İmamoğlu, Yerin 42 Metre Altinda Konuştu: “Metro Kredileri İçin İyi Sinyaller Aliyoruz”

Hattın Atakent İstasyonu’ndaki son tünel açma işlemini, yerin 42 metre altında inceleyen İmamoğlu, metro çalışmaları için yeni kredi anlaşmaları olup olmadığı yönündeki soruya, “İhtiyacımız var. Farklı hatlarda da var; çalışıyoruz. İyi sinyaller alıyoruz. Umarım hızlıca bu gereksinimleri gidereceğiz. O itibarı ve o kabiliyeti İstanbul’un her zaman vardır. Hızlıca bu sorunları da aşıp, var olan hatlarımızla ilgili sorunsuz süreçleri tamamlamak arzusundayız” yanıtını verdi.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2017'den bu yana durmuş bir proje olan “Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı”nın yapım çalışmalarını, 20 Eylül 2019'da yeniden başlatmıştı. İmamoğlu, kent trafiğine nefes aldıracak en önemli hattın, Atakent İstasyonu’ndaki tünel açma çalışmalarının sonlandırılmasını yerinde inceledi. TBM cihazının (Tunel Boring Machine-Tünel Açma Makinesi), son beton bloku delme işlemini, çalışanlarla birlikte izleyen İmamoğlu, Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İmamoğlu ve çalışanlar, delme işleminin tamamlanmasını alkışlarla kutladı. İmamoğlu, gazetecilerin sorularını da yerin 42 metre altında yanıtladı. İmamoğlu’na sorulan sorular ve İBB Başkanı’nın sorulara verdiği yanıtlar şunlar oldu:

“METROLARIMIZIN BİR YANDAN YÜRÜMESİ BİZİ HEYECANLANDIRIYOR”

- Önceki dönem durdurulan metro hatlarından biriydi, inşaatta geldiğini son nokta nedir?

“Şu anda Ümraniye'deyiz. TBM'in çıkışını izledik hep beraber. Göreve geldiğimizde, duran hatlarımızdan birisiydi. Kaynak oluşturmamızla beraber hızla başladığımız noktadayız. Son durağa devam edecek buradan hattımız. Şimdi Ümraniye'deki durağımızdan Çekmeköy'e doğru yola çıkacak. Yanda diğer kolumuz da geliyor. Geçtiğimiz yıl Ataşehir'den başlattığımız süreç kuzeye, son noktaya doğru işini bitirmiş olacak. Bir de tabi bunun güneyi var, Göztepe'ye doğru devam edecek kısmı var. Hazırlıklar yapılıyor ve inşallah yıl sonuna doğru orada da harekete geçeceğiz. Bu demek oluyor ki, 2021'in sonunda tünel işlerimiz hemen hemen bitirilmiş olacak. Çok inandığımız bir hat.üzerinde kıymetli duraklar var.11 durağımız var ve Göztepe'den Çekmeköy'e, yine Ümraniye- Üsküdar hattı ile de buluşan kıymetli bir hattımız. Metrolar bizim için önemli. Metrolarımızın bir yandan yürümesi bizi heyecanlandırıyor. İstanbul’un ve Türkiye’nin bu zor günlerinde, emekleriyle kendilerini bu işe adayan bütün emekçi dostlarımıza, buradaki firmalarımıza, müşavir firmalarımıza ve benim değerli çalışma arkadaşlarıma, hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Allah, tamamına erdirsin inşallah.”

“İSTANBUL’UN KREDİ KABİLİYETİ HER ZAMAN VARDIR”

- Yeni kredi anlaşmaları var mı?

“Çalışıyoruz tabii. İhtiyacımız var. Farklı hatlarda da var; çalışıyoruz. İyi sinyaller alıyoruz. Umarım hızlıca bu gereksinimleri gidereceğiz. O itibarı ve o kabiliyeti İstanbul’un her zaman vardır. Hızlıca bu sorunları da aşıp, var olan hatlarımızla ilgili sorunsuz süreçleri tamamlamak arzusundayız. Bir yandan mümkün olduğu kadar öz kaynağımızdan katkı sunduğumuz hatlarımız var, bir de tabi yeni hazırladığımız hatlarımız var. O hatlarda hem borçlanma modelini hem finansman modelini hem de daha öncesinde projenin kabiliyetlerini iyi hesaplayıp, işe girdikten sonra, ‘Yahu şu olmadı, bu çıkmadı’ demeden, başladığı gibi bitecek şekliyle tasarlayacağımız hatlarımız olacak. Zaten bu işler, öyle olmalı. Başlayıp, ‘3 yılda bitecek’ dediğiniz iş 6-7 yılda bittiği zaman, onum maliyeti size çok daha fazla. Zira ülkemizin ekonomisi ne yazık ki, son dönemde bu maliyetleri artıracak döviz ve bunun gibi unsurlarla maliyeti sırtımıza yük olarak bindiriyor. Ama İstanbul’un aktif hali ve dünya çapında ilgi duyulan bir metropol oluşu, kabiliyetleri, bütün bu sorunları her şeye rağmen aşacak düzeydedir. Hem var olanları hem yeni projelerimizi en iyi şekliyle planlayacağız. İstanbul’u bu 5 yılda, çok önemli adımlara hazırlamış oluyoruz. Umut ediyorum, bu 5 yıl çok iyi anılacak.”

İmamoğlu, “Bu hattın açılışı için bir tarih belirlendi mi” sorusunu, hemen yanındaki Alpkökin’e aktardı. Alpkökin’den “2022’nin sonunda” yanıtını alan İmamoğlu, “Pelin Hanım ne diyorsa, o” karşılığını verdi.

SAATTE TEK YÖNDE 44.000 YOLCU TAŞIYACAK

Tam otomatik sürücüsüz özelliği ile 13 kilometre uzunluğundaki M12 Göztepe-Ümraniye Metro Hattı, 11 istasyondan oluşuyor. Saatte tek yönde 44.000 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak olan M12 hattı; Çarşı istasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ile, Yeni Sahra istasyonunda M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattı ile, Göztepe istasyonunda da Marmaray ile entegre olacak. Hatta; 60. Yıl Parkı, Göztepe, Sahrayıcedit, Yeni Sahra, Ataşehir, Finans Merkezi, Site, Atakent, Çarşı, SBÜ Hastanesi ve Kazım Karabekir istasyonları yer alacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)