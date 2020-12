İmamoğlu'ndan Gençlere Çağrı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17-20 Aralık tarihleri arasında dijital platformlar üzerinden yayınlanacak Türkiye'nin en büyük çevrimiçi etkinliği, “İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali”ni başlattı. Pandemi nedeniyle zor günler yaşadığımızı hatırlatan İmamoğlu, “Bir gerçek var ki; bir araya gelmemiz bayağı uzun sürecek. Dolayısıyla bizim mutlaka alternatif işler düşünmemiz lazım. Bizi yönlendirin, biz açığız. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bu şehirde her şeyi beraber üretmeliyiz. Ben, o her şeyi bilenlerden değilim; onu söyleyeyim. Bilenlerin fikirlerine saygı duyanlardanım. Lütfen bu fırsatı bana verin” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştiraki Spor İstanbul A.Ş., Türkiye'nin en büyük çevrimiçi etkinliği, “İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali”ni başlattı. Festivalin açılışı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Çevrimiçi festivalin açılış töreninde, etkinlikte yer alacak sanatçılar, sporcular, yazarlar ve programcılar da yer aldı. İmamoğlu, sunucular Müge Boz ve Oğuzhan Uğur ile keyifli bir sohbet gerçekleştirirken, diğer katılımcılarla da tanışma fırsatı buldu. Program sırasında, İmamoğlu’nun kızı Beren’in, kedisi Kuzu’yla kadraja girmesi renkli anların yaşanmasına neden oldu.

“BİR GERÇEK VAR Kİ; BİR ARAYA GELMEMİZ UZUN SÜRECEK”

İmamoğlu, pandemi koşullarında üretilen çevrimiçi festival fikrinin nasıl ortaya çıktığıyla ilgili soruya, şu yanıtı verdi:

“Bunun devam etmesini çok arzu ediyorum. Kesinlikle bir ihtiyaç bu. Bir gerçek var ki; bir araya gelmemiz bayağı uzun sürecek. Dolayısıyla bizim mutlaka alternatif işler düşünmemiz lazım. Bu anlamda bu iyi bir deneme olacak. Güçlü bir deneme olsun istiyorum. Bunun güçlenmesi için aslında her şey var. Konuklar ve sanatçılar müthiş. Her birisinin bu konuya en samimi, en içten desteği vereceğinden hiç şüphem yok. Onlar bu katkıyı sunarlarsa, aynı oranda katılımcısı da artacaktır. Bu benim önüme ilk geldiğinde, ‘Hemen denemeliyiz’ dedim, hiç tereddüt etmedim. Gerçekten zor günler; buluşamıyoruz, konuşamıyoruz, sanatla buluşamıyoruz. Birçok alanda buluşamıyoruz; söyleşilerde buluşamıyoruz. Mecburuz bu şekilde göz göze, yüz yüze değil de cam cama, ekran ekrana buluşmaya.”

“E-SPOR’A İLGİMİZ YÜKSEK”

Sohbet sırasında konu, son yıllarda hızla popülerleşen E-Spor’a geldi. İmamoğlu’na, “E-Spor’la ilgili ne düşünüyorsunuz” sorusu yöneltildi. İmamoğlu, bu soruyu da şu şekilde yanıtladı:

“Büyük bir alan. E-Spor’a ilgimiz yüksek. Spor İstanbul’un da önemli bir alanı olacak. Bu konuda çalışıyorlar. Bu festivalin de özelinde E-Spor’un bulunması bundan sebep. İnsanlar çok takip ediyor, benim evim de dahil olmak üzere. Fanatiği 2 oğlum var. Çokça ilgileniyorlar hem üniversitedeki hem de lisedeki oğlum. Ben, tabi biraz uzaktan izleyicisiyim. Heyecanlarını paylaşıyorum. Sıkı bir alan; geleceğin sporu gibi gözüküyor. Gençlerin bu alanının yanındayız. İnşallah beraberce nice fikirler oluşsun. Şunu söyleyeyim; konuşuluyor: Bu festivali beğenen müthiş yaratıcı insanları görüyorum şu an ekranda. Her birisi kendi alanında çok çok değerli. Sanat, müzik, spor, söyleşi, diğer alanlar, her konuda uzman ve yaratıcı insanlar var. Bizi yönlendirin, biz açığız. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bu şehirde her şeyi beraber üretmeliyiz. Ben, o her şeyi bilenlerden değilim; onu söyleyeyim. Bilenlerin fikirlerine saygı duyanlardanım. Lütfen bu fırsatı bana verin.”

BİRBİRİNDEN RENKLİ PROGRAMLAR VAR

17-20 Aralık tarihleri arasında 4 gün boyunca sürecek etkinlikler, Spor İstanbul’un sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Dijital ortamlar için hazırlanan festivalde, canlı konserler ve e-spor turnuva finalleri yapılacak. Müge Boz ve Oğuzhan Uğur’un sunacağı etkinlikler; konserlere, sportif rekabete, sohbetlere ve ödüllere sahne olacak. Festival kapsamında birçok konser gerçekleşecek. Her akşam Spor İstanbul sosyal medya hesaplarından 30 dakikalık canlı konser yayınları yapılacak. Festivalde; Edis, Ceza, Oğuzhan Koç, Pinhani, Can Bonomo, İlyas Yalçıntaş ve Evrencan Gündüz en güzel şarkılarını söyleyecek. Dört günlük festivalde, dijital dünyanın sevilen isimleri de yer alacak. Orkun Işıtmak, Serdar Kuzuloğlu, Didem Soydan, Umut Yıldız, Elraenn, Burcu Özberk, Cem İşçiler, Kıvanç ve Burak, Emir Yargın canlı yayında oyunlar oynayacak, gençlerle sohbet edecek.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK E-SPOR TURNUVASI FESTİVALDE

E-spor dünyasındaki en keyifli oyunların turnuva finalleri, festival boyunca heyecanı ve rekabeti üst düzeye çıkaracak. Kazananlar büyük ödüllerin sahibi olacak. 25 bin oyuncunun katılacağı dev turnuva, Türkiye’nin en büyük e-spor turnuvası olarak kayıtlara geçecek. Turnuvada derece girenlere toplamda 75 bin TL değerinde ödül verilecek. Twitch ve YouTube’un en sevilen yayıncıları, bu festivalin coşkusunu tüm Türkiye’ye yansıtacak. 100 bin ile 2 milyon ve üstü aboneleri bulunan dijital yayıncılar, festival heyecanını herkese ulaştıracak.

Yayın Linki: https://youtu.be/ qzHf0CuULhQ

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)