Saraçhane yerleşkesi olan heyet, İYİ Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ile birlikte, bir kez daha İmamoğlu’nun misafiri oldu. İmamoğlu ile bir araya gelen başkanlar, Saraçhane’de sergilenen Fatih Sultan Mehmet tablosunu görme fırsatı da buldu.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)