banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
BABACAN: “Gelin, bu zulme birlikte ‘artık yeter’ diyelim”
Son Dakika
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na “Gazhane” Esprisi: “Buraya Gökdelen Yaptırmayacaksın Değil Mi?"
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na “Gazhane” Esprisi: “Buraya...
Adnan Oktar davasında FETÖ sorgusu
Son Dakika
Adnan Oktar davasında FETÖ sorgusu
Türk Matbaacılığının Son 150 Senesini Anlatan Sergi Zeytinburnu’nda
Son Dakika
Türk Matbaacılığının Son 150 Senesini...

İmamoğlu ve Bozkurt’tan Çınar Mert’in Ailesine Ziyaret

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile birlikte EBA’ya erişmek için çıktığı çatı katından ​düşerek hayatını kaybeden, 8 yaşındaki Çınar Mert’in ailesini ziyaret etti.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
20 Ekim 2020 Salı 15:28
İmamoğlu ve Bozkurt’tan Çınar Mert’in Ailesine Ziyaret
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile birlikte, Esenyurt’ta EBA’ya erişebilmek için çıktığı çatı katından düşerek hayatını kaybeden, 8 yaşındaki Çınar Mert’in acılı ailesini ziyaret etti. Sabah erken saatlerde ailenin Esenyurt İncirtepe Mahallesi’ndeki evlerine giden İmamoğlu ve Bozkurt, acılı anne ve babaya başsağlığı dileyerek, acılarını paylaştı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

NE OLMUŞTU?

Esenyurt İncirtepe Mahallesinde yaşayan 8 yaşındaki Çınar Mert, internet alt yapısında sorun olduğu için uzun süre EBA'ya giremedi. İnternet alt yapı sorunu çözülene kadar babası komşusundan rica etti ve internet hattı çekmek için çatıya çıktı. Babasının peşinden çatıya çıkan Çınar, ayağının kaymasıyla 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

ESENYURT BELEDİYESİ BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu: “Seymen, Ülkemizin İçinde Bulunduğu Ekonomik Zorluktan Çıkışa Reçetedir”
İmamoğlu: “Seymen, Ülkemizin İçinde Bulunduğu Ekonomik Zorluktan Çıkışa Reçetedir”
İbb, Yeni Taksi Yönetim Modelini Kamuoyuna Tanıttı
İbb, Yeni Taksi Yönetim Modelini Kamuoyuna Tanıttı
Mustafa Canlı Parkı Açılıyor 78 Araç Hizmete Giriyor
Mustafa Canlı Parkı Açılıyor 78 Araç Hizmete Giriyor
İmamoğlu’ndan Muhtarlara “Özel Bütçeye” Destek
İmamoğlu’ndan Muhtarlara “Özel Bütçeye” Destek
İmamoğlu: “Hiçbir İBB Çalışanı Mağdur Edilmeyecek”
İmamoğlu: “Hiçbir İBB Çalışanı Mağdur Edilmeyecek”

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169