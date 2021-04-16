İmamoğlu: “Kısmi Açılıştaki Amacımız Bölge Trafiğini Hafifletmek”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB); tamamlandığında Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinden geçecek, 12 duraklı Ataköy-İkitelli hattının, 3 istasyonluk bölümünü hizmete açmaya hazırlanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet; Bahariye, Masko, İkitelli Sanayi istasyonlarını kapsayan test sürüşüne katıldı. Test sürüşünde İmamoğlu’na Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, CHP Grupbaşkanvekili Doğan Subaşı, İYİ Parti Grupbaşkenvekili İbrahim Özkan ve İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar eşlik etti. Hattın İkitelli Sanayi İstasyonu’ndan başlatılan test sürüşünde; İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin ve Metro A.Ş. Genel Müdürü Özgür Soy, İmamoğlu ve beraberindeki heyeti bilgilendirdi.

İLK YOLCULUK KADIN MAKİNİSTLE

İmamoğlu, test sürüşünü gerçekleştiren makinist Melis Tekin ile bir süre sohbet ettikten sonra, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hareket halindeki vagonda konuşan İmamoğlu, gazetecilere şu bilgilendirmeleri yaptı:

“Bu aslında Olimpiyatköy’den İkitelli’ye kadar üç istasyonluk hattımızın devamı niteliğinde; Ataköy’e devam edecek bir hattımız. Özellikle Masko ve Bahariye gibi önemli yolcu odağı olan iki istasyonumuzu, Ataköy’e olan kısmı tamamlanana kadar, iki istasyon daha uzattık. Özellikle iki hattın bitişini bekleyene kadar, sistemimize el verdiği kısmi açılışlara yoğunlaşıp, iş programımızı buna göre revize ettik. 2019’un Temmuz’unda, burasının ilerleyişi yaklaşık yüzde 30-35 civarlarındaydı. Şimdi yüzde 70’leri bulduk. Burada güzel bir mimari tasarım yaptık; özellikle, Bahariye İstasyonu’nda akustikle ilgili.”

“ARKADAŞLARIMIZ SIKI DEĞİŞİKLİKLER YAPTI”

Söz konusu hatta, günde 500 bin yolcu taşımayı hedeflediklerini aktaran İmamoğlu, “Aynı zamanda birçok hattı kesen de bir hat. Ataköy’den Maramaray’le birleşiyor; artı metrobüs; Kirazlı-Halkalı hattımız var. Mahmutbey-Esenyurt hattıyla kesişecek. Yani birçok hattı içine alan, güney-kuzey hattında çok önemli bir hat. İyi ilerliyor. Yapımcı firma iyi gidiyor. Hem hattın içeresinde imalat boyutunda hem istasyondaki mimari tarzıyla, arkadaşlarımız bir takım sıkı değişiklik yaptılar. Keyifli bir hattımız. Yük alan bir hattımız olacak. Başta Küçükçekmece, Bağcılar; aynı zamanda Basınekspres yolundaki aktif ticari aksın da yükünü alan bir hat. Bu nedenle Bakırköy’den Bahçelievler’den, Bağcılar’dan Başakşehir’e kadar; Küçükçekmece’yle birlikte çok yoğun bir nüfusu da kapsayan bir hattımız. İnşallah en kısa zamanda burayı, İstanbullularının hizmetine sunmak istiyoruz” dedi.

KARALAR’A TEŞEKKÜR ETTİ

Kısmi açılış yapmaktaki amacın bölge trafiğini hafifletmek olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bugün Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızla ilk test sürüşünü yapıyoruz. Biliyorum ki Belediye Başkanımızın da Adana’da yoğun bir metro hazırlığı var. Dolayısıyla bu keyfi beraber tadalım istedik. İnşallah, açılışlarda da beraber oluruz. Hem teknik hem idari, dayanışmamız, bütün büyükşehir belediye başkanlarımız ile en üst seviyededir. Bugünü de kendisiyle paylaşmış olduk. Ayağına sağlık. Teşekkür ediyoruz Başkan’ımıza da” diye konuştu.

Bu sözlerin ardından yanında bulunan Pelin Alpkökin’e, “Hattımızı ne zaman açıyoruz” sorusunu yönelten İmamoğlu, “Mayıs sonu” yanıtını aldı. Hattın 3 istasyonluk bölümünün 29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin yıldönümüne yetiştirilmesini isteyen İmamoğlu, gazetecilerden gelen soruları da yanıtladı. İmamoğlu’na yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle oldu:

“MECİDİYEKÖY SORUNU NETLEŞTİĞİNDE KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ”

- Mecidiyeköy İstasyonu’ndaki problem hala devam ediyor galiba. Oradaki sorun nedir?

“Tetkikler devam ediyor. Aynı zamanda hukuksal tespitler de. Firmalar, sürecin içerisine girdiler, Mecidiyeköy’de yapılan hata nedir analiz için. Biz, aynı zamanda bilirkişi tespiti yaptık, kendi bünyemizde. Üniversite desteğiyle beraber, sürecin içindeyiz. Şu anda net bir bilgi vermiyorum. Çünkü, işin analiz kısmı sürüyor. Çok yakın zamanda kamuoyunu bilgilendireceğimizi düşünüyoruz. İnşallah en hızlı şekliyle aşılır. Ama şu bir gerçek: Bunun tümden idari bir boşluk, denetim boşluğu ve yapımcı firmaların da titiz davranmamalarından kaynaklı ne yazık ki teknik bir sorun. Netleştiğinde, daha net kamuoyuyla paylaşıyoruz.”

- Hukuki yaptırımdan kastınız nedir?

“Mecburuz hukuki süreç analizi açısından. Bir yaptırım yok şu anda. Tespit anlamında söylüyorum. Bir yere gidersiniz, noterle tespit edersiniz ya da sulh mahkemesiyle tespitini yaparsınız; o anlamda söyledim.”

“KORONA KONUSUNDA BİRÇOK HAMLEDE GEÇ KALIYORUZ”

- Yeni korona tedbirleri hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

“Korona tedbirleriyle ilgili, bulunduğum bütün ortamlarda, mülki amirimizin, bakanımızın olduğu bütün ortamlarda şunu hep söyledim: Aklın ve bilimin sesi, bize hep doğru yolu gösterir. Ne yazık ki birçok hamlede geç kalıyoruz. Şu anda da yaşanan buna benzer bir durum. Hastalığın ne denli arttığını hepimiz biliyoruz. Benim evimde şu anda herkes kovidli neticede.”

AİLESİNİN SAĞLIK BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI

- Temaslısınız, sokaktasınız…

“Ben, onlardan ayrıyım şu anda. Biz, yaklaşık 15 gündür tedbirliyiz. Kızımın öğretmeniyle başlayan bir süreç vardı; kızımla başlayan, eşimle devam eden. Ben de 3 günde bir test oldum. Negatif olduğu için zaten cenazeye gittim. Cenazeden bir gün önce de test oldum. Allah’a şükür, ben iyiyim. Demek ki ben iyi tedbir almışım. Şu anda ne yazık ki görüşmüyoruz. Eşim, cenazeye de gelemedi. Çok üzüldü. İyiye gidiyorlar. Hepsi çok iyiler. Kızım zaten çok hızlı atlattı. Hiçbir şey yaşamadı diyebilirim. Kaynağı kızım oldu ama hiçbir şey yaşamadı. Allah şifa versin. Hastaneler dolu. Çok hasta var.”