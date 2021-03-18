İmamoğlu :Şehitlikte Acılarımızı Paylaştık Kimse Milli Duygular Üzerinde Benimle Bu Tarz Bir İlişkiye Girmesin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu, yapımı tamamlanan Zeytinburnu’ndaki “Abay Kunanbayoğlu Meydanı” açılış töreni öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, “Sabah, şehitlikte yaşanan tatsızlıkla ilgili…” şeklinde başlayan soruya, “Hiçbir tatsızlık olmadı. Ben, yüzlerce şehit yakını, gazi yakınıyla kucaklaştım, dertleştim; acılarımızı paylaştık. Bir vatandaşın, bence münasebetsiz bir girişimi oldu. Ben, kendisinin önce, ‘Konuşmak istiyorum’ dediğine, ‘Konuşalım, bekleyin’ diye cevap verdim. Sonra, orada bağırarak şov yapmaya gayret gösterdi. Yapacak bir şey yok. Kimdir, bilmiyorum; bakılır. Ama ben, orada yüzlerce şehit ailesiyle, gazi ailesiyle, gazilerimizle kucaklaştım, dertleştim. Benimle, milli duygular üzerinden kimse bu tarz bir ilişkiye girmeye kalkmasın” yanıtını verdi.

istanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetier - Zeytinburnu / İSTANBUL

“ALLAH HİÇ KİMSEYİ ADİL OLAMAYAN BİR YARGILAMAYLA MUHATAP ETMESİN”

Bir soru üzerine eski Ordu Valisi’ne hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada hakkında çıkan para cezası kararına değerlendiren İmamoğlu “Hukuka herkesin ihtiyacı var. Bir sanık olarak da ihtiyacı hissettim. Ama bir karar verildi, itirazımız devam edecek. Bu karara karşıyız. Çünkü hiçbir kusurumuzun olmadığını biz biliyoruz. Allah hiç kimseyi adil olamayan bir yargılamayla muhatap etmesin. Bence adil olmayan bir yargılamayla karşı karşıya kaldık, ama süreci takip edeceğiz. İstinaf aşaması var, daha sonra Yargıtay aşaması var” dedi.