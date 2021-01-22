İmamoğlu: “Kişisel Beklentiler Üzerinden Süreç Tanımlanmamalı”

Temeli 28 Aralık’ta atılan KİPTAŞ İzmit Çınar Evleri Konutları için kura çekilişi düzenlendi. Topkapı’daki KİPTAŞ Genel Müdürlüğü’nde, noter huzurunda düzenlenen çekiliş etkinliği, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımıyla gerçekleştirildi. Çekiliş öncesinde konuşan İmamoğlu, Hürriyet ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt birer konuşma yaptı.

İMAMOĞLU: “İZMİT, BİR ÖRNEK”

İstanbul ve İzmit’in birbirine yakın iller olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Yakınlığın enerjisinin her iki belediyede güzel fırsatlar sağlamasını diliyorum” dedi. Aralık ayında temeli atılan projede emeği geçen her kurum, kuruluş ve kişiye teşekkürlerini ileten İmamoğlu, kamuda kayıtsız şartsız iş birliği şart olduğunu vurguladı. “Herkes kamu görevi yaptığının farkında olmalıdır” diyen İmamoğlu, “Hiç kimse burada, kişisel egoizm ya da kişisel birtakım ve beklentiler üzerinden süreç tanımlamamalıdır. Bu manada, bizim İzmit'te yaptığımız bu iş birliği tam da buna örnektir. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru ihtiyaç belirleme sürecine dair iyi bir iş birliği tanımladığınız da böyle ilgi görür. Gördüğümüz gibi yaklaşık yirmi katı bir talep toplayan bu proje, bunun o anlamda da örneğidir” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: “HEDEF SAĞLAM VE SAĞLIKLI KONUT”

İzmit Belediyesi ile iş birliklerinin başka alanlarda da devam edeceğini vurgulayan İmamoğlu, “Bu işin partisi de olmaz hiçbir şekilde. Çağrımız açıktır; bizimle bağ kurmak isteyen kim olursa olsun, kapımız ardına kadar açıktır; iş birliği yaparız, çözüm üretiriz, çözüme katkı sunarız” diye konuştu. Deprem konusunda iki ana prensip ile mücadele verilmesi gerektiğini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bir tanesi kentsel dönüşüm. İnsanların içinde bir an bile durması yanlış olan konutlardan, sağlam ve sağlıklı konutlara kavuşmasını sağlamak. Bir diğer konu ise, aslında bu da o sürece hizmet eden -ki Çınar Evler tam da bunun bir örneğidir- sosyal konut üreterek, konut sahibi olamamış insanlara sağlam, yaşanabilir ve birçok unsuruyla insan odaklı konutlara sahip olmasını sağlayarak; güven içinde kendilerinin ev sahibi oldukları bir sisteme dahil etme çabası. Bu ikisi, yaşayacağımız İstanbul depreminde belki de en büyük güvencemiz olacak.”

İMAMOĞLU: “ASLA ISKALAMADAN İŞLEM YAPMAYA DEVAM”

Bu ve benzeri projeleri hassasiyet, şeffaflık, dürüstçe ve kişisel çıkar gözetmeden yapacaklarının altını çizen İmamoğlu, “Ne yazık ki geçmişte, bunun tam tersi örnekler bu kurum içerisinde vuku bulmuştur. Bunları gün yüzüne çıkardıkça da üzüntümüz artmaktadır. Ama onlarla ilgili de gereken işlemleri yapmayı da asla ıskalamadan yapmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

HÜRRİYET: “İBB, TÜRKİYE’NİN LOKOMOTİFİ”

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de İBB ve KİPTAŞ ile gerçekleştirdikleri birlikteliğin kendileri için çok kıymetli olduğunun altını çizdi. Hürriyet, “İstanbul Büyükşehir Belediye’mizin bizimle olan dayanışması, beraberce çalışmalarımız bugün ilk meyvesini veriyor. Hep söylüyoruz: İlçe belediyesiyiz, ama büyükşehir belediyelerimizin bize verdiği katkıyla; İzmit’te, insana değen, insanın hayrına projeleri hayata geçirmek, bu anlamda dayanışma göstermek… Sayın Başkan’ımıza da ayrıca teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Hiçbir siyaset gözetmeksizin, bütün belediyelere bu yardım elini uzatıyor olması İzmit, İzmitliler, Kocaeli ve tüm Türkiye için önemli. Çünkü İBB, Türkiye’nin lokomotifi. Bu lokomotifin bir parçasını da bir anlamını da bir eserini de İzmit’te yaşatıyor olmak, İzmit’te hayata geçiriyor olmak çok kıymetli. Bu sürecin bu kadar şeffaf yürütülüyor olması, insanlarımıza adil, eşit bir imkan ve fırsat sunuluyor olması, projenin detaylarında sağlıkçılarımıza, engellilerimize ve şehit yakınlarımıza ayrıcalıklı gruplar olarak öncelik tanınıyor olması projenin kıymetini daha da artıran bir özellik” ifadelerini kullandı.

KURT: “20 KATI BİR BAŞVURU SAYISINA ULAŞTIK”

Konuşmasında rakamsal bilgiler paylaşan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da şunları söyledi:

“3 haftalık süre sonunda başvuru sayımız 2 bin 930 olup, projemizdeki konut adedinin yaklaşık 20 katı bir sayıya ulaştık. Katılım bedelinin ödenmemesi ya da eksik bilgiler nedeni ile maalesef kuraya giremeyecek başvuru sahiplerimiz var. Kuraya girecek olan ve noter tarafından onaylanan başvuru sayımız 2 bin 605. KİPTAŞ Çınar Evler projemiz, yeni yönetim anlayışımızın somut bir örneğidir. Biz projelerimize, konut adedi olarak değil, ev sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmanın ne kadar kıymetli ve değerli olduğu bilinciyle bakıyoruz. KİPTAŞ Çınar Evler, bizim için 143 konuttan daha fazla şey ifade ediyor. Bu proje ile kamu kurumlarının ortak iş birliği ile ne kadar kısa sürede, toplum yararına ne kadar faydalı işler yapabileceğini gösterdik. Deprem kuşağında yer alan İzmit'te, yapı stokunun önemine dikkat çekerek, birçok kurumun bu anlamda yatırımlarına hız vermesine öncülük ettik.”

KURT: “REKABETTEN KEYİF DUYARIZ”

“Umuyoruz, KİPTAŞ olarak açtığımız bu yolda; nitelikli, güvenli, ulaşılabilir ve bu kalitede sosyal konut projelerinin çok daha fazlası yapılır” diyen Kurt, “Bu kalitede ve bu standartta bir proje, bizim sunduğumuz imkanlardan daha uygun şartlarda piyasaya arz edilir diye ümit ediyoruz. Biz bundan keyif duyar, örnek alırız. Böylece, evi olmayan vatandaşlarımız da riskli yapılarından bir an önce tahliye olur ve sağlam konutlara taşınmış olurlar” ifadelerini kullandı. Sağlık çalışanlarını ayrıcalıklı grup kategorisine aldıklarını belirten Kurt, “Sağlık çalışanlarımız, engelli vatandaşlarımız ve şehit ailelerimizin kuralarını çekerek başlayacağız. Birer asil, dörder yedek üye belirleyeceğiz. Yedek üyelerimizi fazla belirlemekteki amacımız başvuru kriterlerimizle gerçek hak sahiplerine eşleştirmek. Bu projeyi, başta belirlediğimiz kriter sahipleri ile eşleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından İmamoğlu, Hürriyet, Kurt ve KİPTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yıldız, projenin ilk talihlilerini noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belirledi.

PROJENİN DETAYLARI

“KİPTAŞ İzmit Çınar Evler Sosyal Konut Projesi”, İzmit’in dayanıklı yapı stokunun artırılması ve nitelikli, modern, ulaşılabilir bir sosyal konut projesi inşa etme vizyonuyla tasarlandı. Yeni nesil sosyal konut ve butik yaşam anlayışını buluşturan proje, 4 blokta 143 konut ve 5 ticari birimden oluşuyor. Projede, ortalama kat brüt alanları 87 m2 olan 37 adet 2+1 bahçe kullanımlı daire, 93 m2 olan 66 adet 2+1 ara kat daire, 124 m2 olan 40 adet 3+1 olmak üzere toplam 143 konut var. Projenin yüzde 40’ı yeşil alandan oluşuyor. Projede; geniş yeşil alanlar, otopark ve spor alanları var.

BAŞVURU SÜRECİ VE ŞARTLAR

Başvuru şartı olarak; kendisi veya eşine ait evi olmaması, son bir yıldır Kocaeli il sınırlarında ikamet etmesi ve daha önce KİPTAŞ’tan ev almamış olması gerekli. Projeye; 28 Aralık ve 18 Ocak tarihleri arasında, KİPTAŞ İzmit Çınar Evler Sitesi (cinarevler.kiptas.com.tr) üzerinden online talep alındı. 500 TL katılım bedeli, yine internet üzerinden kredi kartı veya havale/EFT ile ödendi. Ayrıca İzmit'te bir başvuru çadırı kuruldu. Projedeki konutların yüzde 21’ine denk gelen kısmı şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri; en az yüzde 40 oranında engelli vatandaşlar ve kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında sigortalı olarak çalıştığını belgeleyen tüm sağlık personeli için ayrıldı.