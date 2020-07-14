İmamoğlu Meclis Üyelerine ve 16 Milyon İstanbullu'ya İBB'nin 2019 Faaliyet Raporu hakkında Sunum Yaptı ...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Temmuz ayı toplantılarının ikinci birleşimini pandemi kurulları çerçevesinde Yenikapı’daki İBB Etkinlik Çadırı’nda gerçekleştirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği toplantıda, gündemde yer alan 21 maddenin değerlendirilmesinin ardından İBB 2019 Yılı Faaliyet Raporu’nun görüşmelerine geçildi.



İBB, BİR YILDA 1,4 MİLYON AİLEYE DOKUNDU



İBB Meclisi’ne Faaliyet Raporunu sunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her türlü zorluğa ve beklenmedik salgına rağmen İstanbul halkına hizmette pek çok alanda başarılı işlere imza attıklarını belirterek, Koronavirüs’ün İBB’nin çalışmalarını etkilediğini, ancak her türlü tedbiri alarak virüsle yoğun şekilde mücadele ettiklerini söyledi.



Covid19 sürecinde sosyal yardımları ve yatırımları artırdıklarına dikkat çeken İmamoğlu, kent yoksulluğuyle mücadeleyi asli görevleri haline getirerek yardım bütçesini 4 kat artırdıklarını, 860 bin aileye sosyal yardım desteği verdiklerini, bir yılda ise sosyal yardımlarla 1,4 milyon aileye dokunduklarını belirtti.



ÇOCUKLARA VE GENÇLERE ÖZEL HİZMETLER SUNULDU



Göreve geldikleri andan itibaren kadınların yanında yer alarak İBB yönetiminde kadın temsiliyetini yüzde 100, kadrolarda ise 2.5 kat artırdıklarını, bağlı kuruluşlar ve iştiraklerde de benzer uygulamalar yaptıklarını anlatan İmamoğlu, “Benzer şekilde ülkemizin geleceği olan öğrencilere burs vererek, aylık öğrenci kartını 50 liraya indirerek destek olduk. Beyoğlu ve Örnektepe Yurt İnşaatını tamamladık, hizmete açıyoruz. Çatalca Ekoloji Gençlik ve Bilim Köyü Projesini tamamladık. Benzer şekilde tüm gücümüzle çocuklarımızın yanında olduk. 115 bin çocuğumuza her ay süt dağıtıyoruz. 23 Nisan ‘da 100 bin çocuğumuza hediye kolisi dağıttık. Bu arada 95 bin çocuğumuza eğitim desteği verdik. 3.300 çocuğumuzu Gezici Tiyatro ile buluşturduk. 2.500 çocuğumuzu Sinebüsle buluşturduk. 150 mahalleye 150 kreş sloganıyla yapımını başlattığımız kreşlerimizin 15’inde eğitim başlıyor. Yıl sonuna kadar hedefimiz 45 kreşimizi hizmete açmak” diye konuştu.



“KANAL, İSTANBUL’A İHANETTİR”



Kanal İstanbul’un İstanbul’a ihanet olduğunu tekrarlayan İmamoğlu, şöyle konuştu: “İstanbul o kadar huzurlu bir yer ki, her köşesinde huzur buluyorum. Bu şehir Allah’ın bir lütfu. Bazen ganimet diyorlar, bu şehrin nimet olduğunu anlamak önemlidir. Kanal İstanbul’da bir gecede karar alıp planları asmayı bu şehre ihanet olarak görüyorum. Ben 10 senedir planlarla uğraşan ilçeler, insanlar biliyorum. Binlik planı çktı, yarın ruhsat ver. Kim bunlar; Sürpriz bir şekilde kanalın nereden geçeğini, nereye iş merkezi, nereye konut yapılacağını bilen insanlar. Ne tesadüfdür ki bunların çoğu da yurtdışından. Bu şehrin en önemli emanetlerinden biri de topraktır. Hesapsız ve kitapsız bu şehrin malını, mülkünü satmak da İstanbul’a ihanettir. Biz bu şehri koruyacağız. İstanbul’u korumak bu şehre en büyük hizmettir. Bu konuşmayı hararetle niye yapıyorum biliyor musunuz? Sizlerin evlatlarıyla yarın karşı karşıya geleceğim. Onlar bana, ‘Ekrem Abi, Ekrem Amca, Allah senden razı olsun’ deyip bana sarılacaklar. Onun için bu konuşmayı yapıyorum. Gidin evnizde çocuklarınıza sorun, bugün de aynı şeyi söylerler.”



“DEPREM VE MÜLTECİ SORUNU KONUSUNDA HÜTÜMETTEN CEVAP ALAMIYORUZ”



İstanbul’da deprem ve mülteci sorunu gibi iki önemli sorun daha bulunduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “İstanbul Deprem Çalıştayını düzenleyerek konunun tüm taraflarını bir masa etrafında topladık ve yol haritamızı katılımcı bir yöntem ile belirledik. Şehrimizin toplumsal yaşamında, ekonomisinde ve kültüründe etkin olan başlıca kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan İstanbul Deprem Platformu’nu kurduk ve tüm aktörleri bir araya getirdik. Bu sorunun üstesinden gelmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Belediyemizce koordine edilen; ilgili kuruluşların ve özel sektör temsilcilerinin yer alacağı kapsamlı bir Deprem Konseyi’nin kurulması zorunludur. Bu konudaki çağrılarımıza ve resmi yazılarımıza hükümetimizden ve baklanlığımızdan maalesef hiçbir cevap alamıyoruz. Mülteci meselesinde hükümetimizle işbirliği yapmak üzere defalarca seslendik. Kayıtlı ve kayıtsız 1 milyondan fazla göçmen ve Suriyeliler sorunu uluslararası bir sorundur; çözümü de uluslararası arenada bulunmak zorundadır. Bu denli büyük bir yabancı nüfusun varlığının büyük toplumsal sorunlara dönüşmemesi için göreve geldiğimizden beri uzman sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerle toplantılar yaptık. Yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.



“LİYAKAT PARTİNİN ALTINDA EZİLMEYECEK”



İmamoğlu, bir diğer mücadele alanı olan işsizlikle mücadele için 3 Bölgesel İstihdam Ofisi açarak 4 binin üzerinde İstanbulluya iş bulduklarını, İstanbul Yatırım Ajansı’nı, İstanbul Planlama Ajansı’nı ve İstatistik Ofisini kurduklarını söyledi. “İşsizlik, bu ülkenin önümüzdeki 3 yıllık meselelerinin başında gelmektedir” diyen İmamaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bu ülkenin ve bu şehrin yatırımcıların yok olmamasını sağlamak adına yatırımların yapılması çok önemli. Biz İBB olarak üzerimize ne düşüyorsa, her türlü işbirliğine varız. Ancak, bugüne kadarki çabalarımızın hiç birisine gererli bir cevap alamadık. Partizanlığı İBB’den, bu binadan söküp atacağız dedik. Liyakat partinin altında ezilmeyecek. Liyakat partiyi öyle bir ezecek ki, liyakatli insanlar gururla sokakta dolaşacak. Bizim için asıl amaç hizmet etmek, başarılı olmaktır. Araç da partidir. Biz partiyi kutsallaştırmayız. Hele hele başındakini hiç kutsallaştırmayız. İnsandır o, insan. Onun için biz İstanbul’da biz liyakate önem veren, amaca kitlenmiş bir anlayışla hizmet ediyoruz. Her birinizin çoluğuna çocuğuna eşit hizmet, eşit fırsat yaratıp, ondan da manen öyle bir gurur duyacağım ki göreceksiniz.”



BİR YILDA 5 AYRI METRO HİZMETE GİRECEK



Her türlü engellemeye rağmen metro inşaatlarında çok büyük bir hamle başlattıklarını ifade eden İmamoğlu, “Ümraniye – Ataşehir – Göztepe, Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli, Kaynarca – Pendik – Tuzla, Dudullu – Bostancı metroları ile Rumeli Hisarüstü – Aşiyan Füniküler Hattı’nın inşaatlarını yeniden başlattık. Önümüzdeki bir yılda 5 ayrı raylı sistem hattını hizmete alacağız. Eminönü – Alibeyköy Tramvay hattını 2020 yılında hizmete açıyoruz. Mahmutbey – Mecidiyeköy Metro Hattını 2020 yılında hizmete açıyoruz. Rumeli Hisarüstü – Aşiyan Metro Hattı İnşaatını 2021 yılında hizmete açıyoruz. Dudullu – Bostancı Metro Hattı İnşaatını 2021 yılında hizmete açıyoruz. Ataköy – İkitelli Metro Hattının ilk kısmını 2021 yılında hizmete açıyoruz. Özetle, iki yılı aşkın bir süredir tümden durmuş olan9 metro hattında inşaatlarımız devam ediyor. Kirazlı - Halkalı Metrosu ile Mahmutbey - Bahçeşehir - Esenyurt Metro hatları için kaynak bulma çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.



Ulaşım ve trafiğin rahatlatılması için önemli projelere imza atarak 10 köprülü kavşak, 8 yaya üst geçidinin inşaatını bitirdiklerini, 9 tanesini ise yıl sonuna kadar açacaklarını vurgulayan İmamoğlu, 14 yol genişletme çalışmasını tamamladıklarını, 8’ini ise yıl sonuna kadar tamamlamış olacaklarını belirtti.



Hafta sonu ve resmi tatillerde 24 saatlik kesintisiz ulaşım uygulamasını başlatarak vatandaşlardan çok memnuniyet verici geri gödünşler aldıklarını dile getiren İBB Başkanı, “Tüm bayramlarda toplu taşımayı ücretsiz hale getirdik. Adalar hattında 24 saat kesintisiz seferler başlattık. İSPARK otoparklarının tamamında İstanbul Kart ve kredi kartları ile ödeme hizmetini başlattık. Kadıköy – Moda tramvayı’nın kapasitesini yüzde 30 artırdık” dedi.



“ADALAR’DA FAYTONLARIN BİR İKİ GÜN İÇİNDE HİZMETE GİRMESİNİ BEKLİYORUZ”



İmamoğlu, Adalar’da esnafla anlaşarak fayton uygulamasına son verdik ve yayalaştırarak elektrikli araç uygulamasına geçtiklerini hatırlatarak, “Çok olgun, çok şeffaf, çok insani bir şekilde bu süreci ynetmenin keyfini yaşıyoruz. Araçlarımız orada ve tümü Valilikle karşılıklı danışılarak sisteme dahil edildi. Fakat bir kısım zorluklar sebep olarak gösteriliyor. En son hukuki bir görüy alarak bilim kurulumuzun onayını aldık ve Vali Beye teslim ettik. İnşallah geçici olarak temin ettiğimiz araçlarımız ve taksilerimiz, yarısı kadın olan şoförlerimizle beraber Adalar’da bugün yarın hizmete girmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



Covid 19 sürecinde yolcu kaybına uğrayan Özel Halk Otobüslerine 76 milyon, deniz motorlarına 3 milyon, raylı sistem araçlarına 55 milyon liralık destek sağladıklarını belirten İmamoğlu, sokağa çıkma uygulamlarından yararlanarak İstanbul’a 419 bin ton asfalt döktüklerini, 223 bin metrekare yaya alanı inşa ettiklerini, 4’ü kapalı, 10’u zemin olmak üzere 14 otopark inşatını tamamlayarak hizmete açtıklarını söyledi.



OTOGAR YENİ HAVALİMANI KADAR YOLCU TAŞIR HALE GELDİ



Devraldıkları Büyük İstanbul Otogarı’nı hızla temizleyip tadilat, bakım ve onarım çalışmalarını yaparak güvenli ve işlevsel hale getirdiklerini belirten İmamoğlu, “Şu andaki İstanbul Otogarı, neredeyse yeni İstanbul Havalimanı kadar yolcusu olan bir sistemdir. O yüzden herkes verien hizmetin büyüklüğünü lütfen herkes zihninde düşünüversin” dedi.



İmamoğlu, bunların yanısıra önemli alt yapı projeleri başlatarak büyük bir kısmını tamamladıklarının altını çizdi. Mart - Haziran döneminde ana arterlerde 38 farklı güzergahta atıksu, yağmur suyu ve dere ıslah çalışması başlattıklarını ve büyük bir bölümünü tamamladıklarını aktaran İmamoğlu, “Kalan bölümleri sonbahara kadar tamamlamış olacağız. İstanbul`un kronik problemlerinden biri olan Kurbağalıdere ıslah çalışmasının büyük bölümünü bitirdik. Eylül ayı itibariyle Kurbağalı’dere sorununu kökünden temizlemiş olacağız. 8 ana arterde, içme suyu isale hattı projesi başlattık. Büyük bölümünü tamamladık. Kalanlarını ise Temmuz sonuna kadar tamamlanmış olacak. Toplamda 143 km içme suyu, 600 km atık su, 58 km isale hattı inşaatını tamamladık” şeklinde konuştu.



Erkem İmamoğlu, içlerinde kültür merkezleri, sağlık merkezleri, gençlik merkezleri, İsmek binaları, okullar olan toplam 21 yatırımımız tamamlandığını; İstanbul, Kahramanmaraş, Hakkari ve Elazığ’da 4 emniyet müdürlüğü binası ve Polis lojmanının bitirildiğini, Siirt İtfaiye İstasyonu ile Mezbahane inşaatının tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.



“HALİÇ VE RİVA’DA UYDURMA HABERLER TUTMAZ”



Haliç kıylarına ve Haliç suyunun temizliğine büyük önem verdiklerini, gemilerle düzenli olarak Haliç tabanında temizlik yaptıklarını anlatan İmamoğlu, “Boğazdan Haliç’e can suyu projesiyle günde 300 bin metre küp su pompalıyoruz. Haliç’teki su kalitesini korumak için 4 su alma yapısı vasıtasıyla Haliç’teki durağan su taze suyla değiştiriyoruz. Bazı medya organlarında 7-8 ayda Haliç’in kirlendiği yazılıyor. Bir sürü propaganda. Böyle uydurma işyer tutmaz, Buna kimse inanmaz. Bu siyaseti yapanlara zarar verir. Sadece İstanbul halkı adına üzülüyorum. Bilim insanları Haliç’teki renk değişiminin doğal bir fotosentez işi olduğunu, hemen hemen her yıl farklı boyutlarda görüldüğünü açıkladılar. Nitekim, bugün giderseniz Haliç’in hangi renkte olduğunu görürsünüz. Devlet Su İşlerinin ve Şehircilik Bakanlığı’nın sorumluluğundaki Riva Deresi balçık deryasına döndü. Çözün dedik, çözmediler, çözmeye yanaşmadılar. Sonuçta, İSKİ ve Deniz Hizmetleri Müdürlüğümüzle Riva’nın temizlenmesi sürecini geçen hafta itibariyle başlattık. İki hafta içinde Riva’da su sirkülasyonunu yeniden sağlamış olacağız” dedi.



“KENT ORMANLARI VE YAŞAM VADİLERİ ŞEHRE NEFES ALDIRIYOR”



Geçtiğimiz sonbaharda Kemerburgaz Kent Ormanının 1,5 milyon metre’likilk etebını hizmete açtıklarını, 3,5 milyon metrekarelik ikinci etabını bu sonbahara yetiştireceklerini belirten İmamoğlu, 1,1 milyon metrekarelik Atatürk Kent Ormanı’nı 19 Mayıs’ta hizmete açtıklarını, benzer şekilde Haliç ve Örnektepe semt parklarını tamamlayarak hizmete aldıklarını, Rumeli Kavağı sahil parkı gibi çok sayıda semt parkımız yakında tamamlanacağını söyledi. Ayamama Vadisi, Eşkinoz Vadisi, Baltalimanı Vadisi, Ortaköy Vadisi, Beylikdüzü Yaşam Vadisi 3. Etap, Hacet Deresi Peyzaj Projesi ve Haliç Kıyıları peyzaj projeleri gibi toplamda 30 milyon metrekarelik büyük yeşil alan projelerini başlattıklarını hatırlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:



“İstanbul’a son bir yılda 1,3 milyon ağaç, 8,5 milyon soğanlı lale, 23 milyon kış, 32 milyon yaz çiçeği diktik. Ayrıca Haramidere Vadisi, Nakkaşdere Vadisi, Tavukçudere Vadisi, Çırpıcı Vadisi, Ayvalıdere Vadisi, Kavaklıdere Vadisi, İdealtepe Vadisi, Çamaşırcıdere Vadisi, Tugay Vadisi ve Tuzla Vadisi de dahil olmak üzereyeni yaşam vadileri için de çalışmalara başladığımızı müjdelemek isterim. Bütün bu tamamlanmış, devam eden ve başlayacak olan vadi, park ve kent içi orman projelerimiz, İstanbul’daki aktif yeşil alan oranını artırmakla kalmayacak, vatandaşlarımızın nefes almalarına, ailecek yeşile doymalarına da yardım edecek. Bu projeleri tamamlayarak hızla halkımızın hizmetine ve kullanımına açacağız.”



İSTANBUL VE ANADOLU KÖYLÜSÜNE DESTEK…



Tarımsal üretime, köylüye, çiftçiye çok önem verdiklerini, gaçtiğimiz bir yılda üreticilerin yanında olduklarını aktaran İmamoğlu, “İstanbul ve civarında 5 yıllık bir tarım ve gıda planı oluşturduk. İstanbul ve civarında planladığımız tarımsal kalkınma projelerini, pandemi sürecinde hızlandırdık. Bu kapsamda İstanbul Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile işbirliği yaparak 115 bin ihtiyaç sahibi çocuğumuza ücretsiz olarak dağıttığımız aylık 750 bin litreyi aşan ücretsiz Halk sütünü Silivri ve Çatalca’daki üreticilerden temin etmeye başladık. Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Şile, Beykoz, Sarıyer, Pendik, Başakşehir ve Büyükçekmece dahil 9 ilçemizde, 82 köyümüzde üreticilere domates, salatalık, biber, patlıcan ve karpuz olmak üzere toplam 3 milyon 600 bin fide dağıtımı yaptık. Kent yoksullarının sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşmalarının sağlanması gibi temel ilkeler çerçevesindeki tarım ve gıda politikalarımızın meyvelerini almaya başlıyoruz. Daha üç gün önce İBB tarihinde ilk kez Hasat Bayramı düzenledik. Dikilen fidelerden ziraat mühendislerimizin denetiminde üretilen sağlıklı ürünlerimizi kentimizle buluşturmanın kapısını açtık. Bu projeyi büyüterek seneye çok daha muazzam işler yapacağız. İstanbul’un tamamını ve yakın coğrafyasını da dikkate alacağız. Aynı şekilde Anadolu’daki üreticinin ellerindeki ürünleri alarak onlara da destek olmaya devam edeceğiz. İstanbul’un Pendik, Beykoz, Silivri, Çatalca gibi ilçelerindeki üretim yapan köylülerin cebine en az 16-17 milyon lira girecek. Yaşadığımız salgın sürecinde bu beni çok bahtiyar etmiştir” ifadelerini kullandı.



İSTANBUL ÇOK SAYIDA TESİS VE KURUM KAZANDI



İmamoğlu, ilk yıla İstanbul Küresel Kent Akademisi, 2 Dünya Dilleri Merkezi, Enstitü İstanbul gibi yeni eğitim kurumları kazandırmayı başardıklarını, 300 bin İstanbulluya online eğitim verdiklerini belirtti. Gaziosmanpaşa, Maltepe, Kartal, Üsküdar, Kadıköy, Pendik, Bahçeşehir, Eyüp ve Büyükçekmece’de 10 okul spor salonu tamamladıklarını, yıl sonuna kadar 23 okulun spor salonunu daha hizmete açacaklarını ifade eden İmamoğlu, Sultanbeyli 75. Yıl Spor Kompleksi ve Yenikapı’daki iki futbol sahası gibi 11 spor tesisi daha yıl bitmeden İstanbul’a kazandıracaklarını söyledi.



Şehre bir kimlik kazandırmak için 20 ilçede 25 kentsel tasarım yaptıklarını, Mecidiyeköy, Kartal, Bağcılar, Bayrampaşa Yenidoğan ve Küçükçekmece Cennet Mahallesi meydanları uygulama projesi aşamasına geldiğini dile getiren İmamoğlu, Taksim ve Bakırköy meydanları ile Haliç Kıyıları, Salacak Burnu ve Kent Mobilyaları alanında düzenledikleri tasarım yarışmalarının sonuçlandığını belirtti.



Hayat normale dönünce, İstanbul’un turizmde ve kültür sanat alanlarında yeniden yükselmesi için çalışamalara başladıklarının altını çizen İBB Başkanı, “Tasavvuf Müzesi, Yenikapı Arkeopark, Oyun Bilim Çocuk Müzesi, YarımburgazArkeopark, Müzik Müzesi, İstanbul Tılsımlar Müzesi ve Doğa Müzesi’ni de ilk yılımızda projelendirmeyi başardık. Bir kısmına başladık, bir kısmında ihale aşamasına geldik” dedi.



“ÇÖZÜM ÜSTÜNE ÇÖZÜM ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”



İstanbul'un kimliği ile bütünleşmiş önemli yapıları korumak ve hayata kazandırmak için büyük çaba harcadıklarına dikkat çeken İmamoğlu, 25 yıldır hiçbir restorasyon veya koruma çalışmasına konu olmamış, yıkılmaya yüz tutmuş İstanbul Surlarının onarımı için projeleri bitirerek Bölge Koruma Kurulu onayına sunduklarını söyledi. 55 tarihi çeşmeyi restore edip içilebilir suya kavuşturmak üzere olduklarını, tarihi mezarlıkları bakım ve onarımdan geçirdiklerini, Kadıköy Gazhane binalarının restorasyonunu tamamladıklarını aktaran İmamoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:



“Birinci yılımızda karşılaştığımız her türlü probleme ve Koronavirüs salgınına rağmen çok başarılı işler yaptık. Yola çıkarken söz verdiğimiz gibi liyakat ve şeffaflığa dayalı prensiplerle iş başı yaptırdığımız genç ve dinamik kadromuzla adil, yeşil ve yaratıcı İstanbul hedefimiz için emin adımlarla yürüyoruz. Ama aslında bu bir yılda yaptığımız en önemli başarı, İstanbul’da yeni bir yaşam kültürünün temellerini atmak oldu. Birinci yılımızda gelecekte sonuçları çok daha iyi anlaşılacak olan ciddi bir dönüşümünü başlatmayı başardık. Bu kadim şehir, yıllar sonra yeniden, insani ve evrensel değerlerin geçerli olduğu, çevrenin, yaşam kalitesinin ve kardeşçe birlikte yaşamanın temel değer kabul edildiği bir yola girmiş oldu. 16 milyonla birlikte başarmaya devam edeceğiz. Çok daha fazla çalışıp, çok daha fazla başarılı olacağız. Bu aziz şehrin sorunlarına eşitlik, dayanışma, üretim, özgürlük doğrultusunda çözüm üstüne çözüm üreteceğiz.”