İmamoğlu Zafer Bayramında Yeni Metro İnşaatına İlk Harcı Döktü

BAĞCILAR / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümünde İstanbullulara büyük bir müjde verdi. Metro hattı bakımından kentin fakir batı bölgesi, Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt hattıyla metro ile tanışmış olacak.

Metro hattının başlangıç noktası Bağcılar şantiyesinde düzenlenen törene, CHP Milletvekilleri Emine Gülizar Emecan, Sibel Özdemir, Turan Aydoğan, Gökhan Zeybek, iYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, İlçe belediye başkanları, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcıları, İBB Meclis üyeleri ile davetliler katıldı.

PELİN ALPKÖKİN: “İBB’NİN EN UZUN METRO HATTI”

Programın açılış konuşmasını yapan İBB Raylı Sistem Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, İBB’nin en uzun metro hattı Mahmutbey-Esenyurt Hattı’nın inşaatını başlatmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Bütün amacımız, hedefimiz 2024 yılında Kabataş'tan binen bir yolcunun Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kadar hiç kesintisiz aktarma bile yapmadan gelebiliyor olmasını sağlamak” diye konuştu.

“Durdurulan hatları yeniden ayağa kaldırdık” diyen Alpkökin, şöyle devam etti: “Aslında dünyada bunun bir benzeri yok. Durmuş ve durdurulmuş hatları yeniden ayağa kaldırmak. Ve bugüne kadar sizinle sekiz tane sözleşmenin projesini ayağa kaldırdık. Bugün de sonuncusu. Aslında bundan tam iki yıl önce koyduğumuz hedefi, bugün tamamlamış oluyoruz.”

EKREM İMAMOĞLU: “ÇOK BÜYÜK VE ÇOK GÜZEL ZAFERLER ELDE ETMEK ZORUNDAYIZ”

Metro hattının ilk harcını temele dökmeden önce konuşan Başkan İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstanbul’a yeni bir metro hattının kazandırılmasında ilk adımı atmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhuriyetin 100’üncü yılına çok kısa bir süre kaldığını belirten İmamoğlu, “İkinci yüzyılın zaferi ne anlama gelir” sorusunu sorarak, şöyle devam etti: “Bunu iyi bilmek lazım. Yani ikinci yüzyıla giriş yapmak üzere olduğumuz bu güzel cumhuriyetimizin şu anki bireyleri olarak bizler hangi zaferleri kazanmalıyız. Bence en küçüğümüzden, yeni doğmuş bir bebeğimizden, en yetişkinine kadar bu ülkenin insanları bilimde, fende, eğitimde, kültürde, sanatta, sporda dünyanın konuştuğu çok büyük ve çok güzel zaferler elde etmek zorundayız.”

ON HATTA ÇALIŞAN TEK ŞEHİR

On hatta birden aktif bir biçimde çalışan bir şehir olmanın keyfini yaşadıklarını dile getiren İmamoğlu, “Bazen şöyle bir imada bulunuyorlar. İhalelerini biz yaptık. İhale yapmak ne yazık ki iş değildir. Keşke ihale yapıldığı gibi bu işler yapılıp bitirilseydi de biz bugün böyle bir başlangıç yapmak zorunda kalmasaydık. Hatta tam aksine metroya binip Esenyurt'a gidip meydanda Kemal Deniz Bozkurt başkanımla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bir konserini yapsaydık. İhale yapmak şöyle olur; Bir projeyi hazırlarsınız. Önce fizibilitesiyle başlarsınız, proje hazırlarsınız. Daha sonra finansmanıyla ilgili altyapıyı oluşturursunuz. Finansmanı olmadan bu çapta inşa edilmesi mümkün değildir. O bakımdan finansmanı organize edersiniz. Sonra ihale yaparsınız; en uygun en doğru koşullarda. Bir işi ihaleyle beraber başladığı gibi bitirmiş olursunuz” diye konuştu.

İmamoğlu, konuşmasının sonraki bölümünde ise satır başları ile şu konulara değindi:

BİR METREKARE BİLE YER TESLİMİ YAPILMAMIŞ

“Ne yazık ki 2016-2017 döneminde yapılan işlerin tamamı ciddi sorunlarla durmuş. Biz göreve geldiğimizde, iki yıldır çivi çakılmayan, hatta şu an bulunduğumuz Mahmutbey - Esenyurt Hattı gibi hiç ama hiç başlamamış hatların sadece kağıt üstündeki ihalelerini devraldık. Ama bugün buradayız. Çünkü arkadaşlarım gerçekten yoğun bir çalışmayla, ne yazık uygulanabilir bir projesi olmayan, bir metrekare bile yer teslimi yapılmamış bir projeyi gerçek anlamda bir proje haline getirdiler. Sonra hangi kısmı açacağız şeklinde planlamayı da size sunarak, vatandaşlarımıza da anlatıp taahhütte bulunarak başlangıç yapıyoruz.”

ESENYURT, İSTANBUL'UN EN ZOR HİZMET SUNULAN İLÇESİDİR

“Bu hat 3 milyon insanımızın yaşadığı 5 ilçeden geçecek. 18 kilometrelik hat, 11 istasyondan oluşacak. Özellikle şunu ifade etmek isterim ki son dönemde İstanbul'un en yoğun göç alan ilçesi Esenyurt'un, toplu taşıma bağlamında Esenyurtlu hemşerilerim adına büyük keyfi yaşıyorum. Zira Kemal Deniz Bozkurt arkadaşım burada. Esenyurt, İstanbul'un en zor hizmet sunulan ilçesidir. Hatta altını çizelim samimiyetle söylüyorum ki öyle sıkıntılı bir imar süreci yaşanmıştır ki son 10 yılı, senede 60 bin, 70 bin insanın taşındığı bir hale dönüşmüştür. Hatta kayıtlarda olmayan, ama şu anda tahminen 2 yüz binin üzerindeki -başkanımıza göre üç yüz bine yakın- mültecinin de misafir edildiği ilçedir, sığınmacının da misafir edildiği bir ilçedir. En fazla Esenyurtlu hemşerilerimizi de mutlu edeceğini bildiğim için bu özel dipnotu sizlerle paylaşmak istedim.”

TÜM BELEDİYE BAŞKANLARINI BEKLİYORUZ

“Bu hattımız, Başakşehir'i, Küçükçekmece’yi Bağcılar ilçemizi içine alan bir hat. Biz ilçe belediye başkanlarımızın hepsini ayrı ayrı davet ediyoruz. Yani buraya Başakşehir de davet edilmiştir. Bağcılar da davet edilmiştir. Zira bu onların da ilçelerine oluşan bir hizmettir. Onlar da bizim belediye başkanımızdır. Hiçbirisinin birbirinden farkı yoktur. Bizim hizmette vatandaşla buluşmamız, siyaset mecrasına bakışımız öyledir. Onun için kendilerini çokça yapacak olduğumuz, bu tür açılışlara, bu tür temel atmalara ve bu tür törenlere davet etmeye devam edeceğiz. Gelmelerini tavsiye ediyorum. Bir kısmına katılıyorlar, haklarını yemeyelim.”

MECLİSİTE BEKLEYEN FİNANS ONAYLARI VAR

“İlave finansman ihtiyacımız var ve bu finansman ihtiyacımızı da elde etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mecliste bekleyen bir finansman onayımız var. Mecliste beşi bulan, hatta beşi geçen bu tarzda tarzda borçlanma tekliflerimizi aylardır bekletildiğini ifade edeyim. Hazır burada İYİ Parti Grup Başkan Vekilimiz İbrahim Özkan var. Onun nezdinde bütün siyasi parti grup başkan vekillerine de şunu söylüyorum. Bu tarzda itibarlı kentimizin, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışıyla, yurt dışından finansman bulma kabiliyetinin önündeki her engeli kaldıran tutum ve davranış, milli davranıştır. Şehrimize kaynak temini noktasındaki yolumuzu açan bu davranışı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bulunan bütün meclis üyelerimizden talep ediyoruz. Esenyurt, Başakşehir, Küçükçekmece ve Bağcılar halkı adına, üç buçuk milyon vatandaşımız adına talep ediyoruz. Eylül ayı meclisini bu anlamda saniye saniye takip edeceğimi de buradan bütün meclis üyesi arkadaşlarıma iletmek istiyorum. İstanbullu vatandaşlarımızın bu taleplerimizi takip edeceğini de şu anda hissedebiliyorum.”

UÇTAN UCA 67 DAKİKA

“Bu manada ne işe yarayacak bu finansman? Şu olacak. Esenyurt meydandan bir Esenyurtlu vatandaşım, Mahmutbey'e 28 dakikada gelecek. Mecidiyeköy'e 60 dakikada gidecek. Kabataş'a 67 dakikada gidecek Bir uçtan bir uca, yani 43 kilometreyi 67 dakikada kat edebilecek. Günlük bir buçuk milyona yakın yolcuya bu hat hizmet etmiş olacak. Muazzam bir rakam. Lütfen bu duyarlılığı, bu milli davranışı Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimizden, tam da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda diliyorum.”

İLK BÖLÜM 2024’TE AÇILACAK

“İlk etapta Mahmutbey Kanuni Sultan Süleyman hattını yani 6 buçuk kilometre uzunluğundaki ve 5 istasyondan oluşan bölümünü inşallah 2024 yılında açacağız. Ancak ilave olarak finansman ihtiyacımız var ve bu finansma İhtiyacımızı da elde etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

BAKANLIKTA BEKLEYEN YAZILARIMIZ VAR

“Beylikdüzü'nde de ilk defa bu harç sayesinde metro gelecek. İstanbul'un batı bölümünde yaklaşık 4,5- 5 milyon vatandaşımız yaşıyor. Bu bölüme ilk defa metro gelmiş olacak. Ki son durağı da aslında Büyükçekmece'yle de eklentili. Dolayısıyla bu hattın da süreçlerini çok sıkı bir biçimde takip ediyoruz. Avrupa Kalkınma Bankası'yla bu bir ön protokol yaptık. Sıkı bir proje çalışması sonuçlanmak üzere. Yazıları, Ulaştırma Bakanlığı'nda. Çok basit yazılar. Proje onayları, ilave hattın devam ettirilmesi gibi. Aylardır bu ve buna benzer yazılarımıza da sadece bir yazıyla cevap verilecek. Ulaştırma Bakanlığı'nda tutulmasını istemiyoruz. Bu yazışmaların, devletimizin, bakanlığı, belediyesi vesaire gibi kurum ve kuruluşları arasında yapılmasına dönük hassasiyet gösterilmesi de milli bir davranış biçimidir. Bunun da esirgenmesi, sakınılması gerçekten bu kürsülerden konuşulmaya ihtiyaç duyulmaması gereken işlerdir. Ama ne yazık ki duyuyoruz.”

İLK HARCI DÖKTÜLER

Konuşmaların ardından, İmamoğlu ve diğer protokol metronun inşaatına ilk harcı dökmek için inşaat alanına geçti. Butona basarak harcı döken İmamoğlu, sonrasında inşaattaki işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve 30 Ağustos Zafer Bayramlarını kutladı.

AKTARMASIZ KABATAŞ-ESENYURT

Kabataş’a uzatma çalışmaları sürdürülen Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun devamı olacak proje tamamlandığında; Kabataş’tan trene binen bir İstanbullu, Esenyurt’a kadar hızlı, konforlu ve güvenli bir yolculuk yapma imkanına sahip olacak.

MAHMUTBEY-ESENYURT ARASI 28 DAKİKAYA DÜŞECEK

Mahmutbey-Esenyurt Metrosu ile Kabataş-Mahmutbey Metrosu’nun Kabataş kısmı bittiğinde, Esenyurt Meydan-Mahmutbey arası yolculuk süresi 28 dakikaya düşecek.

Esenyurt-Mecidiyeköy arası 60 dakika, Esenyurt-Kabataş arasındaki 42.6 km’lik yol ise 67 dakika sürecek. Hat tamamlandığında Esenyurt-Kabataş arasında günlük 1.4 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye sahip olacak.

PROJESİ REVİZE EDİLDİ

İBB, geçen yılın sonunda gerçekleştirdiği Eurobond (tahvil) ihracı ile Mahmutbey-Esenyurt Metrosu’na 220 milyon euro bütçe ayırdı. Geçmiş dönemde ihalesi yapılan hattın uygulanabilir nitelikte ve detayda projeleri olmadığı için öncelikle projeleri yeniden tasarlandı.

İLK ETAPTA 7 KM’LİK KISMI YAPILACAK

Şehrin batısında metroya erişimi olmayan 3,5 milyondan fazla nüfusa hizmet verecek olan 11 istasyonlu 18 km’lik hattın, ilk etapta 4 istasyon ve 7 km’lik ilk kısmı yapılacak. Mahmutbey -Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne kadar gidecek ilk etabın, 2024 yılında hizmete alınması hedefleniyor. Ardından, metro Bahçeşehir ve Esenyurt’a kadar devam ettirilecek. Birçok noktada diğer metrolarla entegre olacak hatta, çok yoğun bir yolculuk talebi olması bekleniyor.

ENTEGRASYON NOKTALARI

Mahmutbey-Esenyurt Metrosu Kabataş-Mahmutbey Metrosu’nun Mahmutbey İstasyonundan başlayacak. Mehmet Akif, Halkalı Toplu Konut, Temapark, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi, Tahtakale, Ispartakule, Bahçeşehir, Esenkent ve Ardıçlı’dan geçerek Esenyurt Meydan’a ulaşacak.

Hat Mahmutbey istasyonunda Kirazlı –Kayaşehir Metrosuı ile Mehmet Akif istasyonunda Ataköy-İkitelli-Olimpiyatköy Metrosu ile Temapark istasyonunda ise Halkalı – İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı ile entegre olacak. Ayrıca, hatta ilerleyen dönemlerde Esenyurt Belediye ve Saadetdere İstasyonlarının eklenerek yapımı planlanan Beylikdüzü – Sefaköy – İncirli Metro hattına da entegre edilmesi planlanıyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)