İmamoğlu'ndan Yarın İki Önemli Etkinlik

Sonrasında ise Tuzla'da hizmete vermeye başlayacak sekizinci istihdam ofisinin açılış töreninde bulunacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yarın (12 Kasım) Anadolu Yakası'nda yürütülen iki önemli hizmetin tanıtım toplantılarına katılacak.

İmamoğlu ilk olarak, İSKİ’nin Üsküdar sahilindeki su baskınlarını ortadan kaldırmak üzere başlattığı “Çavuşdere –Bülbüldere Tünel İnşaatı” çalışmasında incelemelerde bulunacak. Üsküdar’ın “Kader Projesi” olarak da nitelendirilen çalışma sayesinde, yoğun yağışlarda deniz ve karanın birleştiği taşkın görüntüleri tarihe karışacak.

Çalışmalar kapsamda, yüzeysel yağmur sularını denize aktaracak Çavuşdere Tüneli geçtiğimiz Mayıs ayında tamamlanmıştı. Çalışmanın ikinci etabı olan Bülbüldere tünelinde de sona yaklaşıldı. Tünelde görev yapan TBM (Tünel Açma Makinesi), İmamoğlu'nun katılacağı törende yeryüzüne çıkacak. Böylece çalışmanın önemli bir aşaması daha tamamlanmış olacak.

PROGRAM BİLGİSİ

TARİH: 12 KASIM 2020

SAAT :10.30

ADRES: ÜSKÜDAR MEYDANI

İBB İSTİHDAM OFİSLERİ'NİN SEKİZİNCİSİ TUZLA’DA AÇILIYOR

Günümüzün en önemli sorunlarının başında gelen işsizlikle mücadele amacıyla; iş arayan ile işveren arasında bağ kurulmasını hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bölgesel İstihdam Ofislerine bir yenisini daha ekliyor. 12 Kasım'da Tuzla'da açılacak sekizinci istihdam ofisi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla hizmete girecek.

Bugüne kadar 57 bin 179 vatandaşın başvurusunun alındığı, Özel İstihdam Bürosu Yetki Belgesi ile hizmet veren Bölgesel İstihdam Ofisleri, 32 sektörde 3 bin 232 firma ile irtibat kurarak 9 bin 723 kişiye iş olanağı yarattı. Pandemi nedeniyle ofislerin yüz yüze hizmete kapalı olduğu 15 Mart-1 Haziran tarihleri arasında dahi, kesintisiz hizmet sağlanan ofislerde, internet ve cep telefonu üzerinden hizmet verilerek 604 kişinin istihdamı da sağlandı. İBB tarafından başlatılan bu proje ile 5 yılda toplamda 200 bin vatandaşa istihdam sağlanması hedefleniyor.

İstihdam Ofislerinde iş başvuruları, www.bio.ibb.istanbul adresinden üzerinden yapılabilirken, işverenler de ilanlarını aynı adres üzerinden yayınlayarak aradıkları çalışanlara ulaşabiliyor. İBB İstihdam ofislerine ayrıca, bio@ibb.istanbul e-posta adresi üzerinden de ulaşmak mümkün.

PROGRAM BİLGİSİ

TARİH: 12 KASIM 2020

SAAT: 14.00

ADRES: Yayla, Ayışığı Sk. No:8, 34944 Tuzla/İstanbul

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)