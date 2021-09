İmamoğlu'ndan Öğrenci Yurtları Hamlesi

BEYOĞLU / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tepeden tırnağa yeniledikleri Kasımpaşa Bedrettin Mahallesi’ndeki yüzme havuzunu yeniden hizmete açtı. İBB tarafından 2006’da açılan tesisin süreç içerisinde kullanım ömrünü tamamladığını aktaran İmamoğlu, yüzme havuzunda, 2020’nin Eylül ayında geniş çaplı bir bakım-onarım çalışması başlattıkları bilgisini paylaştı. İmamoğlu, günün ihtiyaçlarına göre gerçekleştirilen yenileme çalışmaları sonunda tesisin kazandığı özellikleri şöyle sıraladı:

“5 kulvarlı havuzunu, 2 soyunma odasını, personel odalarını, rezervasyon bölümümü, duş ve WC alanlarını, seyir terası ve kafeteryayı, tüm mekanik sistemlerle elektrik ve elektronik alt yapıyı, iç ve dış cepheyi yeniledik. Sağlık odası, mescit, idari alanlar ve otopark dahil tüm tesis adeta yeniden yapıldı. Engelli bireylerin tesise giriş ve çıkışının daha kolay olması için bir rampa da eklendi. 16 Temmuz’da tamamlanan bakım ve onarım işlemlerinden sonra havuzun tüm elektrik, elektronik, teknik ve mekanik testleri yapıldı. 2 Eylül’den itibaren kayıtlarımız başladı. 6 Eylül’den itibaren vatandaşlarımız burada yeniden yüzmeye başladı. Aylık 3 bin üye, 20 bin seans kullanım kapasitesiyle haftanın 7 günü hizmet verecek tesisimiz 4 yaş ve üzeri tüm yurttaşlarımıza açık olacak. Havuzumuzdan ayrıca her ay 700 engelli birey faydalanabilecek.”

“İSTANBUL’U BİR SPOR ŞEHRİ YAPMAYI HEDEFLİYORUZ”

Beyoğlu’ndaki diğer spor tesisleriyle ilgili de rakamsal bilgiler paylaşan İmamoğlu, İstanbul’u bir “spor şehri” yapmayı hedeflediklerini vurguladı. “Kenti her noktasında sporla iç içe hale getirme olanağına kavuşturmak için yoğun çalışma içerisindeyiz” diyen İmamoğlu, “Bu tabii aynı zamanda toplum sağlığını da en üst seviyede sağlayacak. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin spora yakın olmalarını, seçtikleri branşta lisanslı sporcu olmalarını sağlamak ya da hayatının bir vazgeçilmez prensibi haline getirmek için çok güzel adımlar atmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu. İstanbul’un 2036 Olimpiyatları’na talip olma adına irade beyanını ortaya koyduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Adım adım süreci takip edeceğimizi ve gerçekten bu sefer başarabileceğimize yürekten inandığımı ifade etmek isterim. Olimpiyat, sadece tesislerle elde edilemez. İnsan unsuru olmadan, toplumsal kabul olmadan, bütün o şehrin halkının o süreci idrak etmesi, içselleştirmesi olmadan Olimpiyat’ın bir şehre verilmesi kolay değildir” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİN FERYADINI DUYUYORUZ”

Spor kadar çocukların ve gençlerin eğitiminin de önemli olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, konuşmasında, yine Beyoğlu ilçesine bağlı Örnektepe Mahallesi’nde açtıkları öğrenci yurduyla ilgili görüşlerine yer verdi. “Örnektepe'de hizmete giren bu öğrenci yurduyla ilgili, ne yazık ki biraz meşakkatli bir süreç de yaşadık” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Farklı kararlar alındı vesaire. En sonunda bir sulh ile buranın Büyükşehir Belediyesi tarafından bir öğrenci yurdu şeklinde açılmasını başardık. 600’ün üzerindeki yatak kapasitesiyle hizmete giren yurtlarımızdaki yatak sayısı, birkaç ay içerisinde 1000’e çıkacak. Ancak bunun ne kadar yetersiz kaldığını, gençlerin feryadından, ailelerin çaresizliğinden duyuyoruz. Burada hem Genel Sekreterimiz hem ilgili Genel Sekreter Yardımcımız bizimle. Şunu ifade edeyim: Bizim çok hızlı, binlerce yatağa sahip yurtları, İstanbul'da okuyan gençlerimizi hazır etmemiz lazım. Ne yazık ki ve ne acıdır ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi bir kurumun, İstanbul'da tek bir yatağının yurt olarak olmaması hazindir. Farklı ve kurum ve kuruluşlara, nasıl eğitim verdiğini, nasıl ev sahipliği yapıldığını denetlemeden bu süreçlerin yönetilmesinin, memleketimize olan bedelini çok yakın zamanda hep birlikte yaşadık. O bakımdan bu bir seferberlik.”

“BUNDA NASIL BU KADAR YETERSİZ KALDI ŞEHİR?”

İBB’nin prestijli bir kurum olduğunu vurgulayan İmamoğlu, katkı sunacak kurum, kuruluş ve kişiler aracılığıyla, ülkenin temel değerlerine sahip, çağdaş, evrensel duyguları hissettiren öğrenciler için yeni yurtlar açma hedefinde olduklarının altını çizdi. “2022’nin Eylül ayında 5000 yatağa ulaşmamız lazım” diyen İmamoğlu, “Bu feryadı ben bir hafta, on gündür inanılmaz şekilde duyuyorum. Çok acı bir durum bu. Bunda nasıl bu kadar yetersiz kaldı şehir, nasıl çaresiz kalındı? Ne yazık ki üzüntü verici. Bu bağlamda bugün bunu duyurmak ve bu hedefi koymak istiyorum. Bu anlamda bunu kamuoyuna da duyuruyorum. Kamuoyunda bizimle işbirliği yapmak isteyen iş insanları olabilir, mekanını açmak isteyen vatandaşlarımız olabilir ya da bulduğumuz yerlere katkı sunmak isteyen kurum ve kuruluş olabilir. Benimle, kurumumuzun ilgili yöneticileriyle, Genel Sekreterimizle bağ kurmak kaydıyla, hep birlikte koyduğumuz hedefin bile üstüne çıkabiliriz. Biz, o gençleri geleceğe hazırlayacağız. O geleceğe hazırlanan gençler de çok yakın zamanda aldığı eğitimle, bu ülkenin yönetimine geçerek, her birimizi çok mutlu edecekler. Bundan hiç şüphe duymuyorum. Umuyorum ki; ülkemizin her genci mutlu, huzurlu ve umutlu en üst seviyede geleceğe hazırlansın. Bu anlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi de ülkemize en lokomotif süreçleri yaratan, yürüten ve yetiştiren kurum olmak mecburiyetindedir. Bu bağlamda sorumluluğumuzu biliyoruz” dedi.

İLK START İMAMOĞLU’NDAN

İmamoğlu, yeniden hizmete giren havuzun açılışı için hazırlanan kurdeleyi; sporcu gençler, CHP İstanbul milletvekili Gökan Zeybek, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ile Genel Sekreter Yardımcıları Şengül Altan Arslan ve Murat Yazıcı’yla birlikte kesti. A’dan Z’ye yenilenen tesisi gezen İmamoğlu, engelli sporcular için düzenlenen sembolik yarışın startını verdi. İmamoğlu, yarış sonunda sporculara içinde yüzme ekipmanlarının olduğu çantalarını hediye etti.

KAYNAK: İstanbul Times Haber Ajansı