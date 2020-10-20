İmamoğlu ve Bozkurt’tan Çınar Mert’in Ailesine Ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile birlikte, Esenyurt’ta EBA’ya erişebilmek için çıktığı çatı katından düşerek hayatını kaybeden, 8 yaşındaki Çınar Mert’in acılı ailesini ziyaret etti. Sabah erken saatlerde ailenin Esenyurt İncirtepe Mahallesi’ndeki evlerine giden İmamoğlu ve Bozkurt, acılı anne ve babaya başsağlığı dileyerek, acılarını paylaştı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

NE OLMUŞTU?

Esenyurt İncirtepe Mahallesinde yaşayan 8 yaşındaki Çınar Mert, internet alt yapısında sorun olduğu için uzun süre EBA'ya giremedi. İnternet alt yapı sorunu çözülene kadar babası komşusundan rica etti ve internet hattı çekmek için çatıya çıktı. Babasının peşinden çatıya çıkan Çınar, ayağının kaymasıyla 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

ESENYURT BELEDİYESİ BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)