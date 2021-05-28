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İmamoğlu : “Partizanlık Anlayışını Bitiriyoruz ”

İBB’NİN 2020 FAALİYET RAPORU ONAYLANDI :Başkan Ekrem İmamoğlu, İBB 2020 Faaliyet Raporu’nu İBB Meclisi’ne sundu. Yaklaşık 10 saat süren uzun oturumun ardından Faaliyet Raporu onaylandı. İmamoğlu yaptığı teşekkür konuşmasında, “İnancımızı ve kararlığımızı ilk gün başladığımızın misli misli fazlasıyla sürdüğünü özellikle 16 milyon İstanbul halkına ilan ediyorum. Partizanlık anlayışının bitmesini istiyorum. Bu anlayışı benim partimde görsem onunla mücadele ederim” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Mayıs 2021 Cuma 18:04
İmamoğlu : “Partizanlık Anlayışını Bitiriyoruz ”
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin Mayıs ayı birleşiminin 3.cü oturumu Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık iki saat boyunca İBB’nin 2020 Faaliyet Raporu’nu İBB Meclisi’ne sunan İmamoğlu, her türlü zorluk, engelleme ve pandemiye rağmen İstanbulluya pek çok alan alanda başarılı hizmetler sunduklarını söyledi.
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiğner / Yenikapı / İstanbul 
İmamoğlu’nun konuşmasının ardından, İBB Meclisi’nde grubu bulunan partilerin başkan vekilleri konuştu. İBB 2020 Faaliyet Raporu ile ilgili görüşlerini ifade eden konuşmacıların ardından, raporun oylanmasına geçildi. Faaliyet raporu için 121 kabul, 164 hayır oyu verildi.
FAALİYET RAPORU ONAYLANDI
Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, oylama sonucuna göre raporun reddedildiğini belirtti. Okul, “Ancak, red oyları 5 bin 393 sayılı Belediye Kanunu’nun 26.maddesinin 4.fıkrasında belirtilen 3/4 nisabı sağlanamadığı için rapor hukuken onaylanmıştır” dedi.
İBB 2020 Faaliyet Raporu’nun yasa gereği ret oyları dörtte üç çoğunluk sağlanamadığı için onaylanmış sayıldığını söyledi.
İMAMOĞLU: “KARARLIĞIMIZIN BİZE BAŞARIYI GETİRECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUZ”
İBB Meclisi’ndeki 10 saati bulan oturumun ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, teşekkür konuşması yaptı. Lehte ve aleyhte katkı sunan herkese teşekkür eden İmamoğlu, “İBB’nin faaliyet raporu sizlere tarafımızdan sunulmuştur. Elbette eksikleri vardır. Elbette daha iyi yapılması konusundaki görüşlerinize katılmaktayız. Bu konudaki kararlığımızın bize başarıyı getireceğine yürekten inanıyoruz. Bu inancımızı ve kararlığımızı ilk gün başladığımızın misli misli fazlasıyla sürdüğünü özellikle 16 milyon İstanbul halkına ilan ediyorum. Yeni nesil bir siyaseti, yeni nesil bir anlayış talep etmenin zaruret olduğunu her yerde söylemeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.
-PARTİZANLIK ANLAYIŞININ BİTMESİNİ İSTİYORUM-
İmamoğlu, meclisteki tartışmalara da değinerek, şöyle devam etti:
“Benim görev yaptığım İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde hiçbir bürokrata hiçbir yol arkadaşıma hiçbir siyasi arkadaşım talimat vermez. Sürecin yönetimine dair hiçbir aşamasına dahil olmaz, olamaz. Siyaseten denetler, denetleme hakkı vardır. Sorgular, sorgulama hakkı vardır ve onların da yeri vardır. Bizim geldiğimiz siyasi kültür böyledir. Partizanlık anlayışının bitmesini istiyorum. Bu anlayışı benim partimde görsem onunla mücadele ederim. Size taahhüt ediyorum hiçbir siyasi yol arkadaşım -buna ittifak partimiz de dahildir- asla ve asla böyle süreçlerin içerisinde olmaz. Ben de buna müsaade etmem.”
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