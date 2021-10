İmamoğlu: Miraslarımızı Gelecek Nesillere Aktarma Sorumluluğuz Var

BEYOĞLU / İSTANBUL İstanbul’un en eski finans merkezi olarak bilinen Beyoğlu’ndaki Saint Pierre Han (Sen Piyer Han), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı iş birliği ile harap halinden kurtarılacak. İBB ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı arasında “St.Pierre Han Restorasyon Projesi Tanıtım Programı” kapsamında protokol imzalandı. St. Pierre Han içerisinde gerçekleştirilen imza töreni; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı Başkanı Enver Yücel’in katılımıyla gerçekleştirildi. İMAMOĞLU: “İSTANBUL’UN EŞSİZ BİRİKİMİ GELECEĞE SAĞLIKLI TAŞINMALI” St.Pierre Han’ın İstanbul için önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Böylesi bir mekanın, böylesi bir tarihi alanın hızlıca kente kazandırılması gerekiyordu” dedi. Bu kapsamda, İBB ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı arasında çok hızlı bir iş birliği gerçekleştirildiğini aktaran İmamoğlu, “Muhtemeldir ki içindeki anılar, içindeki birçok hafıza ortaya çıktıkça bizi çok etkileyecek ve İstanbul'un aslında ne kadar kıymetli olduğunu, taşına, toprağına not düşülen birçok konuda ne kadar hassas davranmamız gerektiğini, korumamız gerektiğini bir kez daha burada canlı canlı yaşayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu. İstanbul’un içinde barındırdığı, tarihi ve kültürel varlıklarıyla dünyada sayılı şehirlerden biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Birçok şehri analiz ettiğimizde, baktığımızda bunu hissedebiliyorum. Bu köklü tarih ve o eşsiz birikim, eşsiz kültür, iyi yönetilme ve geleceğe bu anlamda çok sağlıklı bir şekilde taşınmalı. Bu manada miraslarımızı korumak, tekrar hayata kazandırmak ve gelecek nesillere sağlıklı bir biçimde aktarılması sorumluğumuz var” ifadelerini kullandı. İBB MİRAS’IN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ İBB olarak, kentin tarihi ve kültürel varlık mirasını korumakla yükümlü olduklarının altını çizen İmamoğlu, bu kapsamda oluşturdukları “İBB Miras” kurumunun önemine dikkat çekti. “İstanbul'un neresinde bir yapı görsek, bir eser görsek ya da bir iz -işte bu mezar taşlarımız olabiliyor, mimari yapılarımız olabiliyor- bunlar yenileniyor ve geleceğe taşıyoruz bu belgeyi” diyen İmamoğlu, konuşmasında, St.Pierre Han’ın tarihsel evrim sürecinin detaylarına yer verdi. St.Pierre Han’ın restorasyon karşılığı Bahçeşehir, Uğur Eğitim Vakfı'na verilmesinin değerli bir başlangıç olduğunu belirten İmamoğlu, katkılarından dolayı Vakıf Başkanı Yücel’e teşekkürlerini iletti. BEYOĞLU, İSTİKLAL CADDESİ VE HALİÇ’E ÖZEL VURGU İmamoğlu, St.Pierre Han restorasyonunda 3 ana hedef olacağını kaydeden İmamoğlu, “Geçici ve kalıcı sergi salonları olacak. Kütüphane, atölyeler ve kültürel etkinlik alanlarının özellikle İstanbul kültür-sanat yaşamında çok değerli bir yeri olacağını şimdiden görüyorum” dedi. Beyoğlu’nu ve İstiklal Caddesi’ni çok önemsediklerine vurgu yapan İmamoğlu, şunları söyledi: “Eşsiz bir İstanbul manzarası sunan, ancak İstanbullular tarafından kullanılamayan Metrohan'da da şu anda restorasyona devam ediyoruz. Olağanüstü bir yapı. Bazen gecikmelerimiz oluyor. Bazı heyetler, kurullar gerçekten hani burada biraz daha pratik davransalar, biraz daha hızlı davransalar hizmetlerimiz daha hızlı bir biçimde İstanbul'uyla buluşacak. İstiklal Caddesi'nde başlayan bu canlılığı da Galata bölgesine taşımış olacağız. Aynı zamanda Haliç, her yönüyle bizim için kıymetli. Malumunuz orada bir tramvay hayata geçti ve hızlıca tramvay çevresinin, yeşil alan olarak dokusunu toparladık. Ve yüz binlerce metrekare, yaklaşık 500 bin metrekareye yakın alan, şu anda İstanbulluların kullanımına geçti bir anda. Son bir yılda bu başarıldı ve pırıl pırıl yeşil bir alan İstanbul'uyla buluştu. Tarihi Balat, Fener evlerinde kent sakinlerini ağırlayacak sergi salonları üzerinde çalışıyoruz. Bahsettiğim ve bahsedemediğim bu tür hangi kurumumuz olursa olsun, devletimizin hangi kurumu olursa olsun, bu türde ve bu yaklaşımda yapılan bütün çalışmaları takdirle karşıladığımızı ve her birisine İstanbul adına, milletimiz adına ve hatta dünya adına, insanlık adına yürekten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 16 milyon İstanbullu adına şükranlarımı sunmak istiyorum.” POLAT: “PROJEYİ 1 YILDIR TAKİP EDİYORDUK” İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat da tarihi hanla ilgili yaşadıkları süreci, “Bugün, çok kısa bir süre içerisinde, bürokrasinin alışık olmadığı kadar hızlı bir süreç içerisinde, gerekli teknik incelemeleri yaparak restorasyonu projesini, Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı’yla beraber bir protokolle bağlayarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel miras alanında yaptığı önemli atılımlardan bir tanesi olarak gündeme almış ve kente bir kültür, sanat, yaşam havzası olarak kazandırmak üzere bir işbirliği protokolüne hazırlamış bulunuyoruz” sözleriyle dile getirdi. YÜCEL: “EKREM BEY’İN SÜRATİNE HAYRET ETTİM” “İstanbul’umuzda bu çok değerli binanın ayağa kalkması için çok çalıştık, uğraştık” diyen Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı Başkanı Yücel ise şunları söyledi: “İstanbul'umuzun, büyük şehrimizin kültürel mirasına destek olan ve bu işlerin başında olan Mahir Bey'le tanışıp kendilerine buradan bahsettiğimiz zaman çok heyecan duydu. Sayın Belediye Başkanı’na, Ekrem Bey'e durumu anlattığımız zaman, hemen ertesi günü koştu Ekrem Bey buraya geldi. Ben de hayret ettim; bu sürat… Geldik ve üç ay sonra şimdi burada sizlere projeyle ilgili bilgiler veriliyor. Biz, bu iş birliğini çok önemsiyoruz. Sayın Başkan'a, Ekrem İmamoğlu Bey’e çok çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. OSMANLI BANKASI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI Konuşmaların ardından, Polat ve Yücel arasında, İmamoğlu’nun şahitliğinde, restorasyon amaçlı protokol imzalandı. St.Pierre Han, İBB ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı arasında imzalanan protokol ile restore edilecek. Restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra, kültür sanat merkezi olarak İstanbullunun kullanımına açılacak. 1771-1775 yılları arasında Fransızlar tarafından inşa edilenİstanbul’un en önemli tarihi sokaklarından birinde yer alan St. Pierre Han, uzun yıllar Fransız tüccarlarını ağırladı, 1863’te de Osmanlı Bankası’na ev sahipliği yaptı. İçinde 14’üncü yüzyıldan kalma izler de taşıyan konsoloslukların, büroların yer aldığı, Mimarlık Odası’nın da temellerinin atıldığı han, İstanbul’un kozmopolitliğini gösteren en önemli yapılardan biri olarak önemini koruyor. Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)