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İmamoğlu: Sizlerle Beraber Geleceği Hazırlamak İstiyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7000 çocuğun katıldığı, İstanbul’un tarihi yapılarının dünyanın en popüler oyunlarından biri olan “Minecraft” ile modellenmesini amaçlayan yarışmada dereceye girenler 9 minik yazılımcıya ödüllerini verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Nisan 2022 Pazartesi 09:29
İmamoğlu: Sizlerle Beraber Geleceği Hazırlamak İstiyoruz
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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

 İstanbul’u hızla gelişen teknoloji çağını kaçırmaması gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, “Bu şehir, bu alanda başarılı milyonlarca insanıyla 21. yüzyıla damga vurmalı. Bunun başarı adımlarını hep birlikte atmayı ve bunu geliştirmeyi istiyoruz. Sizlerle beraber geleceği hazırlamak istiyoruz” dedi. 

BEYOĞLU / İSTANBUL 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Microsoft Türkiye iş birliği ile düzenlenen, İstanbul’un tarihi yapılarının dünyanın en popüler oyunlarından biri olan “Minecraft” ile modellenmesini amaçlayan yarışma tamamlandı. Yarışmaya, 25 Mart-2 Nisan 2022 tarihleri arasında, ilk ve ortaokul yaş aralığındaki yaklaşık 7000 çocuk başvuru yaptı. 4-9 Nisan’da başvuran öğrencilere eğitim verildi. 9-20 Nisan’da, “proje geliştirme-modelleme süreci”, 20 Nisan’da yarı finale kalan son 10 projenin seçimi, 21 Nisan’da da finale kalan projelerin belirlenmesi tamamlandı. Yarışmanın finali ise, Sütlüce’deki Oyun Geliştirme Merkezi’nde (OGEM), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. 

“İBB OLARAK, İSTANBUL’U HIZLI DÖNÜŞÜME ADAPTE ETMEK İSTİYORUZ”

Teknoloji yaşamın her alanında var olduğunu belirten İmamoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak da biz, İstanbul adına, bu hızlı dönüşüme, olabildiğince hızlı adapte olma gayreti içerisindeyiz. Tabiri caizse, geleceğin dünyasını inşa etmek istiyoruz. 2050’yi düşünüyoruz. Hatta arkadaşlarımla, ‘2100’ü düşünmemiz gerek’ diye konuşuyoruz. Yarışmaya katılan yaş grubu için 2050’nin yakın zaman olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Onların yaşamlarının enerji dolu vakitlerinde 2050’de olacağız. O bakımdan biz, geleceği hazırlama konusunda, bu çağın içinde olan her aklı, her zihni, her teknolojiyi, her bilgiyi nasıl en efektif şekliyle, en hızlı şekliyle hayatımıza katarızın yoğun bir çabasını ortaya koyuyoruz” dedi. Oyun geliştirme konusunda son dönemde dünya çağında başarılı işlerin çıktığını hatırlatan İmamoğlu, yakın zamanda kurdukları OGEM’in de bu anlamda bir başlangıç olduğuna vurgu yaptı. “Değerli gençlerimiz burada bizimle beraber iş birliği yapıyorlar, çalışıyorlar” diyen İmamoğlu, “Ve istiyoruz ki; dijital sektörde İstanbul, birçok alanda, dünyanın bir merkezi, lokomotifi olsun. Bu noktada oyun geliştirme konusunda da belki de en iyiler İstanbul'da çıkacaktır, çıkmaya devam edecektir. Onlara destek oluyoruz, imkanlar sağlıyoruz ve bu çalışma alanlarıyla beraber daha verimli olmalarına katkı sunuyoruz. Teknolojiyi faydalı kullanacağınız her alanda, bizler de sizlere, özellikle bu şehrin çocuklarına ve gençlerine destek olma konusunda kararlıyız” ifadelerini kullandı.   

“BU ŞEHİR 21. YÜZYILA DAMGA VURMALI”

“Bu yarışma ile İstanbul'umuzu oyunla modelleme imkanını bulduğunuzu görüyorum” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu şehir, bu alanda başarılı milyonlarca insanıyla 21. yüzyıla damga vurmalı. Ve buna kabiliyeti bizim çocuklarımızın, bu şehrin çocuklarının ve gençlerinin var. Bunun başarı adımlarını hep birlikte atmayı ve bunu geliştirmeyi istiyoruz. Sizlerle beraber geleceği hazırlamak istiyoruz. İstanbul, dünya çapında bir şehir, ama aynı zamanda dünya çapında örnek bir şehir olmasını istiyoruz. Örnek bir yerel yönetim olsun istiyoruz. Bu sebeple işte tam da o teknolojiyle ilgili gelişim dönemine katkı sunmayla ilgili, sadece OGEM değil, Zemin İstanbul, Veri Laboratuvarı ve diğer ilçelerde açacağımız teknoloji merkezleri, gençlere çalışma ortamı sağlayacak olan alanlar, ofisler. Bu anlamda hem kendi gelişimlerine katkı sunacaklar hem de İstanbul'un dijital dönüşümünü en üst seviyeye taşımaları için onlara fırsat vermiş olacağız. Bu vesileyle, Türkiye'nin ve hatta dünyanın her yerinden yaratıcı düşünen gençlerinin de aynı zamanda İstanbul'u kendilerine bir merkez haline getirmelerini ve burayı, ‘Ben İstanbul'a gideyim, oradaki fırsatlar benim gelişmeme daha iyi imkanlar tanır’ diyerek buraya gelmelerini arzu ediyorum. Dünyanın birçok önemli teknoloji şirketinin de kendisine İstanbul'u merkez edineceği günlerin olmasını diliyorum. Çünkü bizim hem gençliğimiz var hem çok çocuğumuz var hem de geleceğe dair en yüksek umutlarımız var.”

ÖZBİLGİN: “İLGİ, BEKLEDİĞİMİZDEN YOĞUN OLDU”

Ülke insanının bu anlamdaki umutlarını Mustafa Kemal Atatürk’ün yeşerttiğini kaydeden İmamoğlu, “Herkesin, geçmişte çocuk olan bizlerin de bugün çocuk olan herkesin de güzel bayramını tebrik ediyorum, kutluyorum. Umuyorum ki; ikinci yüzyılında Cumhuriyet’in, teknolojide bayrağını en üst yerlere diken yeni nesille bir arada geçirmeyi diliyorum” dedi. Microsoft Türkiye Başkanı Levent Özbilgin de konuşmasında, şunları söyledi: 

“Kısa süre önce duyurduğumuz yarışmamız, beklediğimizden de yoğun bir ilgiyle karşılandı; tam 7 bin çocuğumuz başvuruda bulundu. Tabii ki bu çocuklarımız arasında Microsoft’un Minecraft programını okul müfredatlarında işledikleri için bilen çocuklar da vardı, az bilen çocuklar da vardı. Bizim eğitim ekibimiz, ayrım gözetmeksizin dileyen tüm çocuklara 6 gün boyunca akşam saatlerinde Minecraft eğitimi verdiler. Bugün huzurunuzda finale kalan ve ödül almaya hak kazanan 3 projenin yaratıcısı olan çocuklarımızın heyecanını paylaşmak, gözlerindeki pırıltıyı görmek gerçekten eşsiz bir duygu… Sadece bu yarışmaya bu kadar yoğun katılım olduğunu görmek dahi bizim eğitim alanındaki yatırımlarımızı devam ettirmemiz için yeterli bir sebep. Ancak biz, bu topraklarda daha nice saklı cevherler olduğuna inanıyoruz ve bu cevherleri teknolojiyle buluşturmayı, toplumsal sorumluluklarımız arasında görüyoruz” ifadelerini kullandı. 

ÖDÜLLER İMAMOĞLU’NDAN

Konuşmaların ardından dereceye giren 4 ekip, ödüllerini İmamoğlu ve Özbilgin’den aldı. Yarışmanın kazananları “Sultanahmet Camii” modellemesiyle, Poyraz Eroğlu ve Recep Han Işık; “Çinili Köşk” modellemesiyle, Asya Eroğlu, Deniz Ceviz; “Dolmabahçe Sarayı” modellemesiyle Ahmet Furkan Demirci, Erdinç Efe Duransel, İsmail Öztürk ile “Pera Palas” modellemesiyle, Nilda Kıymaz ve Defne Acer oldu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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