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İmamoğlu: Patlamanın Olduğu 2 Dairede Doğalgaz Aboneliği Yok

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi’nde 3 katlı binanın 2'inci katında meydana gelen patlama bölgesinde incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Binanın sağlam kalan tek dairesinde doğalgaz aboneliği olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Ve o aboneliğin olduğu dairede de hiçbir patlama yok. Diğer patlamanın olduğu ve büyük hasar alınan iki dairede de doğalgazla ilgili tesisat yok. Doğalgazla ilgili abonelik de yok. Biraz acele bir açıklama yapılmış. Ki biz, zaten sürecin farkındaydık ve o dairede gazla ilgili herhangi bir şey olmadığına vakıftık. Yani niye öyle bir açıklama yapıldı veya kim yaptırdı? Muhtemelen Sayın Valimiz onu irdeleyecektir” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2022 Çarşamba 09:51
İmamoğlu: Patlamanın Olduğu 2 Dairede Doğalgaz Aboneliği Yok
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Fikirtepe Mahallesi’nde 3 katlı binanın 2'inci katında meydana gelen patlama bölgesinde incelemelerde bulundu. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak’tan olayla ve gelişmelerle bilgi alan İmamoğlu, patlama bölgesinde bulunan gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

KADIKÖY / İSTANBUL

“NEDEN ÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPILDIĞINI SAYIN VALİMİZ İRDELEYECEKTİR”

“Belediye başkanımızla yerinde durumu inceledik. Hem dün akşam müdahaleyi yapan İtfaiye Daire Başkanımızın yanı sıra İGDAŞ'la ilgili sorumlu birimimizin yetkilisi burada. İçeride şu an adli inceleme devam ediyor. Yapılan ön incelemede, tabii birtakım farklı görüşler ve tespitler var. Sonuçta biz, buraya gelen yetkili birimlerin, adli birimlerin açıklamasını bekleyeceğiz. Ancak şunu net ifade edebiliriz: Görünen, binanın sağlam kalan tek dairesinde doğalgaz aboneliği var ve o aboneliğin olduğu dairede de hiçbir patlama yok. Diğer patlamanın olduğu ve büyük hasar alınan iki dairede de doğalgazla ilgili tesisat yok. Doğalgazla ilgili abonelik de yok. Şu an için durum böyle. Tabii hayatını kaybedenler açısından üzgünüz. Böyle bir olay olsun istemezdik. İçeride ne patlamalara sebep oldu ne yangına sebep olduğu, adli tespitler yapıldıktan sonra, açıklamayı dinledikten sonra netleşecek. Ama şunu ifade edeyim: Biraz acele bir açıklama yapılmış. Ki biz, zaten sürecin farkındaydık ve o dairede gazla ilgili herhangi bir şey olmadığına vakıftık. Buna rağmen temkinli bir açıklamayla süreci takip etmeyi tercih ettik kurum olarak. An be an Kadıköy Belediye Başkanımızla ve İtfaiye Daire Başkanımızla buradan irtibat halindeydim. Yani niye öyle bir açıklama yapıldı veya kim yaptırdı? Muhtemelen Sayın Valimiz onu irdeleyecektir. Ama şu an için adli birimler burada gerekli incelemeyi yapıyorlar.”

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi’nde, dün 19.00 sıralarında bir patlama meydana gelmişti. 3 katlı binanın 2'inci katında patlama meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

Son Güncelleme: 12.10.2022 09:54
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