İmamoğlu, Yardım Tırlarını Varşova’da Karşılayacak

YARDIM TIRLARI İSTANBUL’DAN YOLA ÇIKTI

Yardım TIR’ları 14 Nisan Perşembe günü Zeytinburnu’ndan yola çıktı. TIR’lardan 6’sı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işbirliği protokolü imzaladığı Polonya’nın başkenti Varşova’ya, diğer 6’sı da İstanbul’un Ukrayna’daki kardeş şehri Odessa’ya en yakın noktada bulunan Romanya’nın Köstence şehrine hareket etti.

TOPLAM 12 YARDIM TIRI

TIR’larını yolcu eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, “Polonya 2.5 milyon mülteci ile en fazla mülteciyi misafir eden ülke konumunda. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren uluslararası ilişkiler alanında da aktif bir rol üstlenmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 6 milyon tutarında gıda malzemesi, konserve, hijyen malzemesi, çamaşır suyundan, tuvalet kağıdına kadar, battaniye ve bunun gibi birçok malzemeyi 6’şar tır olmak üzere, hem Varşova’ya 6 tır hem de Odessa Belediyesi için 6 tırı bugün itibariyle hazır etmiş bulunuyoruz ve bugün yola çıkartıyoruz. Umut ediyorum ki savaş kısa süre içerisinde sona erer ve bu yardımlar da mültecilerin sorunlarını kısmen de olsa azaltabilir, yerini bulur diye umut ediyorum” dedi.

İMAMOĞLU VARŞOVA’DA KARŞILAYACAK

Yardım TIR’larında battaniye, temizlik ve hijyen maddeleri ile gıda malzemeleri bulunuyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 20 Nisan’da Varşova’ya giderek İstanbul’dan yola çıkan yardım TIR’larını karşılayacak.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)