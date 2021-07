İmamoğlu uyardı: “Hak, hukuk, adalet kimliği her kuruma yerleştirilmeli”

SARAÇHANE – EDİRNEKAPI / İSTANBUL

15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişiminde yaşamını yitiren 251 şehit, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Saraçhane’deki merkez binası önünde anıldı. “Şehitler Panosu” önünde gerçekleştirilen anmaya; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, İBB üst yönetimi ve kurum çalışanları katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anmada, sırasıyla; AK Parti İBB Meclis Başkanvekili Tevfik Göksu, CHP İBB Meclis Başkanvekili Doğan Subaşı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, birer konuşma yaptı.

GÖKSU: “ALLAH İLE ALDATAN BİR GÜRUH MİLLETE SALDIRMIŞTIR”

15 Temmuz’un millet içinde farklı bir yara açtığını belirten AK Parti İBB Meclis Başkanvekili Göksu, “Öylesine bir yara ki, milletin içinden çıkmış ve milleti ‘Allah ile aldatan’ bir güruh tarafından, millete ihanet ordusu üzerinden saldırılmıştır. Ama bu millet bu ihaneti canıyla, malıyla, her şeyiyle bertaraf etmeyi bilmiştir. Bugün, şu anda üzerinde bulunduğumuz bu alan da 15 Temmuz'daki kahramanlığın yaşandığı en büyük sahnelerden bir tanesiydi. Burada onlarca kardeşimiz şehit oldu, yüzlerce kardeşimiz de gazi oldular. Cenab-ı Hak, şehit kardeşlerimize rahmet eylesin. Hiçbir zaman için bu toprakları tutsak edemeyecekler. Hiçbir zaman da bu milletin özgürlüğünü alamayacaklar. Bu millet özgürlüğüne, istikbaline ve istiklaline aşıktır. 15 Temmuz milletimizin hafızasında unutulmaması gereken acı bir tablo; 15 Temmuz milletimizin hiçbir zaman için unutmayacağı ve unutmaması gereken bir andır” dedi.

SUBAŞI: “DARBECİLER, BULUNDUKLARI KADEMELERE RESMİ KURUMLARIN ONAYIYLA GELDİ”

CHP İBB Meclis Başkanvekili Subaşı da konuşmasında, “Milletimiz, ödenen bedelleri unutmayacak, onları her zaman başının üstünde tutacak. Tabii 15 Temmuz sevinçle anılacak bir gün değil. Bence, acıyla anılacak bir gün. Bu acının bir başka yanı da şu bence; bu hain darbe girişimini yapanlar, bu ülkenin okullarından mezun oldu. Bunlar, bulundukları kademelere, bu ülkenin resmi kurumlarının onayıyla, bilgisiyle geldiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’mize, Cumhurbaşkanı Sarayı'na, emniyet müdürlüklerine, belediye başkanlığına, buraya saldıran insanlar, ellerinde bu milletin satın alıp güvenerek ellerine teslim ettiği silahları kullandılar. Bugünü, ‘Milli Birlik ve Demokrasi Günü’ olarak ilan ettik. Demek ki, eğer bugünden bir ders alacaksak milli birlik üzerinde ve demokrasi üzerinde durmalıyız. Milli birlik ve demokrasi kavramlarının etrafında kenetlenelim. Bu kavramları geliştirmek üzerine ilerleyelim. Ancak o zaman 15 Temmuz'un bu acısını bir ölçüde telafi etmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: “BAŞIMIZI ÖNÜMÜZE EĞİP, DÜŞÜNMELİYİZ”

Konuşmasının başında, 15 Temmuz 2016’daki terör örgütünün hain darbe girişimi sırasında İBB önünde şehit düşen vatandaşları rahmetle anan İBB Başkanı İmamoğlu, “Sadece burada değil, ülkemizin dört bir yanında bu hain saldırıya karşı sahaya inen vatandaşlarımız, buna tepki göstermiş, tepki gösterirken mücadele ve müdahale etmiş, ama ne yazık ki o hain talimatı alanlar, vatandaşlarımıza kurşun sıkmaktan çekinmemiş ve vatandaşlarımızı şehit etmişlerdir. Bu Türkiye tarihinde hepimizin başını öne eğip, derin derin düşünmesi çok üzülmesi ve bu anlamda en üst seviyede ders çıkartması gereken bir tarihi gündür” diye konuştu.

SORULAR VE UYARILAR

“Bir terör örgütünün oluşma yolculuğu, o gün yaşadığımız o vahşi durumdan, saldırıdan, hain girişimden belki daha da önemli bir yere oturmaktadır” diyen İmamoğlu, “Bu yolculuk nasıl gelişmiştir? Bu saha onlara nasıl verilmiştir? Onlarca yıl devletin içerisinde konumlanırken veya gelişirken, bu nasıl görmezden gelinmiştir? Devletten daha güçlü bir yapı, devletten daha etkin bir yapı olması mümkün müdür” sorularını yöneltti. Esas olanın devlet ve millet olduğunu vurgulayan İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözlerinin önemine vurgu yaptı. “15 Temmuz’un bize yaşattığı en kıymetli duygunun, işte o ‘egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir’ duygusunun en derinden hissedilmesidir” diyen İmamoğlu, şu uyarılarda bulundu:

“Bu kapsamda; demokrasi, milli birlik, beraberlik gibi kavramlarla bugün yaptığımız bu anmada, yine o şiarın bizim vazgeçilmez ışığımız olması gerektiğini düşünüyorum. Zira bu tehdit ve bu tehlikenin, sadece bir terör örgüt üzerinden konuşulması da yanlıştır. Halen bu tehdit ve tehlike vardır; yarınlarda var olacaktır. Buna karşın durduğumuz yer, aldığımız tavır, birlikte ortaya koyduğumuz tepki hangi şiddettedir, hangi aşamadadır buna bakmak lazım. Onun için kişiler, partiler ya da bir kısım isimlerle, insanlarımızın, milletimizin manevi değerleri üzerinden, açıkçası insanlarımızı kullanarak hem de çocuk yaşta alıp farklı niyetlerle, farklı zihniyetlerle içlerini doldurarak devletine ve milletine karşı ayrımcı bir biçimde davranmasını sağlayan bütün kanalların ortadan kaldırılması için, nasıl bir mücadele ortaya koyduğumuz bugün en değerli konulardan biri haline gelmiştir.”

“DEMOKRASİ VE KANALLARI GÜÇLENDİRİLMELİ”

Demokrasinin ve demokrasi kanallarının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, “Hak, hukuk, adalet kimliğinin her kuruma, özellikle hukuk sistemine mutlaka yerleştirilmeli. Özellikle hukuk sistemine kişilerin, partilerin ya da bu tarz oluşacak muhtemel bir kısım oluşumların ya da cemaat vesaire gibi tanımlamaların asla ve asla müdahale edemeyecekleri bir sürecin, bir sistemin bu millete, bu memlekete armağan edilmesi her kişinin, her kurumun sorumluluğu altındadır” görüşlerini dile getirdi. 15 Temmuz’un acı, üzerinde düşünülmesi ve tartışılması gereken tarihi bir gün olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, dahili ve harici, her zaman bu tür müdahaleler mümkün olduğunu vurguladı.

“DARBE GİRİŞİMİNİ SAĞLAYAN BÜTÜN UNSURLARI,

KİŞİLERİ, KURUMLARI KINIYOR, LANETLİYORUM”

Milletin kendi içinde bir düşmanlaştırma sistemi oluşturulmasının can yakıcı bir durum olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Bu bakımdan, milletimizin ve kurumlarımızın büyük bir ders çıkarttığını düşünüyor ve umut ediyorum. 15 Temmuz hain darbe girişimini sağlayan bütün unsurları, kişileri, kurumları kınıyorum, lanetliyorum. Hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyor, ruhları şad olsun diyorum. Gazilerimize sağlık diliyorum. Önlerinde saygıyla eğiliyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından Mustafa Demir Hoca’nın okuduğu Kur’an tilaveti dinlenilip, tüm şehitlerin ruhları için dualar edildi. Anma, İmamoğlu ve beraberindeki heyetin, “Şehitler Panosu”na karanfil bırakmasıyla sona erdi.

EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ’NDEKİ ANMAYA KATILDI

İmamoğlu, İBB önündeki anmanın ardından Edirnekapı’daki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’ni ziyaret etti. İstanbul Valiliği tarafından organize edilen anma töreninde Vali Ali Yerlikaya, 1’nci Ordu Komutanı Musa Avsever, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları ile birlikte çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Dualarla başlayan Edirnekapı’daki anma, şehit kabirlerinin dolaşılması ve mezarlara karanfil bırakılmasıyla son buldu.

