İmamoğlu, Silivri'den Mesaj Verdi: “Amacımız; Her İlçeye Eşit Hizmet”

Stat inşaatından Bölgesel İstihdam Ofisi’ne kadar birçok bölgede incelemelerde bulunan İmamoğlu, ziyaretiyle ilgili değerlendirmeyi, Boğluca Yaşam Vadisi proje alanında yaptı. Kente, en batısından en doğusuna kadar yeşil alanlar kazandıracaklarını vurgulayan İmamoğlu, İstanbul için amaçlarını, “Her ilçeye eşit hizmet” sözleriyle özetledi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesaisinin akşam saatlerini, kurmaylarıyla birlikte Silivri’ye ayırdı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İmamoğlu ve ekibini, ilçe merkezinde karşıladı. Vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan İmamoğlu, yurttaşlardan gelen fotoğraf çektirme taleplerini yerine getirdi. İmamoğlu, Yılmaz ve İBB heyeti, ilk olarak Silivri Belediyesi Kültür Merkezi’nde Silivri İş İnsanları Derneği temsilcileri ile bir araya geldi. Dernek temsilcileri, başta 1/100.000’lik planlar olmak üzere çeşitli sorunlarını başkanlara iletti. İmamoğlu, dernek temsilcilerinin, geçmiş İBB yönetimlerinden gerekli desteği alamadıkları yönündeki sitemlerine, bütün sorunlara, paydaşlarıyla beraber ortak masada, ortak akılla çözüm bulunacağı şeklinde karşılık verdi.

SİLİVRİ’DEKİ İBB PROJELERİNİ GEZDİ

İmamoğlu ve Yılmaz’ın ilçedeki ikinci adresi, “Üreten Kadınlar Hediyelik Eşya Fuarı” oldu. El emeğiyle imal ettikleri ürünleri satan kadın girişimcilerle sohbet eden başkanlar, buradan yürüyerek Silivri İSMEK binasında faaliyete girecek Bölgesel İstihdam Ofisi’ne geçti. İmamoğlu ve Yılmaz, daha sonra sırasıyla inşaatı devam eden Müjdat Gürsu Stadı, Boğluca Yaşam Vadisi Projesi, faaliyete geçmiş olan İBB Yuvam İstanbul Kreş’i ve Selimpaşa Kavşağı şantiyesinde incelemelerde bulundu. Silivri ilçesi ziyaretiyle ilgili değerlendirmesini Boğluca Deresi boyunca hayata geçirilecek Yaşam Vadisi’nde yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

“YAŞAM VADİLERİNİ ÖNEMSİYORUZ”

“Yaşam vadilerini önemsiyoruz. İstanbul’un her noktasında olsun istiyoruz. Milyonlarca metrekare olsun istiyoruz. İstanbul’da, hele bu pandemiden sonra her boşluk alan, ağaçla donatılmış yeşil alan 2 şeye yarıyor: İnsanların daha sağlıklı, daha sıhhatli nefes almasına yarıyor. Bir başka konu; kuraklıktan koruyor şehri. Şu an çok kurağız. Bakın, Aralık’tayız ve ceketle dışarıdayız, 15-16 derece. Allah korusun memleketi, dünyayı, insanlığı. Onun için, kent içinde ne kadar yeşil alan üretirsek, iklim adına da güzel işler yapmış oluruz. Bugün Silivri’de, Boğluca Deresi’ndeyiz. Boğluca Deresi’nden Tuzla Vadisi’ne kadar, İstanbul’un her köşesinde bu sene özellikle yaşam vadileri konusunda çok hızlı adım atacağız. Sürece dair Silivri Belediye’mizle iş birliği içindeyiz. İBB ekipleri hızlıca başlıyorlar şantiyesine. İnşallah Haziran ayı gibi de gelip burada yürüyüşümüzü yapacağız. Yan tarafında da stadımızı bitiriyoruz. Onun altındaki spor tesisini de komple revize ediyoruz. Silivri’de; sporla, sağlıkla, yaşamla -birazdan da kreşlerimize gideceğiz-, eğitimle inşallah güzel işleri başarmaya devam edeceğiz. Sosyal konutlarımız yapılıyor. İnşallah güzel meyvelerini versin 2021.

