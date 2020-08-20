İmamoğlu “Partizanlığı İstanbul'un 39 İlçesinden Söküp Atmaya Geldik”

İMAMOĞLU: “MEGA PROJE; İŞE, AŞA, İNSANA, EMEĞE SAYGI GÖSTEREN İŞLERDİR”



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “Bölgesel İstihdam Ofisleri”nin 5’incisini; Küçükçekmece, Şişli, Kartal ve Sancaktepe’nin ardından Büyükçekmece’de açtı. Büyükçekmece İstihdam Ofisi’nin açılışı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta İmamoğlu’na, CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve İBB üst yönetimi eşlik etti. Çok sayıda vatandaş, açılışı, sosyal mesafe kuralları gereği uzaktan izledi. Açılış için düzenlene törende ilk konuşmaları, sırasıyla, İSPER A.Ş. Genel Müdürü Ayşe Banu Saraçlar ve Hasan Akgün gerçekleştirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner – Büyükçekmece / İstanbul



“DEVLETİN KURUMLARIYLA DAYANIŞMAYA HAZIR VE AMADEYİZ”



Törenin açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, İBB olarak amacımız, ülke yönetimine destek vermek olduğunu vurguladı. Bir ülkenin, kurumlarının kol kola, omuz omuza olmasıyla ayağa kalkabileceğine dikkat çeken İmamoğlu, “İşsizlik, deprem konusunda, şehrin can alıcı problemleri hususunda, gerçekten en büyük dayanışmaya, en büyük kol kola yürüyüşüne, devletimizin her kurumuyla hazır olduğumuzu; hatta emre amade olduğumuzu daha önce olduğu gibi, yine ifade ediyorum. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın” dedi.



“KANAL İSTANBUL’UN KARŞISINDA 16 MİLYON ADINA DİMDİK DURACAĞIZ”



Daha önce açtıkları 4 istihdam ofisinde, ortalama 6-7 aylık çalışmayla, 6 bini aşkın kişiye iş imkanı yarattıklarını belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

“Devletimizin ve kurumlarımızın yanında olacağız. Ancak, eğer bu şehre bir ihanet varsa, eğer bu şehre bir kötülük yapılmak isteniyorsa, bu şehrin hayatı alabora edilmek isteniyorsa, doğası yok edilmek isteniyorsa, şehircilik adına hiçbir anlamı olmayan, yarınlardaki nesillerin büyük bir beddua edeceği bir nesil olmak istiyorsak, böylesi vahim bir projenin, adına ben proje de demiyorum, Kanal İstanbul’un karşısında da 16 milyon adına dimdik duracağız.

Üretmek, emekçiyi desteklemek, insana dokunmak, insan odaklı iş yapmak, günümüzün dünyasında insana hizmet eden işler üretmek; işte onlardır ‘mega proje’. Mega proje, uçmadığınız havalimanına para ödemek değildir. Geçmediğiniz köprüye para ödemek, hiç değildir. Mega proje; bir şehri alabora edecek, anlamsız, fütursuz, hiçbir şekilde insana dokunmayan, hatta bu şehrin geçmişten gelen değerlerini ve geleceğe dair umutlarını yok eden proje demek değildir. Mega proje; işe, aşa, insana, emeğe saygı gösteren ve çözüm üreten işlerdir.”



“GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ”



Günümüzde 4 gençten birinin işsiz olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Dünyada belki de genç nüfusunda bu kadar yoğun işsizliği yaşayan bir toplum yok. Yüzde 25 fire veriyorsunuz şu anda. Okuttuğumuz, okuttuğumuzu düşündüğümüz her 3 gençten birinin ne yazık ki, mesleği konusunda yeterli donanımı yok. Hangi işe gireceği konusunda rehberlik alıp, kendini yönlendireceği bir ortam yok. Halbuki bizim gençlerimiz; zekidir, çeviktir, karakterlidir. Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençler, kurduğu hayalleri yerine getireceği ortamlar ister, ekosistem ister. O ortamlarda ürettiği işlerle dünyaya örnek olmak ister. Bu manada biz, özellikle bu tür gençlerimizi hayata hazırlama noktasında ama bölgesel istihdam ofislerimiz ama İSMEK'te uygulayacağımız eğitim programlarıyla çok etkin bir modeli hayata geçirdik. Bunu büyüteceğiz. Korkuyor ve üzülüyoruz ki; hem gidiyorlar hem gidecekler endişesi var. Nedir o, iyi eğitim almış gençlerimizin hayallerini yurtdışına taşıması. Böylesi cennet bir vatanın, böylesi güzel bir ülkenin yurtdışına gönderecek tek bir genci tel bir pırıl pırıl beyni olmamalıdır” şeklinde konuştu.



“PARTİZANLIĞI İSTANBUL’UN 39 İLÇESİNDEN SÖKÜP ATMAYA GELDİK”



“Birileri işsizlikten kaçıp başka gündemle toplumu oyalamaya devam etsinler. Biz, onların yarattığı işsizlikle yüzleşip, çare üretip, o insanların yaralarına merhem gönüllerine umut olmaya devam edeceğiz” diyen İmamoğlu, istihdam ofisleriyle ilgili, “Yaklaşık 2 bin 500 firmayla irtibat kuruldu. Bunun sayısının artmasını istiyoruz. İrtibat kurulan iş gücü sayısı, 50 bini aşmaya doğru gidiyor. Bunun da sayısının artması, bu anlamdaki motivasyonumuzun yüksek olması gerektiğini özellikle ifade ediyorum” bilgilerini paylaştı. Ofislerin sayısını artırmak amacında olduklarını kaydeden İmamoğlu, “Biz, İstanbul gibi bir kentte yoksulluğu değil, zenginliği konuşmak zorundayız. Biz, İstanbul gibi bir kentte işsizliği değil, Türkiye'nin her yerine iş imkanı yayan bir şehir motivasyonu yaymalıyız. İstanbul'un böyle bir sorumluluğu vardır. Yani İstanbul eğer bugün bu durumdaysa eğer, yoksullukla çırpınıyorsa işte o bugüne kadar ki hem Türkiye'nin hem de İstanbul'un yönetim sorununun sonucudur. Ama biz bunu buradan tersine çevireceğiz. İnşallah hem şehrimiz hem ülkemiz bu anlamda, özellikle ekonomik anlamda değerli bir süreci inşallah başaracaktır. Hep birlikte bu süreci tersine çevireceğiz. Biz, partizanlığı sadece Büyükşehir binasından söküp atmaya değil; İstanbul’un 39 ilçesinden de söküp atmaya geldik” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)