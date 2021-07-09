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İmamoğlu ve Çalık, Beylikdüzü’ndeki çalışmaları yerinde inceledi

İmamoğlu: “Ayrım yapmadan, entegre çalışmanın güzel örneğini göstereceğiz'' İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski görev yeri Beylikdüzü’nde saha incelemelerinde bulundu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’la entegre bir iş birliği içinde olduklarını belirten İmamoğlu, “2024 yılına geldiğimizde, İBB olarak dokunduğumuzda bir ilçe ne hale gelir, en güzel şekilde burada İstanbul halkına göstereceğiz. Ayrım yapmadan, halka hizmeti önceleyerek, belediyeyle entegre çalışmanın güzel örneğini göstereceğiz” ifadelerini kullandı. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Temmuz 2021 Cuma 14:12
İmamoğlu ve Çalık, Beylikdüzü’ndeki çalışmaları yerinde inceledi
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BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2014-19 yılları arasında ilçe belediyesini yönettiği Beylikdüzü’nde bir dizi incelemelerde bulundu. İmamoğlu’na inceleme gezisinde Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da eşlik etti. İmamoğlu ve Çalık, İBB ile Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçede ortaklaşa gerçekleştirdiği yol yapım çalışmalarından kapalı pazar yerine kadar alanlarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. İki Başkan, yapımları devam eden D-100 Bağlantı Yolu Volvo Kavşağı, Rıfat Ilgaz ve Erdemli Caddeleri ile Yaşam Vadisi bitişiğindeki kapalı pazar alanıyla ilgili İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan’dan bilgiler aldı. 

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

“BEYLİKDÜZÜ 5+2 YILDA OLAĞANÜSTÜ BİR YERE GELDİ”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık ile birlikte ilçe belediyesi ve İBB’nin yaptığı çalışmaları yerinde incelediklerini belirten İmamoğlu, “Entegre çalışıldığında ne kadar faydalı bir sürecin bir kente sağlandığını görüyoruz. Geriye dönüp baktığımızda, 5+2 yılda iki yılda olağanüstü bir yere geldi Beylikdüzü. Park, bahçe, yol, akış, trafik, düzen, yeşil alan, eğitim; aklınıza gelecek her hususta olağanüstü bir yere geldi. Ben eminim ki, bu sene, bu dönemin sonunda Beylikdüzü, bir 10 yılda hem ilçe belediyesinde düzgün bir yönetimde hem Büyükşehir Belediyesi ile entegre olduğunda, bir ilçenin aslında nereye varabileceğini en iyi örnekleyecek duruma gelecek” dedi. 

“HALKA HİZMETİ ÖNCELİYORUZ”

İlçenin ana akslarından birisi olan Rıfat Ilgaz Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarını denetlediklerini aktaran İmamoğlu, “Çok önemsediğim Yaşam Vadisi'ni de toparlıyoruz. İnşallah D-100 karayolundan, E-5'ten sahile kadar İstanbul'un en güzide parklarından birisini,  Beylikdüzü'ne, İstanbul’a burada ilçe Belediye Başkanımızla beraber hediye etmiş olacağız. Keyifle, gururla, Belediye Başkanımızla beraber gezmeye devam ediyoruz. Belediye Başkanımızın güzel işlerini gördüğümüzde de biz açıkçası çok mutluyuz. 2024 yılına geldiğimizde, Büyükşehir Belediyesi olarak dokunduğumuzda bir ilçe ne hale gelir, en güzel şekilde burada İstanbul halkına göstereceğiz. Ayrım yapmadan, halka hizmeti önceleyerek, belediyeyle entegre çalışmanın güzel örneğini göstereceğiz” ifadelerini kullandı. 

BASKETBOL YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ

İmamoğlu’nun Cumhuriyet ve Adnan Kahveci Mahalleleri’nin birleşim noktasında kurulan kapalı pazar yeri incelemeleri sırasında ilginç anlar yaşandı. Alanda bulunan küçük bir kız çocuğunun, İmamoğlu’na yönelik, “Hizmetleriniz için size teşekkür etmek ve sarılmak istiyorum” sözleri gülüşmelere neden oldu. İmamoğlu, küçük kızın sözlerine, ona sarılarak karşılık verdi. Haftanın 2 günü pazar yeri, kalan günlerde spor alanı olarak kullanılacak komplekste, topla kısa bir deneme yapan İmamoğlu, kalecilik geçmişine rağmen, basketbola da başarılı atışlar gerçekleştirebildiğini ortaya koydu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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