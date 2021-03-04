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İmamoğlu'ndan Savcılık Mütalaasına Yanıt : "Gündemi Alabora Etme Çabaları Bunlar"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dönemin Ordu Valisi’nin suç duyurusu üzerine hakkında açılan “hakaret” davasında açıklanan savcılık mütalaasını soran gazetecilere, “Gündemi alabora etmek için çabalar bunlar” yanıtını verdi. “Bu ülkenin gerçekten kronik, kritik sorunları var; en büyüğü yoksulluk” diyen İmamoğlu, “Ona çare bulmak istiyoruz. İnsanların umutlarını büyütmek istiyoruz. Genç insanların, liyakatli bir şekilde işe girmelerini sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Mart 2021 Perşembe 09:24
İmamoğlu'ndan Savcılık Mütalaasına Yanıt : "Gündemi Alabora Etme Çabaları Bunlar"
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’deki ana yerleşkede, gazetecilerin hakkında açılan davayla ilgili sorusunu yanıtladı. İmamoğlu, dönemin Ordu Valisi’nin suç duyurusu üzerine açılan “hakaret” davasında açıklanan savcılık mütalaasıyla ilgili değerlendirmesini soran gazetecilere, şu yanıtı verdi: 

“BİZİM GÜNDEMİMİZ YOKSULLUK”

“Gündemi alabora etmek için çabalar bunlar. Bazı konularda gündem yaratılıyor, sonra bunlar buzluğa konuluyor. İstediği zaman buzluktan çıkartılıyor, istediği zaman gündemde parlatılıyor ve bunun üstünde tepinilmesi isteniyor. Ben, böyle yapmayacağım. Bu ülkenin gerçekten kronik, kritik sorunları var; en büyüğü yoksulluk. Sokakta yüzleşiyoruz. Ona çare bulmak istiyoruz. İnsanların umutlarını büyütmek istiyoruz. Genç insanların, liyakatli bir şekilde işe girmelerini sağlamak, umutla, bu ülkenin neresinde olursa olsun, adil bir ortamda bireyler olarak devletin bütün imkanlarından faydalandığı bir ortam var olsun istiyoruz. Bu sorunların çözümüyle mücadele ederken, burada yapılmaya çalışılan, alınmaya çalışılan kararlar üzerinden yorumda bulunmayacağım. Bizim gündemimiz yoksulluktur, fakirliktir. Umarım yargı, kalan süreçte en doğru kararı verir.”

Son Güncelleme: 04.03.2021 09:32
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