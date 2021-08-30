İmamoğlu: “Umarım Asırlık Cumhuriyetimize Layık Bir Nesil Oluruz”

TAKSİM – CAĞALOĞLU – VATAN CADDES / İSTANBUL

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü dolayısıyla Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1'inci Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletvekilleri ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Cumhuriyet Anıtı'na sırasıyla İstanbul Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı ve İBB’nin çelenkleri bırakıldı. Törende daha sonra, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İMAMOĞLU: “UMUYORUM MİLLETİMİZİN ASLA BU MUHAREBELERLE TEST EDİLMEZ”

Törenin ardından Başkan İmamoğlu, basın mensuplarına kısa bir değerlendirmede bulundu. “O gün, kurtuluş mücadelesi için savaşan ve zaferi kazanan milletimizin, yeni çağda bilime, akılla, kültürle, sanatla başka zaferler kazanması lazım” diyen İmamoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu zihniyetle hareket etmemiz lazım. Umuyorum milletimizin asla bu muharebelerle test edilmediği, yeni zaferlere koştuğu ve coştuğu, Cumhuriyetin 100’ncü yılına doğru giderken, böylesi bir dönemin başlangıcını umuyorum. Ardından malumunuz; 1923’ün 2023’te 100’ncü yılını hep beraber yaşayacağız. Umarım asırlık Cumhuriyetimize layık bir nesil oluruz.”

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDE TÖREN

Taksim’de düzenlenen törenin ardından, İstanbul Valiliği’ne geçildi. Vali Yerlikaya, Birinci Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Yeni, İBB Başkanı İmamoğlu’nun yerini almasından sonra bayramlaşma töreni başladı. Burada düzenlenen programa; siyasi partilerin temsilcileri, yabancı ülke temsilcileri, mülki ve idari yetkililer, azınlık cemaatlerinin ruhani liderleri de katıldı.

ÜÇÜNCÜ TÖREN VATAN CADDESİ’NDE YAPILDI

Vatan Caddesi’ndeki tören, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun askeri aracın üzerinden tören birliklerinin ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Vatandaşlar, ellerindeki Türk Bayraklarıyla, törene yoğun ilgi gösterdi.

Selamlamanın ardından Yerlikaya, Yeni ve İmamoğlu, protokoldeki yerlerini aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos mesajı okundu.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları toplulukları, farklı yörelerden folklor gösterileri sundu ve tören, askeri birliklerin geçit merasimiyle sona erdi.

İstanbul Times haber Ajansı (İTHA)