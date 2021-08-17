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İmamoğlu Ve Bozkurt,  Erenler Cemevin'de Muharrem Lokmasına Ortak Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile birlikte Esenyurt’taki Erenler Cemevi’nde yurttaşların Muharrem lokmasına ortak oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ağustos 2021 Salı 17:59
İmamoğlu Ve Bozkurt,  Erenler Cemevin'de Muharrem Lokmasına Ortak Oldu
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ile birlikte Esenyurt’taki Erenler Cemevi’nde Muharrem lokmasına katıldı. Muharrem Ayı orucunun 8. gününde orucunu cemevini dolduran canlarla açan İmamoğlu ve Başkan Bozkurt, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

“ALLAH, ORUCUNUZU KABUL ETSİN”

Cemevlerine yapılan hizmetlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vazifesi olduğunu söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bugün sizlerle bir arada olmaktan, cemevimizde sizlerle beraber lokmanızı paylaşmaktan büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Öncelikle, tutulan bu matem orucunuzu Allah kabul etsin. Canlarımızın bu değerli anını tatmaktan, paylaşmaktan büyük kıvanç duyuyorum. Bu, hem ülkemizde her vatandaşımıza, dünyada da her insana ders olacak nitelikte bir tutumdur, ibadettir, anlayıştır. Cemevlerine karşı yaptığımız hizmetler, kamu kurumu olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vazifesidir, sorumluluğudur. Asla bir lütuf da değildir” dedi.

“DUALARINIZ BİZE GÜÇ VERİYOR”

İstanbul’un hak ettiği değere ulaşması için çalıştıklarını belirten İmamoğlu şunları ekledi: “Az önce dedelerimizin ettiği güzel dualar bize güç veriyor. Sizlerin güzel bakışları, sizlerin bize yolladığı dualar, bizi koruyan o güzel bakışlarınız bizlere güç veriyor. Bu şehirde her güzel çocuğumuza güzel bir gelecek, her gencimize umutla yaşayacakları bir ortam, bu şehrin her kadınına güzel, saygın, huzurlu bir ortam, her aileye huzurlu bir yuva sahibi olmaları noktasında sizlere en layık bir şekilde görevimizi yapmaya devam edeceğiz.”

“ALLAH BİZE ZALİMLERE KARŞI BİRLİKTE OLMAYI NASİP ETSİN”

Birlik ve beraberlik içerisinde olma temennisinde bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Tarihte zalimler olmuştur, zulümler yapılmıştır. Hz. Hüseyin gibi insanlar çıkıp bu insanlığın zulmüne son vermiştir. Allah, insanlığı Hz. Hüseyin’in yolundan ayırmasın. Allah bize zulümlere ve zalimlere karşı birlikte olmayı nasip etsin. Oruçlarınız kabul olsun” diye konuştu.

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