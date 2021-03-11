İmamoğlu : "Rasim Öztekin'e Verdiğimiz Sözü Tutacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tedavi gördüğü hastaneden iki gün önce hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin’in cenaze törenine katıldı. Rasim Öztekin’in 26 yıl boyunca sahne aldığı Beyoğlu’ndaki Ses Tiyatrosu’nda düzenlenen tören, pandemi kurallar çerçevesinde sadece davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Öztekin’in kızı Pelin Öztekin’in taziyeleri kabul ettiği törene, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Beyoğlu İlçe Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız; meslektaşları Zeliha Berksoy, Şoray Uzun, Şevket Çoruh, Derya Şensoy başta olmak üzere çok sayıda sinema ve tiyatro oyuncuları katıldı.

PELİN ÖZTEKİN: “BAK BABA AYNI SAHNEDEYİZ”

Sahnede babasının tabutu önünde, gözyaşları içerisinde konuşma yapan Öztekin’in kızı Pelin Öztekin, öğrendiği her şeyi babasına borçlu olduğunu söyledi. “Babama çok teşekkür etmek istiyorum” diyen Öztekin, duygularını şu şekilde ifade etti:

“Benim ilk aşkım olduğu için, ustam olduğu için teşekkür ederim babam. Saygın ustaların yanında benim de yetişmemi sağladı. Ben burada büyüdüm. Bu sayede onu izleyerek büyüdüm. Babamla bu şekilde aynı sahneye çıkmak istemezdim. Ama, bak baba aynı sahnedeyiz. Onu çok seviyorum.”

İMAMOĞLU: “KAVUKLU OLMANIN DEĞERİNİ BİLEREK YAŞADI”

Başkan İmamoğlu yaptığı konuşmada, tiyatronun toplumu dönüştürmek için kapılarını açan özel bir sanat olduğunu belirterek, “Gerçek tiyatrocular böyle bir sanatı icra etmenin sorumluluğunu taşıyan, bana göre çok özel insanlardır. Rasim Öztekin, gerçek bir tiyatrocu, çok özel bir insandır. Tiyatromuz içerisinde kendine has bir yer edinmiş, sembol isimler biri olmuştur. Rasim Öztekin geleneksel tiyatromuzun en anlamlı simgesi olan kavuğu hakkıyla ve layıkıyla taşımıştır. Kavuklu olmanın değerini bilerek, önemini bilerek yaşamıştır” dedi.

Öztekin’in Kavuğu, günü geldiğinde kendinden önceki büyük ustaların yaptığı gibi, tevazuuyla, zarafetle, titizlikle, bir büyük geleneğin parçası olduğunun farkında olarak devrettiğini anlatan İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şahsen tanıma şansına kavuştum Sayın Rasim Öztekin’i. İnsancıllığıyla, tevazuuyla, insanların gönlüne kolayca ulaşabilen biriydi. Etrafına da kesinlikle kayıtsız, şartsız iyilik yayan bir insandı. Rasim Öztekin’in bizler için farklı bir yeri vardı, aynı zamanda çok kıymetli bir İstanbulluydu. Doğup yaşadığı kenti seven, sahip çıkan, derdini dert edinen ve bunu paylaşmaktan çekinmeyen çok kıymetli bir hemşerimizdi. Kendisi ile bir araya geldiğimizde, İstanbulluların geleneksel tiyatromuzu ve Kavuklu geleneğini, çok güçlü bir şekilde hissedileceği, bu tarihi öğrenip gelecek nesillere aktarabileceği, yaşayabileceği mekanı bu şehre kazandırma konusunda neler yapabileceğimizi hararetli bir şekilde konuşmuştuk. O mekanı, en kısa zamandı ona söz verdiğimiz biçimde bu şehre kazandırmak; İBB olarak tiyatromuza, tiyatromuzun ustalarına ve tabii ki şimdi uğurladığımız büyük usta Rasim Öztekin’e karşı kesinlikle bir borcumuzdur. Bunu mutlaka yapacağız ve bu borcumuzu yerine getireceğiz.”

-TEBESSÜMLE UĞURLUYORUZ-

İmamoğlu, herkesin Rasim Öztekin gibi uğurlanmak isteyeceğini belirterek konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bazı nadir insanlar vardır ki; onları içimizde yas, gözümüzde yaş olsa da dudaklarımızda kesinlikle bir tebessümle uğurlarız. Bu herkese nasip olmaz. Çünkü onlar bize, insan olmayı bütün boyutlarıyla; hayatta ortaya koydukları bütün tavır ve davranışlarıyla hissettirmiştir. Eminim onlar da öyle yolculuk etmek isterler, böyle ayrılmak isterler bu dünyadan. Bundan kesinlikle mutluluk duyarlar. Bu nadir insanlardan birisi de yakından tanıma fırsatına erdiğim sevgili Rasim Öztekin’i de sevgiyle, minnetle, saygıyla ve de tebessümle uğurluyoruz. Yolu açık olsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hepinize sabır diliyorum.”

BAKAN ERSOY: “BİZE DÜŞEN, ONUN ANISINI GELECEK NESİLLERE TAŞIMAK”

Törendeki son konuşmayı yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Öztekin'in vefatından derin üzüntü duyduğunu söyledi. Ersoy, usta sanatçının, rolünü yaparken seyirciye hayatın içinde olduğunu hissettirerek, çok farklı bir başarı elde ettiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

“Bu zamansız ölümü, başta ailesi olmak üzere, sanatseverlerimizi ve değerli sanatçılarımızı çok üzdü. Bize düşen, onun anısını gelecek nesillere taşımak, onun her daim zihinlerde, akıllarda kalmasını sağlamak ve göstermiş olduğu ustalığın, hocalığın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak”

- ZİNCİRLİKUYU’DA DEFNEDİLDİ

Rasim Öztekin’in cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü. Burada kılınan namazın ardından Öztekin’in cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi. Buradaki cenaze namazına Bakan Ersoy ve Başkan İmamoğlu’nun yanı sıra, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un da aralarında olduğu çok sayıda siyasetçi, sanatçı ve vatandaş katıldı.

-KAVUK 4 YIL ÖZTEKİN’DE KALMIŞTI-

Kavuk’u 12 Mayıs 2016’da Ses Tiyatrosu’nda Ferhan Şensoydan devralan Öztekin, 20 Eylül 2020’de de İBB’nin organizasyonuyla; Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde Şevket Çoruh’a devretmişti.