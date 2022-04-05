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İmamoğlu : Mutlaka Gelin, Sizi Çok Şaşırtacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; Nazım Hikmet’ten Oktay Rıfat’a, Metin Eloğlu’ndan Cemal Süreya’ya, Tevfik Fikret’ten Metin Altıok’a kadar toplam 17 şairin eserlerinin yer aldığı ‘Şairler Neden Resim Yapar’ temalı sergiyi gezdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Nisan 2022 Salı 08:39
İmamoğlu : Mutlaka Gelin, Sizi Çok Şaşırtacak
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İstanbulluları, Saraçhane ana yerleşkedeki sergi salonuna davet eden İmamoğlu, “Mutlaka gelin. İçinde, sizi çok şaşırtacak ve çıkarken de ‘Şairden mi ressam, yoksa ressamdan mı şair olurmuş’ diye sordurtacak keyifli bir sergimiz var. Saraçhane binamızda, size ait olan binadaki bu sergi salonunda buluşmak dileğiyle” dedi. 

SARAÇHANE / İSTANBUL 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı ve Antalya Kültür Sanat iş birliğiyle 21 Mart’ta açılan “Şairler Neden Resim Yapar” temalı sergiyi gezdi. İBB’nin ana yerleşkesindeki Saraçhane Sergi Salonu’nda açılan sergideki eserleri inceleyen İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat tarafından bilgilendirildi. Sergi salonundaki eserleri ilgiyle inceleyen İmamoğlu, duygularını şu sözlerle dile getirdi: 

“SİZİ SARAÇHANE’YE DAVET EDİYORUM”

“Saraçhane'de, bilinmeyen bir sergi salonu var. Çünkü ilk yıllarında sergi salonu olarak kullanılan bu alan, ne yazık ki daha sonra bu kimliğini kaybetmişti. Biz, göreve geldikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Saraçhane'deki o büyük binasında, sergi salonumuzda, Fatih Sultan Mehmet'in tablosunun olduğu sergimizle ilk sergiyi açmıştık. İkinci sergimiz, Ahmet İsvan'ı anlatıyordu. 70’lerin efsanevi Belediye Başkanı İstanbul'un. Halk Ekmek’in kurucusu. İlk Halk Ekmek fabrikasını açan, halkçı bir Belediye Başkanı. Şimdi ise beni çok şaşırtan, duygulandıran ve aslında sonunda soru da sorduran bir sergi var. İstanbulluları bekliyoruz. Mutlaka gelin. Bir kalemden bazen şiir dökülür, bazen de bir fırçadan resim yapılır misali, ‘Aynı elden ne güzel işler çıkmış’ diyebileceğiniz muazzam bir sergimiz var. Çünkü, şairlerin resim yeteneklerini ele almış bir sergimiz var burada; sizleri bekliyor. İçinde, sizi çok şaşırtacak ve çıkarken de ‘Şairden mi ressam, yoksa ressamdan mı şair olurmuş’ diye sordurtacak keyifli bir sergimiz var. Sizi Saraçhane'ye davet ediyorum, özellikle gençleri ve İstanbullu bütün hemşehrilerimi. Saraçhane binamızda, size ait olan binadaki bu sergi salonunda buluşmak dileğiyle.”

17 ŞAİRİN 176 ESERİ GÖRÜLEBİLİR

Küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez, tasarımını Ulaş Uğur’un üstlendiği sergide, 1890’lardan itibaren Tevfik Fikret’le başlayarak Arif Dino, Nâzım Hikmet, Orhan Veli Kanık, Oktay Rifat, İlhan Berk, Metin Eloğlu, Cemal Süreya, Metin Altıok, Oruç Aruoba, Lale Müldür, Zafer Şenocak, Turgay Kantürk, Sami Baydar, Achim Wagner Anita Sezgener, Hicran Aslan ile Sevinç Çalhanoğlu’nun tuval, desen, çizim, eskiz, karalama ve çiziktirmelerden oluşan toplam 176 eseri yer alıyor. Sergide, özel koleksiyonların yanı sıra, İBB Atatürk Kitaplığı koleksiyonunda yer alan ilk baskı kitaplardan da bir seçki hazırlandı. 21 Mart’ta açılan sergi, 21 Haziran 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 05.04.2022 11:46
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