İmamoğlu Ne Yaptı Diyenlere Cevabımdır…

Recep Tayyip Erdoğan 1994 yılında İBB başkanı olduğu zaman zengin olsun fakir olsun İstanbul’da yaşayan herkesin kendi gözleri ile görğdü akmayan sular, grev olan bazı ilçelerde toplanmayan çöpler ve her yerde Doğalgaz olmadığından dolayı ısınma amacı ile yakılan kalitesiz kömürün meydana getirdiği hava kirlilğini hepmiz iliklerimize kadar günlük hayatımızda hissediyorduk.

Erdoğan 3 önemli sorunu hal ettiği için halk 25 senedeir Allah razı olsun diyor. Erdoğan bugün cumhurbaşkanı ise 1994 yılında İstanbul’a başkan seçildiği zaman bu üç soruna çözüm bulması sayesindedir.

Demem odur ki her devrin kendisine göre şartları var.

Dr.Mimar Kadir Topbaş 15 sene İstanbul’da Belediye başkanlığı yaptı sizlere bu süre içinde yaptığı 5 önemli icraatini sayın desem kim ne sayabilir ?

Üstelik İBB Meclisinde çoğunluk hep kendi partisinde idi. İktidar yani merkezi hükümet arkasında idi. İstanbul’da Ak Partili 26 ilçe belediye başkanı arkasında idi.

Buna rağmen hiç birimizin aklında Topbaş’ı ön plana çıkaracak 5 tane baba icraatini sayamayız. Neden mi çünkü İBB de işler rayında giderken kimse eksiği gediği fark etmez.

Bugün ise aynımı tabiki değil. Adalar da atlar ölür İBB ne yapıyor derler. İmamoğlu aylarca çarler arıyor sonunda elektrikli araçları devreye sokar ama içişleri bakanlığının talimatı ile Adalar kaymakamı bu araçlar karayolu aracı olduğu gerekçesi ile bir gün sonra çalışmasını yasaklar.

İŞTE İMAMOĞLU Bu tür engellerle de mücadele ediyor. Demedi demeyin Süleyman Soylu’nun bu tür kararları İmamoğlu’nu daha da büyütür.

İBB MECLİSİ İMAMOĞLU’NA ENGEL ÜSTÜNE ENGEL ÇIKARIYOR

İstanbul’da gazetecilik yapıyoruz işimiz gereği Ekrem İmamoğlu Ak Parti ve MHP’li İBB Çoğunluk meclis üyelerinin kararı arkasında olmadığı için bir simit tezgahı veya bir büfe izni dahi veremiyorken bazı saf ve temiz Ak Partili seçmen dostumuzun 85 bin çalışanı olan İBB’de İmamoğlu’nun adabra kadabra vari bir şekilde sanki elinde sihirli değneği varmış gibi bütün sorunları bir senede çözmesini bekliyorlar. Bu haksızlık ve insafsızlıktır.

Ak Partili Dostlarım hep diyorlar ki bir sene oldu İmamoğlu ne yaptı:

-İmamoğlu İstanbul’da seçimi kazanarak bazı Ak Partililerin seçmenin bizden başka şansı yok algısını kırdı…

-Şımaranlara Hak tokadının nasıl ineceğini gösterdi. ( Örnek: Binali Yıldırım İstanbul’da belediye başkan adayı olduğu halde basın toplantılarında sanki başbakanmış gibi üç beş ajansı toplayıp İstanbul Basını ile toplantı yaptım dedi. Oysa ki İstanbul Gazeteciler Derneği hiçbir şeklilde muhatap alınmadı…

-Daire başkanlarını ve müdürleri atadı…

-25 Yıl sonra Erdoğan’a rağmen İBB Başkanlığını kazandı bu kadar köklü bir yapıdan İstanbul’u alıp duruma vaziyet etmesi çok mu kolay sanıyorsunuz ?

-Devlet Bankaları Metrolar başta olmak üzere devam eden veya durdurulan projelerin başlaması için kredi vermeyince İmamoğlu mecburen Avrupa’ya gidip kredi buldu ve bir çok çalışmayı başlattı…

- İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanına ,Valiye,39 kaymakama,bakanlar kuruluna ve 26 Ak Parti ilçe belediye başkanına rağmen üstelik Erdoğan’ın kenar ilçe belediye başkanı küçümsemelerine rağmen kahramanca inanarak çalıştı ve 25 yıl sonra İstanbul’da seçimi söke söke alması takdire şayan değil mi ?

-Baze Ak Partili dostum sana ne oldu diye soruyorlar .Bana hiçbir şey olmadı ben aynı yerdeyim. Eğer bir şeyler olduysa bu Ak Parti’nin fabrika ayarlarından uzaklaşmasında oldu. 1994’de Erdoğan Mazlum ve Mağdur’du bu fakir yanında idi.. Şimdi ise İmamoğlu’na karşı haksızlıklar yapılıyor onun yanındayım .

Yarın İmamoğlu’da mağrurlanır ve şımarırsa bu seferde onun karşısında yeni mağdur ve mazlumun yanında saf tutarım.

Bundan şüpheniz olmasın. İBB başkanı olacaksın sırf seçimi kaybeden parti’nin meclis çoğunluğu var diye bir fakire simit tezgahı veya büfe izni vereneyecek öyle mi ?

Oysa ki Ak Parti ve Ak Partili dostlarımız Allah bize çok güzel imkanlar verdi ama 25 sene önce bize karşı söylenen ve yapılan yanlışları biz bugün rakiplerimize karşı yaptığımız için seçmen kör ve sağır değil bunları gördü ve bize sarı kart gösterdi.

Biz muhasebemizi iyi yapmaz isek bu SARI kart KIRMIZI olur ve biz oyun dışı kalırız demedi,demiyor ve bu kafa ile de demeyecek gibi geliyor bana.

BAZI AK PARTİLİLER ELİNE DİLİNE VE BELİNE HAKİM OLAMADI VE İSTANBUL’U KAYBETTİLER

Her canlı ve yapı doğar yaşar ve ölür. Kimi az kimi çok Ak Parti 2001 yılında doğdu 2003 yılında % 34 ile tek başına hükümet oldu. Ve 17 yıla yakındır da 97 yıllık Cumhuriyet yönetiminde tek başına en uzun süre iktidarda kalan parti ünvanını aldı.

Bu ünvanı yapacağı samimi ve içten çalışmalar ile ya uzayacak ya da bitecek. Ben hiçbir zaman Ak Parti ne yaptı diyerek yaptığı hizmetleri küçümsemem ve hiçbir hükümette oturmak için değil halkın sorunlarına çare ve çözümler üretmek için geliyor. Her biri de devrine göre yapacağı çalışamları yaptı. Allah hepsinden razı olsun.

Ey Ak Patrtili dostlarım İmamoğlu düşmanınız değil. İstanbul Halkı 5 yıl için sanş verdi halkı mutlu edceek çalışmalar yaparsa bir üst liğe terfi eder yapamazsa yine alt liğe düşer,siz rahat olun.

İmamoğlu için Yalanoğlu,Yunanlı,Makaryosçu demeyin. Kimsenin geçmişini irdelemek size düşmez.

Dinimiz geçmişi irelemeyi yasaklar. Geçmişe girsek Hazerti Ömer bir putperesti ama Kelime-i şehadet getirdi 4 büyük sahabeden biri oldu.

Yani demem o ki bazen peygamber evladı (Hz.Nuh’un evladı) cehennemlik olur Firavun’un karısı Asiye annemiz cennetlik olur. Cehennem veya cennet kimsenin tekelinde değil.

Her CHP’li yi dinsiz, her Ak Parti’liyi de Cennetle müjdelenmiş görmek yanlıştır. Adam olacağız iyiye iyi, kötüye kötü diyeceğiz.

Bakınız ben İmamoğlu’nda samimiyet görüyorum,İnsanlık görüyorum,çaba görüyorum ve İstanbul için bir şeyler yapma aşkı ile yanıp tutuştuğundan da şüphem ve endişem yoktur.

İmamoğlu’nun seçimi kazanması Ak Parti ve Ak Partiller için de iyi olmuştur. Seçmen bize mahkum başka kime oy verecek saçmalığından uyanmışlardır belki.

Ak Parti’nin restore ettiği çeşmelere musluk taktı su akıttı diyerek küçümsemek yanlıştır.

Ak parti’nin sattığı Sümerbank’ı,Tekel’i,Demir Çelik’i ve diğer kamu kurumlarına da başka hükmetler yapmıştı.

Çeşmenin çeşme olması için suyun akması lazım.Yoksa o çeşme değil eski bir çeşme ve foksiyonunu icra etmeyen tarihi bir yapı olarak kalır.

Keşke Ak Parti yaptığı çeşmeler de su da verseydi.

Ne yani İmamoğlu Ak Parti Restotre etti diye o değerlerimizi görmezden mi gelsin…

Ak Parti Ormanı yapmış imamoğlu açmış… Yahu arkadaş devlette süreklilik diye bir şey vardır.

Sayın İmamoğlu “AKP” yapmış diye o değerlerimizi kaderine terketse dahamı iyi olacaktı.

Erdoğan’da geldği zaman CHP’li Sözen’in yarım işlerini yapmadı mı ? Kininiz ve kızgınlığınız sizi haksızlığa itmesin …

Azıcık sabır edin, azıcık olgun olun İmamoğlu’da bu ülkenin evladı. Hiç bir canlı ölümsüz değil.

Allah uzun ömür versin yarın Erdoğan hakka yürürse bu ülkede işler aksar mı ? Türkiye Cumhuiryeti ilelebet payidar olacak inşallah.

Son söz İmamoğluna lakap uydurmak ve küçümsemek yerine başarısını takdir edin, biz nerede hata ve yanlış yaptık ki ALLAH İstabul’u bizden alıp ona nasip etti diyerek kafa yorun. İnanın bu daha İslami,daha insani ve hatanızı görmenizi daha erken sağlayacak bir soru şeklidir. Ona buna çamur atmakle kimse bir yere gelemez sadece ŞEYTANİ egosunu tatmin eder.

Sayın İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu 2007’den beri tanır bilirim.

Hatta 2012’de Gazetemizin Yılın ilçe başkanları kategorisinde Sayın İmamoğlu’na Plaket takdimi yapmıştık.

ÖZETLE ADAM GİBİ ADAMDIR… İNŞALLAH BU ŞEKİLDE ALÇAK GÖNÜLLÜ KALIR VE BU HALK onu daha iyi yerlere getirir.

Bu arada İstanbul seçmeni çok akılklı ve zekidir. Ak Parti ve MHP’den oluşan İBB Çoğunluk meclis üyeleri de biz ne dersek o olur mantığı ile hareket edip sadece İmamoğlu başarılı olmasın diye halkın yaşamını zora sokacak işlere TAKOZ olmasınlar..

Gözlerimiz açık, kulaklarımız herşeyi duyuyor… Kimse İstanbul seçmeninden daha büyük değildir…

23 Haziran 2019 İstanbul Mahalli idareler seçiminin 1.sene-i devriyesi halkımıza hayırlı olsun…

İstanbul Times / Hüseyin Çetiner /23 Haziran 2020