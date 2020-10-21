İmamoğlu'ndan Maraton Toplantısında Olimpiyat Yorumu: “Yapılacak Çok İşimiz Var”

“Şehir adına çok heyecan duyulan bir organizasyonun başlangıcını yapıyoruz” diyen İmamoğlu, İstanbul’daki bütün vatandaşları sürecin içerisine katmak istediklerini vurguladı. İmamoğlu, “Ben aslında buna, biraz da ‘Olimpiyat ruhu’ diyorum. Siz, bu ruhu elde edemezseniz, Olimpiyat ruhu yüreğinizde oluşmazsa, 16 milyon insana bunu geçiremezseniz, o zaman açıkçası olimpiyat kenti de olunamıyor. Yapılacak çok işimiz var. Hedeflerimizi öyle koymalı ve bu şehrin ruhuna sporu yerleştirmeyi hedeflemeliyiz” diye konuştu.

İSTANBUL TİMES HABER / HÜSEYİN ÇETİNER

İstanbul Büyükşehir Belediye’nin (İBB) geleneksel olarak düzenlediği 42. İstanbul Maratonu, bu yıl Aktif Bank iştiraki “N Kolay” sponsorluğunda koşulacak. “Yardımseverlik Koşusu” temasıyla koşulacak N Kolay 42.İstanbul Maratonu için, Şişli’deki Swissotel’de basın toplantısı düzenlendi. Toplantı; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Spor A.Ş. Genel Müdürü Renay Onur, Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanvekili Mustafa Yasin Taş’ın katılımıyla gerçekleşti. Toplantının ilk konuşmasını yapan Onur, İstanbul Maratonu’nun 42 yıl önce 11 kişinin girişimiyle başladığını belirtti. Onur, konuşmasına, kurucu kadrodan Selahattin Yıldız’ı yakın zamanda kaybettiklerini kaydederek, merhuma Allah’tan rahmet diledi. Onur, yine kurucu kadroda yer alan ve toplantıda hazır bulunan Osman Atakan Tekin, Salih Münir Yaraş ve Ziya İğdebeli’yi katılımcılarla tanıştırdı. Pandemi nedeniyle maratona özel bir parkur belirlediklerini aktaran Onur, bu nedenle sporcuların İstanbul Boğazı üzerinden 2 kez geçme şansına sahip olduklarını belirtti. Onur, fiziki yarışmaya katılamayan yarışmacılar için “sanal koşu” imkanı sunduklarına dikkat çekti.

“BÜTÜN EMEKLER OLMASAYDI, BUNU YAPAMIYOR OLURDUK”

Onur’un ardından konuşan Sümer, N Kolay markası olarak İstanbul Maratonu ile benzer amaçlara sahip olduklarını aktardı. Sümer, kendisinin de sporcu olarak maraton koşacağını ifade etti. Taş ise, atletizm sporuna ve koşulacak maratona verdikleri desteklerden dolayı İBB ve İstanbul Valiliği başta olmak üzere, emeği geçen kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini iletti. Toplantının son konuşmacısı İmamoğlu oldu. “Şehir adına çok heyecan duyulan bir organizasyonun başlangıcını yapıyoruz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“İstanbul Maratonu, İstanbul için yaş almış ve büyük emeklerle buraya gelmiş çok kıymetli bir organizasyon. Değerli ağabeylerimize, bizim aramızda olduklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Aramızda olmayanlar var, hayatını kaybeden bir büyüğümüz var. Bütün bu emekler olmasaydı, 42 yıl önce böyle güzel bir düşünce hayata geçmemiş olsaydı, bugün burada bunu yapamıyor olurduk. O bakımdan bugün ince düşünen, böylesi güzel bir organizasyonu dünya güzeli İstanbul’umuza kazandıran herkese minnet duyuyorum. Ama gün, bugün; tabi devam ediyor, daha iyi olmak hedefiyle devam ediyor. Bütün arkadaşlarım, bu emekle çalışıyorlar. Bu yıl aramıza katılan Aktif Bank’a teşekkür ediyoruz. Serdar Bey’in hem sportif bir yönetici hem de kurumunu sporla eşleştirerek hedefler koyabilme karakterini ortaya koyması, gerçekten kıymetli bir mesaj. Bizimle bir arada olmaktan mutlu olacaklarına çok inanıyorum. Zaman içinde daha büyük rekabete gireceğini düşünüyoruz. İstanbul’un bu markasını, biz, bütün dünyaya etkin bir şekilde yayma hedefindeyiz.”

“ATLETİZM PİSTİ EKSİKLİĞİNİ GÖRÜYORUZ”

Pandemi sürecinin bu hedefleri biraz frenlediğini belirten İmamoğlu, ancak bu durumun sportif faaliyetleri çok fazla etkilemediğini kaydetti. Bu anlamdaki çabalarından dolayı Atletizm Federasyonu’na teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “İnşallah, sporun temel ruhu olan böylesi güzel bir etkinliği daha yaygın, daha etkin hale getiririz” dedi. Atletizmin sporun temeli olduğunu ifade eden İmamoğlu, “Atletizm pisti eksikliğini görüyoruz. İnşallah Maltepe’dekini önümüzdeki ay hizmete açacağız. Aynı şekilde, İstanbul’un batısında da yeni atletizm pistlerini bu kente kazandıracağız, ki şehrimizde spor ruhu yanlış bir yerden başlamasın; doğru bir yerden başlasın. Tabi bu aynı zamanda etkin, katılımcı bir ruha da ihtiyaç duyuyor. Bu manada, İstanbul’un bütün vatandaşlarını sürecin içerisine katmak istiyoruz. Ben aslında buna biraz da ‘Olimpiyat ruhu’ diyorum. Siz, bu ruhu elde edemezseniz, Olimpiyat ruhu yüreğinizde oluşmazsa, 16 milyon insana bunu geçiremezseniz, o zaman açıkçası olimpiyat kenti de olunamıyor. Yapılacak çok işimiz var. Hedeflerimizi öyle koymalı ve bu şehrin ruhuna sporu yerleştirmeyi hedeflemeliyiz” diye konuştu.

“TARİHTEN TARİHE KOŞACAKLAR”

Maratonun, kendisiyle özdeşleşen şehirler için önemine dikkat çeken İmamoğlu, “İstanbul’a da çok yakışıyor. Çünkü, özel bir yer İstanbul. 2 kıtanın birleştiği böylesi güzel bir şehirde, kıtadan kıtaya koşulan, kültürden kültüre koşulan inanılmaz keyifli bir yarışma İstanbul Maratonu” ifadelerini kullandı. Pandemi nedeniyle bütün tedbirlerin alındığını aktaran İmamoğlu, “Biz, İstanbul olarak, dünyanın en nezih, en üst seviyedeki bütün organizasyonlarını gururla yapabiliriz” şeklinde konuştu. Yenikapı’dan başlayacak maratonun, bir tarih çizgisinden geçilerek yapılacağını hatırlatan İmamoğlu, “Tarihten tarihe koşar gibi bir duygunun içinde olacaklar. Koştukça her yüz yılının, her bin yılının önemli izlerle oluştuğu bir kenti adımlayacaklar” dedi. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, konuşmaların ardından gazetecilerden gelen soruları yanıtladı.

İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)