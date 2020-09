İmamoğlu, Otogardaki 1 Yıllık Değişimi Yerinde İnceledi

İBB, 9 Eylül 2019’da devir aldığı Büyük İstanbul Otogarı’nı baştan aşağı yeniledi. Kullananların korkulu rüyası haline gelen otogar, yeni İBB yönetiminin 1 yıllık çalışması sonucu kabuk değiştirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceden korkunun kol gezdiği alanlarda canlı müzik performansları gerçekleştirilen, resim sergileri açılmaya başlanan otogarda yaşanan değişimi, yerinde inceledi. İmamoğlu’na, daha önce otogarın metruk haldeki bodrum katlarındaki bir işletmede çalışan ve o dönemde sosyal medyada verdiği röportajla gündeme gelen, şimdilerde ise Metro A.Ş.’de makinist olarak görev yapan Elif Can eşlik etti. Can, eski iş yerinde yaşanan değişimi, “Otogar, İstanbul’un kalbi ya; İstanbul’un kalbi güzelleşti. Bana göre, kadınların özgürce dolaşabildiği her yer, artık olmuştur” sözleriyle dile getirdi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Başkan Ekrem İmamoğlu idaresindeki yeni yönetimi, Bayrampaşa’daki Büyük İstanbul Otogarı’nı 9 Eylül 2019’da devir aldı. Otogarın tüm işletme haklarını devralan İBB, ticari işletmelerin kiraya verilmesi için de ihale açtı. 25 Aralık 2109’da gerçekleştirilen ve canlı yayınlanan ihaleyi, 27 milyon lira yıllık bedel ve üç yıllık süreyle İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş. kazandı. Eski haliyle İstanbulluların ve kente gelenlerin korkulu rüyası haline gelen otogar, yeni İBB yönetimi ile birlikte farklı bir çehreye kavuştu. Otoparkları İSPARK tarafından işletilen otogar, ilk olarak büyük bir temizlik işleminden geçirildi. Bodrum katlardaki metruk ve etrafa tehlike saçan binalar yıkıldı. Yıkılan alanlarda yeni düzenlemelere gidilerek, otogar, güvenli hale getirildi. Önceden korkunun kol gezdiği alanlarda canlı müzik performansları gerçekleştirilip, resim sergileri açılmaya başladı. “12 Bin Yıllık Anadolu” isimli sergiye ev sahipliği yapan otogar, “El Emeği Göz Nuru Çarşısı”yla da üreten kadınlara, ürünlerini satma fırsatı tanıdı. Otogarın en beğenilen noktalarından biri de “İBB Gençlik Ofisi” oldu.



İMAMOĞLU: “EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİZ”



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tam 1 yıl önce bugün devraldıkları Büyük İstanbul Otogarı’nda incelemelerde bulundu. İmamoğlu, İBB Büyük İstanbul Otogar İşletme Müdürü Fahrettin Beşli’den çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İmamoğlu’na, daha önce otogarın metruk haldeki bodrum katlarındaki bir işletmede çalışan ve o dönemde bir Youtube kanalına verdiği röportajla gündeme gelen, şimdilerde ise Metro A.Ş.’de makinist olarak görev yapan Elif Can eşlik etti. İmamoğlu, duygularını, “Ben, 12 yıl çalıştım, cefayı çektim; sefayı başkaları sürüyor şu anda” sözleriyle dile getiren Can’a, “Röportajda dile getirdiğin konular etkili olmuş ama ne güzel. Senin de katkın var yani. Geçmişin ve bugünün şahidisin; onun için bugün aramızda olmanı istedim. O kadar belli ki yaşamış olman, o programda çok etkileyici anlattın yaşadıklarını. Hissettiklerini de çok iyi dile getirmişsin. Aslında senin o anlatımın, diğer insanların gözlemleri, o belgesel, bizi uyandıran ve tetikleyen çok önemli bir şeydi. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” karşılığını verdi.



CAN: “KADINLARIN ÖZGÜRCE DOLAŞABİLDİĞİ HER YER, ARTIK OLMUŞTUR”

Otogardaki değişimi “mükemmel” olarak niteleyen Can ise, eski iş yerinde yaşanan değişimi şu sözlerle anlattı:



“Güvenlik, temizlik, her şey had safhada gerçekten. Otogar, İstanbul’un kalbi ya; İstanbul’un kalbi güzelleşti. Bana göre, kadınların özgürce dolaşabildiği her yer, artık olmuştur. Bence otogar, şu an tam anlamıyla çok güzel oldu. Benim için en büyük değişim, kadın olarak söylüyorum bunu; güvenlik. Etrafta saçma sapan insanların gezmemesi. Bir de en önemlisi, koku. Çok kötü kokuyordu otogar. Şu an asla bir koku alamazsınız. Her yer yenilendi, her yer temizlendi.” Can, İBB’de makinist olması sürecini de “Annem, İBB’nin makinist alımı yapacağını metrodaki ekranlardan görüyor. Bana telefon açıyor. Ben de ‘ibbkariyer’den başvuru yapıyorum. 27 Aralık’ta sürecim başlıyor, Haziran’da tamamlanıyor eğitimlerle birlikte. Şu an artık kendi başıma çıkıyorum sefere” sözleriyle dile getirdi.



İMAMOĞLU: “OTOGARDA ÇALIŞAN GENÇLER DE GÖZETİLSİN”



Vatandaşların ve esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, bodrum katlarda başlattığı inceleme gezisini, zeminde ve otogarın terasında devam ettirdi. Teras katındaki inceleme sırasında İmamoğlu’na, ressam Serra Erdoğan tarafından Göbeklitepe temalı tablo hediye edildi. İBB Gençlik Ofisi’ni gezen İmamoğlu, gerçekleştirilecek etkinliklerde yolculuk yapanlar kadar, otobüslerde ve otogarda çalışan gençlerin de gözetilmesi talimatını verdi. Bazı firmaların ofislerine uğrayan İmamoğlu, teşekkürlerini ileten esnafa başarılar diledi. “El Emeği Göz Nuru Çarşısı”nı ziyaret eden İmamoğlu, üretici kadınlara daha fazla destek sözü verdi. Otogar içerisindeki otoparklar da 2019 Ağustos’undan bu yana İBB iştiraki İSPARK tarafından işletiliyor.